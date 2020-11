Bose QC Earbuds vs Jabra Elite 85T : lesquels sont les meilleurs écouteurs sans fil ?

Pour savoir quel est la meilleure paire d'écouteurs Bluetooth sans fil à réduction de bruit, nous avons comparé les Bose QuietComfort Earbuds et les Jabra Elite 85T.

En cette fin d’année 2020, ce sont deux acteurs de poids qui ont lancé leurs écouteurs true wireless à réduction de bruit active : Bose et Jabra. Cependant, ce sont bel et bien deux approches très différentes qui ont été faites par les deux marques. Alors, quels sont les meilleurs écouteurs Bluetooth à réduction de bruit entre les deux modèles présentés ? C’est ce que l’on va voir dans ce comparatif.

Qu’il s’agisse du design, du confort, de la qualité de réduction de bruit, de la qualité sonore, des fonctionnalités ou de l’autonomie, nous allons passer les deux paires d’écouteurs au crible pour savoir quelles sont les meilleures des deux.

Fiches techniques des Bose QuietComfort Earbuds et des Jabra Elite 85T

Design et confort

La différence d’approche entre les deux paires d’écouteurs se perçoit au premier coup d’œil. Il faut dire qu’en matière de design, Bose et Jabra ont fait des choix très différents. Du côté de Bose, les QC Earbuds se présentent dans un boîtier pour le moins imposant qui aura du mal à tenir dans une poche de jean. Il en va de même pour les écouteurs en eux-mêmes, particulièrement volumineux et qui ont tendance à sortir du pavillon auditif.

Le boîtier des Bose QC Earbuds // Source : Frandroid Les Bose QuietComfort Earbuds // Source : frandroid

Néanmoins, les Bose QC Earbuds ont un atout de taille avec leurs embouts en silicone. Non seulement ils sont complétés par une ailette qui vient assurer un bon maintien, mais il ne s’agit pas vraiment d’intra-auriculaires, puisque les embouts souples viennent se loger à l’entrée du conduit auditif, en non pas complètement dedans.

Du côté de Jabra, c’est une approche plus classique qui a été privilégiée. Le boîtier est beaucoup plus compact, comme les écouteurs en eux-mêmes. Il s’agit par ailleurs d’écouteurs intra-auriculaires classiques. Les écouteurs, une fois dans les oreilles, sont plutôt discrets et très confortables, à condition de ne pas être gêné par ce type d’écouteurs.

Les Jabra Elite 85T // Source : Frandroid Les écouteurs Jabra Elite 85T // Source : Frandroid

Dans l’ensemble, les écouteurs de Bose ont donc l’avantage d’être très confortables et bien maintenus, même après plusieurs heures d’utilisation, quand ceux de Jabra peuvent gêner davantage, mais tirent parti de la compacité du boîtier et de leur discrétion. C’est donc un match nul sur cette première manche.

La réduction de bruit

Qu’il s’agisse des Bose QC Earbuds ou des Jabra Elite 85T, les deux paires d’écouteurs proposent un système de réduction de bruit active très efficace.

Pour ce faire, les écouteurs de Jabra s’appuient sur deux microphones par écouteur, un à l’intérieur et un à l’extérieur. Ce sont ainsi 11 niveaux qui sont proposés, entre une réduction de bruit totale et une transparence complète pour entendre tous les sons alentour. La réduction de bruit proposée ici permet de filtrer efficacement les bruits les plus persistants comme le son d’un ventilateur, le bruit de la circulation ou le ronronnement d’un train. Les écouteurs ont cependant du mal à filtrer les voix ou les sons plus ponctuels.

Les Bose QC Earbuds // Source : Frandroid Les Jabra Elite 85T // Source : Frandroid

C’est justement de ce côté-là que les Bose QC Earbuds brillent. Le constructeur américain propose dix niveaux de réduction des bruits ambiants. Surtout, il arrive très efficacement à filtrer tous les sons autour de vous, qu’il s’agisse de sons persistants ou de bruits plus ponctuels. Même les voix, plus compliquées à traiter, sont bien réduites. De quoi vous assurer de pouvoir rester concentré en travaillant, malgré les bavardages autour de vous. Les écouteurs permettent ainsi d’être isolé dans sa bulle, même sans avoir à lancer de la musique pour masquer la pollution sonore.

Du côté de la réduction des bruits ambiants, ce sont les Bose QuietComfort Earbuds qui gagnent donc la manche.

Qualité audio

Pour la qualité audio, les deux écouteurs proposent un son plutôt orienté vers les basses et les médiums. Ils sont par ailleurs compatibles avec les mêmes codecs Bluetooth : le SBC et l’AAC. Aucune des deux paires ne propose donc l’aptX ou le LDAC.

Les Bose QC Earbuds proposent un son très porté sur les basses avec beaucoup de chaleur. Les aigus, un peu plus en retrait, ne sont pas pour autant effacés. Mais c’est surtout sur la scène sonore que les QuietComfort Earbuds se démarquent avec une scène large et une excellente spatialisation. La dynamique est également à la hauteur, mais on pourra noter une compression globale de la piste, perceptible notamment sur des titres riches en instruments.

Notons que Bose ne propose pas d’égaliseur dans son application, mais un système qualifié d’égalisation sonore active. De quoi en principe ajuster automatiquement le son à la forme de votre oreille ou des bruits environnants. Pour la gestion des appels vocaux, les écouteurs ne proposent qu’une très faible réduction de bruit pour votre interlocuteur qui pourra entendre distinctement tous les bruits autour de vous.

