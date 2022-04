Rouler en Tesla Model 3 à moins de 400 €/mois, c’est possible : voici comment

Malgré l'augmentation récente des prix chez Tesla et la diminution du bonus pour la Model 3 de base, il est toujours possible d'avoir une Model 3 à moins de 400 €/mois. L'apport sera en revanche plus conséquent qu'auparavant.

L’année dernière, il s’est vendu environ 162 000 voitures électriques en France, avec un podium étonnant puisque, pour la première fois, ce n’est pas la Renault Zoé qui était en tête des ventes. L’année dernière, le podium des voitures électriques vendues en France était composé de la Peugeot e-208 en troisième position avec 17 858 immatriculations, derrière la Renault Zoé (23 573) et la Tesla Model 3 (24 911).

Une année record pour la berline compacte, qui bénéficiait d’un prix très attractif grâce au bonus de 7 000 euros en début d’année, puis de 6000 euros depuis mi-2021. Ainsi, en janvier 2021, pour une Model 3 d’entrée de gamme, bonus déduit, le prix débutait à 36 800 euros. Aujourd’hui, le tarif de base s’établit à 47 990 euros, bonus de 2000 euros déduit. Ce n’est clairement plus le même budget, mais grâce au financement, il est possible de faire tomber cette Model 3 à des loyers plus abordables… si vous êtes en mesure d’avoir un bon apport.

Votre conseiller commercial vous a sûrement déjà fait l’éloge des financements qu’il propose, notamment en LLD ou LOA : la location longue durée et la location avec option d’achat. Pour différencier les deux, c’est simple : vous « louez » la voiture dans les deux cas durant un laps de temps défini au moment de signer le contrat de location.

La différence entre ces deux offres de location arrive à la fin du contrat, au bout de 3, 4 ou 5 ans. Avec la LOA (location avec option d’achat), vous aurez le choix entre lever l’option d’achat (préalablement définie au moment de signer le contrat) ou bien de restituer le véhicule. La LLD (location longue durée) n’inclut pas d’option d’achat à la fin du contrat. En d’autres termes, vous restituez la voiture.

C’est pourquoi, au sein de cette rubrique, nous vous proposons un décryptage des offres du moment. Nous allons regarder d’un peu plus près quelles sont les conditions à remplir et si, économiquement parlant, ces financements peuvent convenir à l’usage que vous aurez du véhicule.

Et aujourd’hui, après avoir décrypté l’offre du Škoda Enyaq iV disponible à partir de 299 €/mois, celle du Kia EV6 à partir de 297 €/mois, du MG ZS EV à 99 €/mois, de la Peugeot e-208 à 149 €/mois, de la Renault Mégane E-Tech à 248 €/mois, de la Volkswagen ID.3 à 229 €/mois, de la Renault Twingo E-Tech à 79 €/mois, c’est maintenant au tour de la Tesla Model 3 pour moins de 400 €/mois.

Quel est le modèle de Tesla Model 3 proposé à moins de 400 €/mois ?

Chez Tesla, inutile d’aller chercher dans l’onglet « promo » comme chez les autres constructeurs, puisque la marque n’en fait pas. Ainsi, pour arriver aux mensualités souhaitées (ou non d’ailleurs), il faut « jouer » en quelque sorte avec le simulateur de financement indexé à la voiture. Un simulateur rudement bien fait soit dit en passant.

Pour arriver aux tarifs les plus bas, nous avons pris la Tesla Model 3 de base bien évidemment. Comme d’habitude, la marque ne communique pas sur la capacité de la batterie et la puissance du moteur. Une rapide recherche sur internet permet de trouver ces données. La batterie bénéficie d’une capacité d’environ 60 kWh pour une autonomie de 491 km selon le cycle WLTP. Le moteur, positionné au niveau de l’essieu arrière, développe environ 286 ch et 450 Nm de couple.

