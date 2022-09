Voitures électriques : Mercedes ouvre la porte de l’Europe au rival de Tesla

Rivian, le concurrent de Tesla aux Etats-Unis, et Mercedes-Benz ont signé un partenariat afin de développer d'inédits véhicules utilitaires électriques. Ceux-ci seront fabriqués en Europe.

Si vous ne connaissez pas encore Rivian, c’est tout à fait normal. Mais sachez que vous risquez de bientôt entendre beaucoup parler du constructeur américain, qui a pour ambition de rivaliser avec Tesla sur le marché des voitures électriques. Fondée en 2009 par l’ingénieur RJ Scaringe, la firme se nommait initialement Mainstream Motors puis Avera Automotive avant de prendre le nom de Rivian. Si celle-ci projetait initialement de développer une petite sportive hybride, les choses ont bien changé depuis.

Deux utilitaires Mercedes – Rivian au programme

Si le constructeur propose un grand SUV électrique sept places, le R1S, il est avant tout connu pour ses utilitaires. On pense notamment au pick-up R1T, qui rivalise frontalement avec les Tesla Cybertruck et autres Ford F-150 Lightning. Mais la firme a également connu son premier succès en signant un partenariat avec Amazon, afin de fournir à l’entreprise des fourgonnettes électriques pour les livraisons. Mais bien sûr, la jeune marque ne compte évidemment pas s’arrêter en si bon chemin. C’est donc pour cela qu’elle vient tout juste de signer un partenariat avec Mercedes, annoncé à travers un communiqué.

Celui-ci consiste alors en la création d’une joint-venture, afin de développer et assembler deux véhicules utilitaires électriques totalement inédits. Ainsi, les deux constructeurs partageront les coûts et les compétences en R&D. Deux grands modèles sont déjà prévus, avec un qui reposera sur une toute nouvelle plateforme de Mercedes baptisée VAN.EA, tandis que le second reprendra la base technique Rivian Light Van dans une nouvelle version

Pour l’heure, aucunes informations sur les fiches techniques de ces véhicules n’ont été dévoilées, mais l’on sait qu’ils seront 100 % électriques. Comme le précise Automotive News, tous les utilitaires lancés par Mercedes à partir de 2025 le seront de toute façon.

Made in Europe

Si rien n’a encore été officiellement confirmé, la fabrication de ces deux nouveaux modèles pourrait prendre place au sein de l’usine Mercedes de Kecskemet, en Hongrie. Inaugurée en 2012, celle-ci produit les modèles d’entrée de gamme de la marque, de la Classe A à la Classe C. Selon Automotive News, le constructeur prévoit de réduire la fabrication de ces modèles, afin de se concentrer sur les plus hauts de gamme. Par ailleurs, elle projette aussi de restructurer ses autres sites de productions chargés d’assembler les grands fourgons comme le Sprinter, afin de compenser les coûts plus élevés nécessaires pour assembler des véhicules électriques.

Une bouffée d’air pour Rivian ?

Mercedes investira alors pas moins de 400 millions d’euros dans son usine de Düsseldorf. D’autres sites devraient également voir le jour, en Europe centrale et orientale. Quoi qu’il en soit, le partenariat signé avec la marque à l’étoile devrait permettre à Rivian d’améliorer sa situation, alors que la firme a perdu 1,2 milliard de dollars au deuxième trimestre.

Le constructeur affiche tout de même de grandes ambitions, puisqu’il prévoit de lancer un nouveau modèle tout-terrain de 1 200 chevaux dès l’an prochain. Il souhaite également développer son réseau de bornes de recharge rapides, déjà implanté aux Etats-Unis. Cette nouvelle joint-venture pourrait également lui permettre d’envisager une commercialisation en Europe, alors que d’autres entreprises comme General Motors y pensent également. Précisons enfin que les Rivian R1S et R1T sont censés être commercialisés en Europe dans le futur, mais à une date encore inconnue.

