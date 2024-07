Voici les 15 smartphones les plus puissants du monde en 2024

Voici le tout dernier classement des smartphones avec le score AnTuTu le plus élevé. L'application de benchmarks met continuellement à jour son classement des meilleurs smartphones : voici le tout dernier à la moitié de l'année 2024.

Sur Frandroid, chaque smartphone que nous testons passe au banc d’essai des performances. Pour cela, nous utilisons des applications de benchmarks : elles sont spécialisées dans le test de performances et indiquent des scores, que nous pouvons ensuite comparer. La plus connue d’entre elles, c’est AnTuTu, que nous utilisons notamment. Ça tombe bien : elle propose un classement actualisé, que voici, repris par 91Mobiles notamment.

Les 15 smartphones les plus puissants du marché

Voici le classement des 15 smartphones qui ont obtenu le score le plus élevé sur AnTuTu : à noter qu’un certain nombre d’entre eux ne sont pas disponibles sur le marché français. À préciser qu’AnTuTu mélange des scores CPU, GPU, mémoire et expérience utilisateur (UX).

Pour un classement plus exhaustif qui comprenne d’autres benchmarks, voici un classement des cinq modèles les plus puissants testés par nos soins.

Modèle Asus ROG Phone 8 Pro Xiaomi 14 Ultra OnePlus 12 Samsung Galaxy S24 Ultra Honor Magic 6 Pro AnTuTu 10 2105923 1970066 1745523 1875639 1726131 AnTuTu CPU 442704 432064 389237 457922 315555 AnTuTu GPU 880348 808656 749210 741621 813221 AnTuTu MEM 427773 403570 334903 366871 352890 AnTuTu UX 355098 325776 275512 309225 244465 PC Mark 3.0 21763 16890 12979 17957 17640 3DMark Wild Life Extreme 5178 4867 4844 4571 5164 3DMark Wild Life Extreme framerate moyen 31 FPS 29.15 FPS 29.01 FPS 27.38 FPS 30.92 FPS GFXBench Aztec Vulkan/Metal high (onscreen / offscreen) 122 / 90 FPS 67 / 86 FPS 60 / 62 FPS 99 / 83 FPS 92 / 93 FPS GFXBench Car Chase (onscreen / offscreen) 135 / 156 FPS 71 / 153 FPS 60 / 114 FPS 105 / 132 FPS 99 / 154 FPS GFXBench Manhattan 3.0 (onscreen / offscreen) 165 / 378 FPS 120 / 357 FPS 60 / 313 FPS 120 / 338 FPS 120 / 354 FPS Geekbench 6 Single-core 2213 2261 1138 1985 2189 Geekbench 6 Multi-core 6973 6869 5455 6409 6800 Geekbench 6 Compute (Vulkan) 16583 16057 16190 17263 16256 Lecture / écriture séquentielle N/C 990 / 1200 Mo/s 833.48 / 886.84 Mo/s 2500 / 1190 Mo/s 969 / 1024 Mo/s Voir plus de benchmarks

À quoi ça sert autant de puissance ?

La question est légitime : à quoi bon faire déferler autant de puissance sur un smartphone ? Aller plus loin ne sert pas forcément, puisque les applications se lanceront toujours aussi vite. D’autant plus que plus de puissance dit plus d’énergie dépensée : les constructeurs qui font tout pour proposer les meilleures performances sacrifient indéniablement l’autonomie.

Tout d’abord, plus de puissance, c’est de meilleures performances dans les jeux vidéo gourmands, en 3D et avec des graphismes poussés. Cela permet de pousser les graphismes au maximum, tout en profitant d’une bonne fluidité (suffisamment de FPS). On le voit avec des jeux comme Fortnite ou encore Genshin Impact, que nous essayons souvent pour nos tests de smartphones.

Un autre usage qui se développe de plus en plus, c’est celui de l’intelligence artificielle générative. Les marques intègrent de plus en plus des outils façon ChatGPT ou Dall-E, mais qui fonctionnent en local. Cela permet de résumer ou rédiger des mails, créer des fonds d’écran, modifier des images, etc. Pour cela, il faut beaucoup de puissance brute et c’est ce que les smartphones haut de gamme ou les smartphones dits de gaming proposent. Plus de puissance permet d’avoir des outils qui fonctionnent plus rapidement.

