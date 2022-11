Avec le Black Friday de RHINOSHIELD, rhabillez votre smartphone sans vous ruiner

Lancé depuis le 17 novembre dernier, le Black Friday de RHINOSHIELD bat son plein avec des offres pouvant aller jusqu’à 60 % sur un large éventail de produits, entre protections et accessoires pour smartphones.

Devenu un accessoire indispensable de notre quotidien, le smartphone est un outil que l’on manipule un nombre incalculable de fois chaque jour, que l’on soit tranquillement chez soi ou bien en train de déambuler dans la rue. Et chacune de ces utilisations augmente le risque de l’abimer, que ce soit via une chute ou bien un choc intempestif.

Depuis 2012, RHINOSHIELD a pour vocation de proposer des protections pour smartphones capables de surmonter les aléas du quotidien. En cette période de Black Friday, le constructeur a décidé de vous faire une fleur avec de nombreuses promotions sur son catalogue et des réductions pouvant grimper jusqu’à 60 %. L’occasion, par exemple, d’obtenir une ristourne de 25 % sur les coques pour iPhone 11, 12 et 13 et celles pour le Google Pixel 6. Vous pourrez aussi économiser 10 % supplémentaires sur votre facture en utilisant le code promotionnel FRANDROID lors de votre commande.

Un large éventail de produits pour protéger tous vos appareils

Si RHINOSHIELD se positionne aujourd’hui comme l’un des acteurs majeurs sur le marché de la protection pour smartphones, ce n’est pas pour rien. Le constructeur propose en effet des produits extrêmement bien pensés, capable d’assurer une protection efficace de vos appareils face aux aléas du quotidien. RHINOSHIELD propose essentiellement trois modèles de protection pour smartphones :

Les coques Clear Case : il s’agit de coques transparentes moulées d’un seul tenant, dans un matériau maison, le ShockSpread. Outre le fait de protéger votre smartphone des chutes et rayures, il résiste au jaunissement et propose un revêtement oléophobe afin de limiter l’apparition de traces de doigts. Dernier avantage, sa finesse et sa légèreté, qui ne viennent pas alourdir la silhouette de votre terminal inutilement.

Les coques Solid Suit : si elle utilise, elle aussi, le matériau Shock Spread pour proposer une protection légère, flexible et durable, la Solid Suit offre un design élégant grâce à des finitions haut de gamme imitant le cuir, le bois ou bien la fibre de carbone ;

les poignées GRIP : parce que protéger votre smartphone commence avant tout par s'assurer qu'il ne tombe pas de votre main, RHINOSHIELD vous propose GRIP, une poignée ergonomique qui se fixe sur l'arrière de votre terminal afin d'assurer une prise en main optimale en toute circonstance.

Compatibles avec plus de 100 modèles de téléphones (Apple, Xiaomi, Samsung, Oppo, Google, etc.), ces protections existent aussi dans une version compatible MagSafe pour accueillir les derniers accessoires Apple sans aucun souci.

Sachez enfin que RHINOSHIELD propose une large gamme d’accessoires au-delà des protections pour smartphones. En explorant le catalogue de la marque, vous pouvez par exemple découvrir des coques pour AirPods ou Apple Watch, des protections d’écrans en verre trempé, des protections d’écrans 3D (pour empêcher les reflets ou les regards indiscrets) ou encore des câbles de recharge.

Une protection personnalisée pour votre smartphone

Au-delà de proposer des coques parmi les meilleures du marché, RHINOSHIELD se distingue de la concurrence en vous offrant la possibilité de personnaliser ses produits à votre convenance.

Pour commencer, sachez que les différents modèles proposés par la marque peuvent arborer des motifs ou illustrations sélectionnés dans son catalogue. Effet marbre, image de petit chat mignon et autres dessins stylés à piocher dans les designs créés par le constructeur.

Ensuite, RHINOSHIELD a noué de nombreux partenariats afin de proposer des coques arborant les couleurs de licences de renom issues de la pop culture. Que vous soyez fan de One Piece, d’Harry Potter, de League of Legends ou bien des Super Nanas, vous pouvez sans doute trouver une protection à l’effigie de votre passion.

Dernière possibilité offerte par RHINOSHIELD : la personnalisation de A à Z de votre protection. Après avoir choisi une coque ou un grip, vous pouvez la modifier avec vos photos en réalisant des montages, insérer un texte qui vous correspond, ou bien sélectionner un marquage premium, doré ou argenté, qui apparaît en relief. À vous de jouer !

Quelles sont les offres du Black Friday de RHINOSHIELD ?

Pour le Black Friday, RHINOSHIELD a décidé de mettre les petits plats dans les grands et propose des réductions sur l’intégralité de son site et donc, des protections qui y sont vendues. Du 17 au 29 novembre, vous pouvez bénéficier de réduction allant jusqu’à 60 % sur les protections proposées par le site.

Une bonne nouvelle n’arrivant jamais seule, sachez que les lecteurs de Frandoid bénéficient d’un avantage non négligeable sous la forme d’une réduction supplémentaire de 10 % à valoir sur toute commande réalisée jusqu’au 29 novembre. Pour ce faire, il vous suffit d’utiliser le code FRANDROID au moment de la validation de votre panier.