Le jeu sur smartphone s'apprête à accueillir le ray tracing avec l'arrivée du Snapdragon 8 Gen 2. L'occasion parfaite pour vous demander où vous en êtes par rapport au jeu sur smartphone.

Alors que Qualcomm vient tout juste d’annoncer sa nouvelle puce Snapdragon 8 Gen 2, capable, selon Oppo, de proposer des graphismes mâtinés de ray tracing, la question de la pertinence du jeu sur smartphone par rapport à d’autres formes de jeu plus traditionnelles va certainement se reposer une nouvelle fois.

Excessivement profitable et populaire si on s’en réfère à son nombre de joueurs, le jeu sur smartphone se traîne toujours cette image de pratique un peu légère et moins aboutie que le jeu sur console ou sur PC, ou tout autre appareil dédié à la pratique vidéoludique.

Quel est l’élément manquant pour sortir de ce carcan ? Est-ce la puissance pure, comme semble le suggérer Qualcomm ? Est-ce la qualité des jeux, alors que de plus en plus de licences populaires finissent par connaître un portage (Call of Duty Warzone, PUBGou Apex Legends) ? Est-ce simplement la maniabilité qui fait défaut, ce que les manettes dédiées aux téléphones toujours plus nombreuses peuvent améliorer ?

Jouez-vous beaucoup à des jeux 3D sur smartphone ?

Une chose est certaine, cela fait bien longtemps que nous vous avons interrogé sur votre pratique du jeu sur smartphone. Nous vous avions déjà posé la question en 2018, et vous étiez majoritairement attirés par des petits jeux pour passer le temps. Depuis, les smartphones ont vu leur puissance graphique décuplée. Est-ce que cela a changé votre rapport au médium ? Dites-le-nous dans notre sondage de la semaine.

Chargement Jouez-vous beaucoup à des jeux 3D sur smartphone ? Merci d'avoir voté. Vous avez déjà voté pour ce sondage. Sélectionnez une réponse s'il vous plait. Oui, tous les jours

Oui, mais je préfère les jeux 2D

Ca m'arrive plusieurs fois dans la semaine

Très occasionnellement

Jamais

Comme d’habitude, nous publierons le résultat de ce sondage en fin de semaine, accompagné des commentaires les plus pertinents à nos yeux.

