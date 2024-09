Voici les quatre innovations de Dreame pour bousculer Roborock et iRobot

C’est l’effervescence sur le marché des aspirateurs robots. Dreame compte bien prendre la première place à Roborock. Pour y arriver, c’est l’innovation qui est mise en avant.

Si vous n’aviez pas en tête la problématique des aspirateurs robots, c’est de pouvoir naviguer sans souci dans nos maisons, et bien faire leur travail. Pour avoir une copie parfaite, l’objectif est de ne pas avoir besoin de les entretenir trop régulièrement. Pour arriver à être parfait, les constructeurs doivent donc constamment innover. C’est la course à l’innovation.

À l’IFA, la star de Dreame se nomme L40 Ultra. Ce dernier embarque quatre nouvelles technologies, allons voir ça de plus près.

Système ProLeap

Le système ProLeap est ce que l’on appelle de l’ingénierie mécatronique. Il utilise des actionneurs linéaires miniaturisés capables de générer une force de soulèvement de 20 N par roue. Ces actionneurs sont contrôlés par un microcontrôleur dédié qui ajuste la hauteur en temps réel basé sur les données des capteurs inertiels (IMU) et de pression au sol.

La cinématique du système permet une élévation maximale de 2 cm, suffisante pour franchir la plupart des obstacles domestiques. L’algorithme de contrôle utilise un modèle prédictif pour anticiper les besoins de soulèvement, réduisant ainsi la latence de réponse à moins de 100 ms.

Roborock a une technologie similaire, le constructeur chinois évoque même « 4 centimètres ». On peut ainsi passer les seuils de porte, rouler sur les gros tapis… et ne jamais resté bloquer à devoir appeler un humain à l’aide.

Navigation VersaLift

La navigation VersaLift repose sur un algorithme de SLAM (Simultaneous Localization and Mapping) adaptatif. Contrairement aux systèmes SLAM traditionnels, VersaLift intègre dynamiquement les changements de hauteur du robot dans son modèle de mouvement.

Le système utilise une approche de filtrage particulaire pour estimer la position du robot, combinée à un algorithme de Bundle Adjustment pour affiner la cartographie 3D. La précision de localisation atteint ±5 mm dans des conditions optimales.

Ce système permet au robot de nettoyer efficacement sous les meubles bas sans s’y coincer. Pour vous, cela signifie que même les endroits habituellement négligés (sous le canapé, le lit, les armoires basses) sont désormais nettoyés sans votre intervention.

Double brosse HyperStream

La conception de la double brosse HyperStream™ est le résultat d’une optimisation multi-physique complexe. La première brosse, en forme de V, intègre un conduit d’air dont la géométrie a été optimisée par simulation CFD (Computational Fluid Dynamics) pour maximiser l’effet Coandă, en créant ainsi un flux d’air laminaire qui guide efficacement les débris vers le centre de la brosse.

La seconde brosse, en caoutchouc TPU, présente une structure en chevrons dont l’angle et l’espacement ont été déterminés par analyse FEM (Finite Element Method) pour optimiser la flexibilité et la résistance à l’usure. Le matériau TPU utilisé a une dureté Shore A de 70.

Pourquoi on vous dit tout ça ? Car le problème des aspirateurs robots est que les cheveux et les poils d’animaux entourent les brosses… et cela amène à devoir régulièrement les couper. D’ailleurs, Roborock aussi développe une technologie pour régler ce problème avec une aspiration toute neuve.

Autre problème réglé : vous n’avez plus besoin de passer derrière le robot pour « finir le travail » d’après Dreame, en plus d’une économie d’énergie et une durée de vie prolongée de l’appareil.

Base de lavage autonettoyante

Enfin, la base de lavage utilise un système de chauffage PTC (Positive Temperature Coefficient) capable de porter 200 ml d’eau à 65°C en moins de 90 secondes. Un contrôleur PID (Proportionnel Intégral Dérivé) maintient la température avec une précision de ±0,5°C, avec un prélavage à 40°C avec un détergent enzymatique pour dissoudre les protéines et un rinçage final avec de l’eau désionisée pour éviter les traces.

Un système de filtration à trois étages (mécanique, charbon actif, et UV-C) traite l’eau usée, permettant sa réutilisation et réduisant ainsi la consommation d’eau de 60 % par rapport aux systèmes conventionnels.

À quoi ça sert ? Non seulement vous n’avez plus à nettoyer manuellement les serpillières sales (une tâche peu agréable), mais vous êtes assuré d’un niveau d’hygiène correct. L’eau à 65°C élimine efficacement les bactéries, et ça évite qu’elles prolifèrent sur la station d’accueil.

1499,99 euros, l’innovation a un prix

Bref, ce sont des innovations techniques bienvenues. Est-ce vraiment utile ? Il faudra attendre le test du Dreame L40 Ultra. Ce dernier sera commercialisé 1499,99 euros. Qui a dit que l’innovation avait un prix ?