Du côté de Jabra, les Elite 85T sont dotés de transducteurs de 12 mm. Le son est, là aussi, très porté sur les graves. Néanmoins, ce sont surtout les bas médiums et les voix qui sont le plus mis en avant. Les aigus sont audibles, mais ont tendance à être noyés dans l’ensemble des graves. Les écouteurs manquent un peu d’équilibre par défaut de ce côté-là, sans que le son soit désagréable pour autant. On a un son chaleureux qui est conçu pour plaire au plus grand nombre.

Pour les autres, l’application Sound+ intègre un égaliseur avec cinq bandes et plusieurs préréglages. De quoi modifier la signature sonore des écouteurs en rehaussant par exemple les aigus. Notons également que les écouteurs proposent une bonne dynamique, une scène large et, surtout, plus détaillée que les Bose QC Earbuds. Du côté des appels en revanche, les Jabra Elite 85T ne font pas de miracles et ne filtrent que grossièrement les sons alentour pour votre interlocuteur.

Sur le plan de la qualité audio, si les Bose QC Earbuds proposent un son plus équilibré par défaut, les Jabra Elite 85T permettent de le modifier grâce à un égaliseur intégré. En outre, ils proposent un son plus détaillé et moins compressé, plus efficace sur du jazz ou de la musique classique. Pour cette raison, on préférera donc les écouteurs de Jabra.

À l’usage

Là encore, pour l’utilisation des écouteurs, leurs fonctionnalités et les applications les accompagnant, ce sont deux philosophies bien différentes que l’on retrouve chez Bose et chez Jabra.

Les Bose QC Earbuds se contrôlent ainsi au tactile. Un double appui vous permettra de mettre la musique en pause sur l’écouteur droit et de modifier la réduction de bruit sur l’écouteur gauche. Il est également possible de configurer un appui long qui lancera l’assistant vocal à gauche et un raccourci — changement de piste ou annonce du niveau de batterie — à droite.

L’application Bose Music est quant à elle assez limitée et ne propose que quelques fonctions sommaires comme la mise en pause de la musique lorsque vous retirez les écouteurs. Les Bose QC Earbuds proposent une bonne connectivité Bluetooth, qui ne se coupe pas dès que vous mettez le smartphone dans la poche, mais ne sont pas compatibles avec le Bluetooth multipoint.

Sur les Jabra Elite 85T, les contrôles ne se font pas au tactile, mais à l’aide de véritables boutons physiques, un sur chaque écouteur. Un appui sur le bouton gauche va changer la réduction de bruit, deux vont passer au titre suivant et trois au précédent. Sur l’écouteur droit, un appui va mettre la piste en pause et deux vont lancer l’assistant vocal. Enfin, les appuis longs permettent de modifier le volume.

Ces contrôles peuvent être complètement personnalisés grâce à l’application Sound+ de Jabra, qui va également proposer d’autres fonctions. On va ainsi pouvoir activer une mise en veille automatique, une mise en pause lors du retrait des écouteurs, ou gérer la réduction de bruit lorsqu’on passe un appel. Par ailleurs, les Jabra Elite 85T sont compatibles avec le Bluetooth multipoint.

Sur ce point, ce sont donc les écouteurs de Jabra qui remportent la manche. Non seulement ils peuvent être connectés à deux sources en même temps et permettent de gérer le volume sonore, mais son application propose un grand nombre de fonctionnalités.

L’autonomie

Les deux paires d’écouteurs proposent une autonomie plutôt correcte, même avec la réduction de bruit activée au maximum.

Chez Bose, les QuietComfort Earbuds ont pu tenir pendant un peu plus de sept heures. La recharge une fois les écouteurs dans le boîtier va prendre cinquante minutes pour passer de 0 à 100 % de batterie. Enfin, le boîtier est compatible avec la charge sans fil en plus de l’USB-C. C’est donc un sans faute du côté des QC Earbuds.

Le boîtier des Bose QC Earbuds // source : Frandroid Les Jabra Elite 85T // Source : Frandroid

De leur côté, les Jabra Elite 85T, avec la réduction de bruit poussée au maximum, pourront fonctionner pendant un peu plus de six heures avant de tomber à court de batterie. La recharge des écouteurs prendra quant à elle 1h12 dans le boîtier. Notons enfin que le boîtier est lui aussi compatible avec la charge par induction en plus de l’USB-C.

Qu’il s’agisse de l’autonomie des écouteurs ou de leur vitesse de charge dans le boîtier, les Bose QC Earbuds font donc mieux que les Elite 85T de Jabra.

Lesquels sont les meilleurs écouteurs sans fil

Arrivé à la fin de ce match, c’est un match nul en termes de points. Alors que les écouteurs de Bose dominent les manches de l’autonomie et de la réduction de bruit, les Jabra Elite 85T proposent quant à eux une meilleure expérience sonore et un plus grand confort d’utilisation et de fonctionnalités. Sur le plan du design et du confort d’utilisation, tout dépendra de vos préférences entre des écouteurs au format intra-auriculaires et des écouteurs plus volumineux.

Dans l’ensemble, les écouteurs de Jabra ont tout de même l’avantage d’être bien plus complets sur leurs fonctionnalités et de permettre un réglage fin de l’expérience sonore, là où les écouteurs de Bose sont fidèles à la philosophie de la marque : être le plus simple possible à utiliser, sans fioritures. Si vous préférez des écouteurs que vous pouvez régler finement — et utiliser avec plusieurs appareils — on vous conseille donc les Jabra Elite 85T. Si vous préférez une expérience simple, favorisez plutôt les écouteurs de Bose.

Si après ce comparatif, vous hésitez toujours, vous pouvez jeter un coup d’œil à nos tests complets :

Prix et disponibilité

Les Bose QuietComfort Earbuds sont proposés en deux coloris, noir ou beige, au prix de 279 euros.

De leur côté, les Jabra Elite 85T sont disponibles uniquement en noir au prix de 249 euros.