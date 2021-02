Lamborghini lance une trottinette électrique abordable : les modèles Xiaomi peuvent frémir

Contre toute attente, la marque de luxe Lamborghini se lance dans le grand bain des trottinettes électriques avec un modèle non pas vendu à un prix d’or, comme on aurait pu l’imaginer, mais à un tarif de 500 euros qui le place en concurrence directe avec les engins de Xiaomi.

Parmi les marques les plus luxueuses de la filière automobile, Lamborghini surprend son monde en lançant une trottinette électrique grand public vendue à un prix décent. Ou du moins à un tarif qui colle avec les standards du marché : 499 euros. À ce prix-là, le modèle AL1, de son nom, vient notamment marcher sur les plates-bandes de la Xiaomi Pro 2.

Et le moins que l’on puisse dire, c’est que la Lamborghini AL1 a clairement des atouts à faire valoir, elle qui a notamment été conçue en partenariat avec MT Distribution. Pour ce prix, le deux-roues embarque un cadre en alliage de magnésium, des roues de 8 pouces, un moteur de 350 W et une batterie de 280 Wh.

Suspension avant

Situé dans la roue avant, le moteur propulse la trottinette à une vitesse maximale de 25 km/h, comme le veut la loi. L’accumulateur, lui, offre une autonomie oscillant entre 25 et 30 kilomètres, apprend-on sur la fiche produit. Pour le recharger, comptez entre 3 et 5 h. Bonne nouvelle : la trottinette est pliable, et donc facile à transporter et à ranger.

Autre atout intéressant : la présence d’un petit écran indiquant la vitesse, la distance parcourue, l’autonomie restante et les messages d’erreurs liés à des anomalies techniques. Au total, trois modes de conduite sont proposés à l’utilisateur : l’Eco correspond en fait à un mode marche limité à 6 km/h.

Le mode « D » limite la Lamborghini AL1 à 20 km/h, lorsque le mode « Sport » exploite tout le potentiel du moteur pour vous faire monter jusqu’à 25 km/h. D’un poids de 13 kilos, cette monture dispose d’un avantage considérable inexistant sur les modèles Xiaomi : la présence d’une suspension avant qui viendra ajouter une touche de confort plus que bienvenue.

Légèreté

Lamborghini a, qui plus est, réussi à conserver un poids décent de 13 kilos, lorsque la Xiaomi Pro 2 atteint les 14,2 kilos. Sur le papier, l’AL1 est très intéressante. La fiche technique mentionne aussi une application dédiée disponible sur Android et iOS pour consulter les données de son véhicule. Le produit peut enfin supporter un poids de 100 kilos maximum.

Au total, trois coloris composent l’offre : noir et bleu, disponible à partir fin février, noir et blanc, disponible à partir de mars et noir uni (aucune indication).