Source : Anthony Wonner – Frandroid Source : Anthony Wonner – Frandroid Source : Anthony Wonner – Frandroid

Au niveau des couleurs, comme l’offre de financement n’est pas cloisonnée par un tarif précis, nous sommes libres de choisir la couleur et les jantes. Nous sommes toutefois partis sur la teinte gratuite « Blanc Nacré Multicouches », l’intérieur noir et les jantes « Aero » de 18 pouces. En ce qui concerne les équipements de série, la voiture est très bien équipée :

Borne Wi-Fi

Écran tactile

GPS cartographique

Kit mains libres Bluetooth

Prise USB

Services connectés

Système de commande vocale

Système d’accès sans clé

Caméra vue panoramique 360°

Ceinture de vitrage chromée

Phares avant à LED

Radar de stationnement avant et arrière

Rétroviseurs dégivrants et électriques

Rétroviseurs extérieurs électrochromes

Rétroviseurs rabattables électriquement

Toit panoramique en verre

Colonne de direction électrique

Siège conducteur et passager chauffant et électrique

Sièges arrière chauffants

Vitrage calorifuge

Vitres teintées

Volant chauffant

ABS

Airbag conducteur

Airbag passager

Airbags latéraux avant

Airbags rideaux

Antidémarrage électronique

Contrôle électronique de stabilité

ESP

Freinage automatique d’urgence

Système de prévention des collisions

Quelles sont les conditions pour être éligible au financement d’une Tesla Model 3 ?

Il n’y a pas de conditions particulières sachant que c’est à vous de moduler les conditions. Pour parvenir à moins de 400 €/mois et ne pas faire littéralement exploser l’apport, nous partons sur 10 000 km par an et une LOA sur 60 mois.

Sur la page d’accueil du configurateur de la Model 3, Tesla indique que le financement peut débuter à partir de 372,79 €/mois. L’apport est de 11 900 euros pour parvenir à cette mensualité, auquel il faut ensuite retirer les 2 000 euros de bonus écologique. Au final, l’apport tombe à 9 900 euros.

Combien vous coûtera votre Tesla Model 3 à moins de 400 €/mois

En partant du loyer de base ci-dessus, sur 60 mois de location et avec le premier loyer majoré, votre Tesla Model 3 vous coûtera 31 894,6 euros. Tesla affiche sa Model 3 à partir de 49 990 euros sur son site, bonus écologique de 2 000 euros non déduit. Cela nous donne au final une voiture affichée au prix catalogue à 47 990 euros.

En partant de ce prix-là, vous paierez donc, sur cinq ans, 66,4 % du prix de votre voiture. Vous aurez donc deux possibilités à partir de ce moment-là : restituer la voiture ou bien payer l’option d’achat pour que la Model 3 vous appartienne définitivement. Dans le cas de ce financement, l’option d’achat s’élève à 21 496 euros.

En additionnant les loyers payés, l’apport et l’option d’achat, si elle est levée, le coût de revient de votre Model 3 s’élève à 53 390 euros. Attention, sur le simulateur de financement de Tesla, le coût total sera affiché à 55 390 euros, pour la simple et bonne raison que les 2 000 euros d’apport ne sont pas directement retirés de l’apport.

Quels sont les avantages de la LOA de la Tesla Model 3 ?

Une voiture haut de gamme, performante et à l’autonomie largement suffisante pour un usage polyvalent, le tout avec un réseau de recharge rapide très dense, pour moins de 400 €/mois ? Vous ne trouvez pas forcément mieux sur le marché aujourd’hui, les concurrentes directes de l’Américaine, comme la BMW i4 notamment, s’affichent à des tarifs largement supérieurs.

Dans le contexte actuel, où les prix de l’essence battent des records, les économies réalisées à la pompe ne sont pas négligeables, le prix du kWh étant largement inférieur à celui du sans-plomb ou du diesel.

Comme il ne s’agit pas d’une offre cloisonnée, vous pouvez modifier votre financement à votre convenance, en augmentant le kilométrage prescrit par exemple, en augmentant ou en diminuant l’apport, ou encore en gérant votre durée de location. Cela déterminera aussi l’option d’achat à la fin.

Quels sont les inconvénients de la LOA de la Tesla Model 3 ?

L’apport sera évidemment le frein pour de nombreux clients en ce qui concerne notre financement à moins de 400 €/mois, tout comme le kilométrage, une Tesla Model 3 étant régulièrement le premier véhicule du foyer.

L’autre inconvénient, et que nous n’avons pas forcément vu venir, ce sont les délais chez Tesla. Avec la pénurie de semi-conducteurs, la guerre en Ukraine et l’explosion de la demande, la marque a dû revoir ses délais de livraison. Ainsi, pour une Model 3 Propulsion comme celle qui nous intéresse, pour une commande passée aujourd’hui, il faudra patienter jusqu’en février 2023. De quoi décourager de nombreux clients, mais c’est à peu près pareil chez tous les autres constructeurs en ce moment.

