SFR lance son Black Friday et fait chuter le prix de cette TV QLED 4K à 1 euro (+8 €/mois) seulement

SFR lance à son tour ses bonnes affaires du Black Friday, et une offre inédite fait son apparition sur le catalogue de l'opérateur. Le téléviseur Hisense QLED 4K tombe au prix d'1 euro (+8 €/mois) lors de la souscription à un abonnement fibre SFR.

C’est au tour de SFR de dégainer ses offres du Black Friday, et il y a une surprise. En complément des smartphones avec forfait, on retrouve cette année une offre TV + box internet très intéressante. Elle permet d’obtenir un téléviseur Hisense à un prix vraiment plancher.

Un téléviseur Hisense à un euro (+8 €/mois) avec la fibre SFR

Pour le Black Friday, le téléviseur Hisense A7GQ de 43 pouces chute au prix d’un euro, avec une mensualité de 8 euros par mois pendant 2 ans lors de la souscription à une offre fibre de SFR.

Hisense signe ici l’un des téléviseurs QLED 4K les plus abordables du marché, et il a des arguments en sa faveur compte tenu de son prix. Pour les fans de cinéma d’abord, puisque l’on retrouve une compatibilité avec les principaux formats de gestion de la plage dynamique : HLG, HDR10, HDR10+ et Dolby Vision.

Pour le jeu vidéo, ensuite c’est trois prises HDMI 2.1 (utilisées par les PS5 et Xbox Series) qui sont situées à l’arrière du téléviseur. Ils ne sont toutefois pas capables de diffuser de la 4K à 120 images par seconde. Il faudra alors faire un choix entre l’un de ces deux modes : soit de la 4K à 60 FPS, soit 120 FPS en Full HD. Est-ce grave ? En réalité, encore très peu de jeux des consoles de nouvelle génération proposent à la fois de la 4K et du 120 images par seconde.

Enfin, c’est l’interface Vidaa qui se trouve embarquée dans le téléviseur. Connecté à Internet, le téléviseur vous permet ainsi de télécharger bon nombre applications de divertissement : Netflix, YouTube, Prime Video, etc. Le tout fonctionne de façon très fluide, avec une navigation agréable.

Comment obtenir le TV Hisense à un euro (+8 €/mois) chez SFR ?

C’est en souscrivant à l’une des deux offres fibre SFR que vous pouvez obtenir le téléviseur Hisense A7GQ au prix d’un euro seulement, avec une mensualité supplémentaire de 8 euros par mois pendant deux ans. Les deux offres sont :

la SFR Fibre Power 8 (téléchargement à 2 Gb/s, Wi-Fi 6, décodeur 4K HDR Dolby Vision) qui est proposée à 44 euros par mois pendant un an, puis 60 euros par mois ;

la SFR Fibre Power (téléchargement à 1 Gb/s, décodeur 4K) qui est proposée à 34 euros par mois pendant un an, puis 53 euros par mois.

Les deux abonnements sont tous proposés avec un engagement de deux ans. Et si vous changez de fournisseur d’accès à Internet après cette période, le téléviseur Hisense à un euro restera en votre possession.

Samsung Galaxy S20 FE, Xiaomi 11T… : les bonnes affaires smartphones de SFR

Le Black Friday chez SFR, c’est aussi toute une sélection de smartphones qui tombent à prix bas lors de la souscription à un forfait SFR 120 Go compatible 5G. Voici notre sélection des meilleurs smartphones en promotion chez l’opérateur au carré rouge.

L’iPhone 13 mini à 149 euros (+8 €/mois)

Toute la puissance d’un iPhone haut de gamme dans un châssis ultra compact : c’est le pari réussi de l’iPhone 13 mini. Il parvient d’ailleurs à corriger le plus grand défaut de son prédécesseur en proposant enfin une autonomie correcte. Pour le reste, on retrouve la même expérience qu’avec un iPhone 13 classique : une fluidité sans faille, une caméra très polyvalente et une interface aux petits oignons. Le tout dans un téléphone vraiment utilisable à une seule main.

L’iPhone 13 mini tombe au prix de 149 euros (+8 €/mois) chez SFR avec un forfait 120 Go compatible 5G.

Le Samsung Galaxy S20 FE 5G à un euro (+5 €/mois)

Le Samsung Galaxy S20 FE a été encensé par la critique. Noté 9/10 par la rédaction de Frandroid, il reprend la majorité des points forts de la gamme S20, avec de petites concessions afin de conserver un prix attractif. On retrouve ainsi un superbe écran AMOLED de 120 Hz, un processeur puissant et compatible 5G ou encore un triple capteur photo très polyvalent. En bref, le Samsung Galaxy S20 FE 5G est un smartphone premium abordable que l’on recommande les yeux fermés.

Pour le Black Friday, SFR fait tomber le prix du Samsung Galaxy S20 à un euro, avec une mensualité de 5 euros par mois pendant deux ans. Pour obtenir ce prix, vous devez souscrire au forfait 120 Go 5G de SFR.

Le Xiaomi 11T 5G à 1 euro (sans mensualité)

Sorti dans l’ombre du 11T Pro, le Xiaomi 11T 5G est un téléphone conçu pour conquérir le haut du milieu de gamme. En réalité, les deux smartphones se ressemblent beaucoup, et les quelques différences à noter se trouvent du côté du processeur (un MediaTek Dimensity 1200-Ultra) et de la charge rapide (67 watts). On retrouve alors le même très bon écran OLED de 120 Hz ainsi qu’un triple capteur photo polyvalent.

Le Xiaomi 11T chute au prix d’un euro, sans mensualité, lors de la souscription à un forfait SFR 120 Go 5G. Un prix plancher pour un smartphone très efficace au quotidien.

Le forfait SFR 120 Go 5G en bref

Pour bénéficier de ces smartphones premium à 1 euro (+ 5 ou 8 €/mois), il est nécessaire de les associer à un forfait 120 Go 5G de SFR. Il s’agit d’un forfait archi-complet :

120 Go de data en France, 4G ou 5G ;

100 Go depuis l’Europe et les DOM ;

Appels et SMS illimités en France et depuis l’Europe et les DOM ;

28 euros la première année, puis 43 euros par mois ;

Engagement de 12 mois.

Les autres smartphones en promotion avec le forfait SFR 120 Go 5G :