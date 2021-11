AirPods Pro, Scooter Mi Electric 3 : voici les nouvelles promos d’AliExpress pour le Black Friday

Les bons plans n’en finissent pas chez AliExpress, qui continue de proposer de belles remises sur les écouteurs sans-fil, les smartphones et autres accessoires connectés. Découvrez les meilleures affaires du jour.

Au lendemain du Black Friday, les bonnes affaires continuent de faire rage chez AliExpress. Si vous avez raté les promos d’hier, vous pouvez encore vous rattraper tout le week-end avec les nombreuses réductions d’AliExpress sur les meilleurs produits tech.

AirPods Pro à 169 euros, Dreame T20 à 203 euros, les remises ne manquent pas. Retrouvez les meilleures économies que vous pouvez réaliser ces prochains jours sur eBay.

Le Poco X3 Pro à 157,93 euros au lieu de 249,90 euros

Le Xiaomi Poco X3 Pro joue dans la cour des grands malgré son étiquette milieu de gamme. Son écran LCD de 6,67 pouces, par exemple, profite de bordures fines et d’un taux de rafraîchissement adaptatif à 120 Hz. Des caractéristiques que l’on retrouve sur des téléphones plus premium.

Sous le capot, on déniche un SoC Snapdragon 860, 6 Go de RAM et 128 Go de stockage. Il est alimenté par une batterie de 5 160 mAh qui lui permet de tenir une journée complète avec le mode 120 Hz activé. Pour ce qui est de la photo, il profite d’une bonne polyvalence grâce à un module à quadruple capteur dont une caméra principale de 64 mégapixels.

Grâce au code promo BFAE22, le Poco X3 Pro tombe à 157,93 euros chez AliExpress, contre 249,99 euros habituellement.

En savoir plus sur le Poco X3 Pro à 157 euros BFAE22

Les Apple AirPods Pro à 169 euros au lieu de 209 euros

Les AirPods Pro marquent une rupture esthétique vis-à-vis des AirPods 2. Leur tige est plus petite et un poil plus penchée et les oreillettes accueillent désormais un embout en silicone. Ce sont des écouteurs semi-intra-auriculaires, ce qui offre une bonne isolation passive.

Il s’agit surtout des premiers écouteurs d’Apple à intégrer la réduction de bruit active. Ils offrent un bon isolement sonore. Bien entendu, la qualité audio est également au rendez-vous, grâce à la nouvelle fonction audio spatiale qui supporte le contenu 5.1, 7.1 ou Dolby Atmos.

Avec le Black Friday, les Apple AirPods Pro écopent d’un code promo BFAE30 qui fait tomber leur prix à 169 euros au lieu de 199 euros.

En savoir plus sur les AirPods Pro à 169 euros BFAE30

Le Roborock S7 à 404,99 euros au lieu de 743,74 euros

Le Roborock S7 est un aspirateur robot particulièrement performant. Il possède deux brosses rotatives chargées de récupérer la poussière, dont une principale en caoutchouc très efficace pour s’occuper des cheveux. La serpillière, elle, s’occupe de laver par terre. D’autant qu’elle vibre pour frotter la saleté plutôt que de l’essuyer. Elle peut aussi s’élever afin d’éviter les surfaces fragiles.

Pour se déplacer, l’aspirateur robot mise sur des capteurs à ultrasons qui lui permettent d’éviter les obstacles. Entièrement programmable depuis l’application dédiée, vous pouvez déterminer les zones de ménage du Roborock S7.

Le Roborock S7 est proposé au prix de 404,99 euros au lieu de 743,74 euros chez AliExpress grâce au code BFAE60 et au coupon vendeur de 17,7 euros.

Découvrir le Roborock S7 à 404 euros BFAE60

La trottinette électrique Xiaomi Mi Electric 3 à 377,88 euros au lieu de 585,21 euros

Avec la Mi Electric Scooter 3, Xiaomi dégaine encore une trottinette profitant d’un excellent rapport qualité-prix dans un secteur très chargé. Elle est relativement légère avec ses 13,2 kilos et dispose d’une bonne autonomie de 30 km.

Elle atteint une vitesse de pointe de 25 km/h, et ce assez rapidement grâce à sa puissance de 300W. Elle résiste également à la pluie et aux petits débris.

La Xiaomi Mi Electric Scooter 3 passe à 377,88 euros chez AliExpress avec le code BFAE60 et le coupon vendeur de 17 euros.

Découvrir la trottinette Xiaomi Mi Electric 3 à 377 euros BFAE60

Le Dreame T20 à 203,99 euros au lieu de 504,27 euros

Le Dreame T20 a tout ce qu’on attend d’un bon aspirateur-balai en cette fin d’année. Il bénéficie d’une forte autonomie de 70 minutes et l’absence de fil vous permet de l’emmener partout sans devoir faire attention à ne pas emmêler le câble.

Cet aspirateur balai est également capable de détecter le sol sur lequel il aspire afin d’adapter sa puissance d’aspiration. Enfin, le Dreame T20 est livré avec de nombreux accessoires, tels qu’une brosse motorisée, une brosse pour les textiles ou encore un suceur long.

Le Dreame T20 tombe à 203,99 euros grâce au code promo BFAE30 chez AliExpress ainsi que du coupon vendeur de 30 euros.