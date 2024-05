Pixel 7 et Galaxy A54 à prix plancher : AliExpress n’en a pas fini avec les promotions French Days

Les French Days se terminent le 7 mai, et AliExpress continue de baisser les prix des produits incontournables du moment : Google Pixel 7 Pro, Tineco Floor One S5 Combo ou encore Xiaomi Tab 6, il y a forcément de quoi vous équiper, sans vous ruiner.

Les French Days sont l’occasion idéale de réaliser des bonnes affaires à la veille des beaux jours, notamment chez AliExpress. Parmi toutes les offres disponibles sur le site marchand, en voici cinq parmi les plus intéressantes :

Et si jamais vous ne trouvez pas votre bonheur dans cette sélection, pas de panique, nous vous avons concocté une deuxième sélection tout aussi alléchante.

Tineco Floor One S5 Combo : dites adieu à la corvée du ménage

Non, le Tineco Floor One S5 Combo n’est pas un énième aspirateur robot qui reste coincé sous la table basse. Ce modèle balai est au contraire pensé pour que vous le guidiez à travers la maison rapidement et efficacement grâce à la présence d’un petit moteur. Son double rouleau tournant à 450 tours par minute s’adapte au niveau de saleté du sol et lui permet d’aspirer et de laver en profondeur en un seul passage. Mieux, la batterie détachable permet de transformer votre Tineco en aspirateur à main et d’y fixer l’une des deux brosses supplémentaires livrées avec le laveur balai.

Son socle de rangement lui permet enfin de se recharger pour assurer que vous ne soyez jamais à court d’autonomie quand l’urgence se présente.

Le Tineco Floor One S5 Combo est en ce moment à 292,67 euros, au lieu de 459 euros grâce au code CDEW20.

Xiaomi Pad 6 : l’indispensable tablette au juste prix

Sur sa gamme de prix, la tablette Xiaomi Pad 6 semble cocher toutes les cases. C’est probablement pour ça que la rédaction lui a réservé un très beau 8/10. Avec son très bel écran WQHD+ de 11 pouces, elle assure un taux de rafraichissement de 144 Hz, parfait pour profiter confortablement de vos séries préférées ou d’un petit jeu bien nerveux.

Outre son écran, elle a également les capacités techniques pour assurer en jeu ou au travail grâce au Snapdragon 870, ses 6 Go de RAM et 128 Go de mémoire. La marque affirme même qu’il est possible de travailler sur du montage vidéo, en toute tranquillité.

Le Xiaomi Pad 6 est en ce moment à 243,92 euros en configuration 6+128 Go, au lieu de 299 euros grâce au code CDEW20.

Google Pixel 7 Pro et Google Pixel 7 : le meilleur d’Android sur votre smartphone

Les Google Pixel 7 et Google Pixel 7 Pro sont parmi les meilleurs smartphones recommandés par Frandroid en 2022. Avec une note respective de 9/10 pour le Pixel 7 et de 8/10 pour le Google Pixel 7 Pro, ils cristallisent, en effet, le meilleur des technologies de Google puisqu’ils partagent :

une puce Google Tensor G2 ;

un capteur photo principal de 50 mégapixels ;

un capteur ultra-grand-angle de 12 mégapixels ;

un écran OLED ;

7 ans de mises à jour système d’Android.

Mais surtout, les Google Pixel 7 et 7 Pro sont parmi les premiers à bénéficier des dernières avancées technologiques de Google particulièrement dans le domaine de l’IA. Les deux modèles profitent par exemple de la retouche magique qui permet d’effacer certains éléments d’une image, ou encore de la rédaction magique qui permet de suggérer des réponses toutes faites à vos SMS.

En ce moment, AliExpress baisse le prix du Google Pixel 7 Pro qui chute à 428,91 euros au lieu d'un prix de lancement de 799 euros avec le code CDEW20.

Le Google Pixel 7 est quant à lui à seulement 379 euros au lieu d'un prix de lancement de 649 euros grâce au code CDEW20.

Samsung Galaxy A54 : l’indétrônable smartphone de Samsung est à tout petit prix

Les modèles A5 de Samsung sont bien souvent parmi les plus plébiscités et pour cause : ils allient une fiche technique impeccable à un prix toujours plus attractif que le haut de gamme. C’est d’ailleurs ce savant mélange des genres qui a valu la très bonne note de 9/10 au Galaxy A54 5G. Côté design d’abord, il emprunte son aspect au Galaxy S24. Il profite ensuite d’un très bel écran AMOLED de 6,4 pouces avec un taux de rafraichissement de 120 Hz et une colorimétrie qui ferait pâlir d’envie certains modèles premium.

Côté logiciel, le Samsung Galaxy A54 5G est livré avec l’interface One UI 5.1 établie à partir d’Android 13 et bénéficie de quatre ans de mises à jour majeures. De quoi conserver ce très bon smartphone pour longtemps.

En plus d’être performant, le Samsung Galaxy A54 est en plus endurant puisque sa batterie de 5000 mAh promet une autonomie d’une journée et demie à deux jours pour les plus économes. Un smartphone très bon en tous points donc.

En ce moment, AliExpress fait baisser le prix du Samsung Galaxy A54 qui passe à 266,27 euros au lieu de son prix de lancement de 499 euros avec le code CDEW20.

Anker Soundcore Life Q20 : le bon son au bon prix

Qui ne rêve pas de pouvoir, pour un prix raisonnable, de pouvoir profiter de ses meilleures playlists dans le silence le plus complet ? C’est peu ou prou la promesse de ce casque Soundcore Life Q20. Avec une réduction active du bruit censée supprimer 90 % des bruits parasites, le casque vous isole juste assez pour ne plus entendre vos voisins de bus, mais vous permet malgré tout d’entendre les bruits les plus importants.

Basses profondes, son clair et autonomie de 40 heures : ce casque audio ne manque pas d'atout. Et son prix en est un autre, puisqu'il baisse à 46,45 euros grâce au code CDEW03.