Voiture électrique : à quoi sert l’immense écran de 55 pouces sur ces bornes de recharge

L'entreprise américaine Blink Charging a profité du CES de Las Vegas pour présenter sa nouvelle innovation. Il s'agit d'une borne de recharge dotée d'un immense écran de 55 pouces, permettant notamment d'afficher des publicités.

Alors que le marché de la voiture électrique se développe rapidement depuis quelques années, la recharge est un enjeu de taille. Et pour cause, même si certains constructeurs et équipementiers se rapprochent des 1 000 kilomètres d’autonomie, dont CATL avec sa batterie Qilin CTP 3.0, cela reste encore une réalité lointaine pour la plupart des modèles. Si celui-ci sera rendu plus réaliste par la batterie solide, elle ne devrait pas être intégrée avant au moins une dizaine d’années dans les véhicules de série.

Une solution innovante

En attendant, de nombreux acteurs arrivent sur le marché des bornes de recharge, tandis que d’autres se diversifient et proposent de nouvelles offres. C’est notamment le cas de Blink Charging, une société américaine fondée en 1998. Peu connue en Europe, bien que présente en Grèce et en Belgique, l’entreprise possède pas moins de 30 000 points de charge, répartis dans 25 pays du monde et a récemment fait son arrivée au Royaume-Uni.

La firme a donc profité du CES de Las Vegas, qui a fermé ses portes le 8 janvier dernier pour dévoiler l’une de ses innovations. Baptisée Blink Vision, celle-ci prend la forme d’une borne de recharge au look futuriste, qui se distingue de ses concurrentes par son immense écran de 55 pouces.

Comme l’explique le site de Blink Charging, ces nouveaux points de charge ont alors deux intérêts : permettre aux propriétaires de voitures électriques de recharger leur véhicule, mais également offrir aux entreprises une solution pour diffuser des publicités. Il est en effet possible d’afficher des images fixes ainsi que des vidéos sur cet écran LCD. Une solution qui n’est à vrai dire pas totalement inédite, puisqu’une autre société américaine, Volta Charging propose un service similaire.

Mais chez cette dernière, les publicités affichées permettent alors aux conducteurs de payer moins cher la recharge de leur voiture, voire de ne pas débourser un seul centime, en fonction du nombre d’annonceurs. Là où Volta Charging a aussi une belle longueur d’avance, c’est qu’elle avait déjà installé plus de 2 000 stations de ce type rien qu’aux États-Unis en mars dernier.

De nombreuses fonctionnalités

Comme l’explique Blink Charging, ces bornes sont compatibles avec Apple Pay et Google Wallet via la technologie RFID. Ainsi, il suffit d’approcher son smartphone ou sa carte bancaire pour payer la recharge, tandis qu’un écran tactile de 7 pouces permet de démarrer la charge. Reste à savoir si ces points de charge intègreront les réseaux des différents constructeurs, comme We Charge chez Volkswagen ou encore Kia Charge.

Ces bornes seront également équipées de la connectivité avec le Cloud grâce au réseau 4G LTE. En revanche, rien n’a été dit sur la technologie Plug & Charge, qui permet de brancher sa voiture sans avoir besoin de s’identifier via une carte. Une fonctionnalité déjà proposée sur les bornes Ionity ainsi que chez Fastned, et compatible avec les véhicules Skoda, Cupra, BMW ou encore Mercedes et Tesla, entre autres.

Délivrant une puissance de 19,2 kW pour 80 A en courant alternatif, comme l’explique la fiche technique présentée par l’entreprise, ces bornes sont équipées de deux câbles de 7 mètres de long et peuvent charger deux voitures simultanément. Elles sont dotées de connecteurs J1772 universels aux États-Unis, ce qui signifie qu’elles peuvent être utilisées par toutes les voitures électriques du marché. En revanche, les propriétaires de Tesla auront besoin d’utiliser un adaptateur pour se brancher sur ces bornes.

Pour rappel, la prise Type 2 est le standard en Europe pour le courant alternatif. Il faudra alors que l’entreprise apporte quelques modifications à ses bornes pour les installer chez nous. Aucune date n’a encore été annoncée pour une arrivée en Europe, alors que ces points de charge pourraient concurrencer les chargeurs à destination de chez Tesla par exemple. Rien à voir avec les technologies de charge très rapide développées par Circontrol ou encore Nio avec sa solution développant 500 kW, qui arrivera chez nous après la Chine.

