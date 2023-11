Pour le Black Friday, Bouygues Telecom baisse le prix des Xbox Series X et S comme jamais

Les Xbox Series S et Series X vont sur leurs 3 ans et bénéficient désormais de baisses de prix vraiment sérieuses. Preuve en est chez Bouygues Telecom, qui les affiche actuellement en promotion à l'occasion du Black Friday.

Entre la préparation des cadeaux de Noël et les baisses de prix du Black Friday, le mois de novembre est le moment idéal pour s’acheter une console de nouvelle génération. Et pourquoi pas l’acheter chez un fournisseur d’accès internet ?

Durant toute la période du Black Friday, Bouygues Telecom baisse le prix des deux dernières consoles de Microsoft :

Des tarifs très avantageux que vous pouvez obtenir en souscrivant à l’offre fibre Bbox must gaming, affichée à 42,99 euros par mois avec un engagement de deux ans.

Xbox Series X et S : les meilleures consoles de Microsoft

Performante, silencieuse, dotée d’une manette éprouvée… La nouvelle génération de console Xbox multiplie les bons points. Mais son atout principal ne concerne pas la partie matérielle, il réside plutôt dans sa formule d’abonnement facultative.

Avec le Xbox Game Pass Ultimate, Microsoft dispose de son propre Netflix du jeu vidéo. Un immense catalogue de jeux en accès libre, auquel on peut jouer depuis sa console, mais aussi son PC ou son smartphone grâce au cloud gaming.

Et il ne s’agit pas de petits jeux. En plus des partenariats noués avec d’autres éditeurs, Microsoft inclut tous les jeux de tous ses studios dès le premier jour de leur sortie. Des studios comme Bethesda, 343 Industries ou encore Activision Blizzard. Ainsi, récemment, les abonnés ont pu jouer à Starfield ou encore Forza Motorsport à leur lancement, sans surcoût.

Quelles différences entre la Xbox Series X et la Xbox Series S ?

La Xbox Series X est la console la plus puissante du catalogue de Microsoft. Grâce à elle, vous pouvez :

jouer jusqu’en 4K à 120 images par seconde ;

lire vos jeux et Blu-ray depuis le lecteur intégré ;

profiter d’un SSD de 1 To.

Plus compacte et moins onéreuse, la Xbox Series S ne dispose pas de lecteur de disque, et affiche une résolution maximale de 2K. Le stockage SSD est de 512 Go, mais il est extensible.

La Xbox Series X, avec 2 manettes et 3 mois d’abonnements au Game Pass Ultimate est affichée à 99 euros avec un abonnement fibre Bouygues Telecom.

La Xbox Series S, avec 2 manettes et 3 mois d’abonnements au Game Pass Ultimate est affichée à 1 euro avec un abonnement fibre Bouygues Telecom.

Bbox must gaming : du WiFi 6 à la maison

Pour accompagner les Xbox Series S et Series X, Bouygues Telecom vous propose de souscrire à son abonnement fibre Bbox must gaming. Une offre musclée, puisqu’elle comprend :

une box Wi-Fi 6 et un décodeur TV 4K ;

un débit de 1 Gb/s en téléchargement, 700 Mb/s en envoi ;

deux abonnements à Prime Video et Universal+ offerts pendant 6 mois ;

l’accès à plus de 180 chaînes de télévision.

Cet abonnement fibre est affiché au prix de 42,99 euros par mois, avec un engagement de deux ans.

Internet dès le premier jour d’abonnement, c’est possible avec Bouygues Telecom

Vous désirez souscrire à cette offre, mais vous ne pouvez pas vous permettre d’être sans internet durant quelques jours ? Sachez que Bouygues Telecom applique une politique d’internet garanti lors de la souscription à une offre fibre.

Le fournisseur d’accès à internet vous donne accès à une clé 4G dès lors que vous êtes inscrit, que vous pouvez aller chercher dans les trois heures dans une boutique de l’opérateur. Si vous êtes déjà client mobile Bouygues Telecom, l’opérateur vous propose plutôt de recharger votre forfait mobile à hauteur de 200 Go afin de partager votre connexion depuis votre mobile.

Cette politique ne s’applique pas que le premier jour. Elle vaut également lors d’un déménagement ou d’une interruption des services en raison d’un incident.