Galaxy S24 Ultra vs iPhone 16 Pro Max vs Pixel 9 Pro XL : pourquoi Samsung et Google arrivent à bien se démarquer en 2024

Apple a dĂ©voilĂ© son iPhone 16 Pro Max, mais le Galaxy S24 Ultra de Samsung, sorti il y a quelques mois, a encore plus d’un tour dans son sac.

Apple a dĂ©voilĂ© son iPhone 16 Pro Max, mais le Samsung Galaxy S24 Ultra, sorti il y a quelques mois, n’a pas dit son dernier mot. Sans oublier le Pixel 9 Pro XL, tout juste commercialisĂ©. Ces trois smartphones haut de gamme se livrent une bataille acharnĂ©e.

Tableau comparatif S24 Ultra vs iPhone 16 Pro Max

CaractĂ©ristiques Samsung Galaxy S24 Ultra Apple iPhone 16 Pro Max Google Pixel 9 Pro XL Dimensions 16,23 x 7,9 x 0,86 cm 15,99 x 7,67 x 0,83 cm 16,28 x 7,66 x 0,85 cm Poids 233 g 227 g 221 g Écran 6,8″ Quad HD+ AMOLED LTPO, 1-120 Hz 6,9″ OLED, LTPO 1-120 Hz 6,7″ OLED LTPO, 1-120 Hz, 1344 x 2992 pixels LuminositĂ© maximale (de pointe en extĂ©rieur) 2600 nits 2000 nits 3000 nits Processeur Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 Apple A18 Pro Google Tensor G4 RAM 12 Go Non spĂ©cifiĂ© 16 Go Stockage 256/512 Go/1 To 256/512 Go/1 To 128/256/512 Go/1 To CamĂ©ra principale 200MP, f/1.7 48MP, f/1.78 50MP, f/1.68 Zoom O ptique x5, numĂ©rique jusqu’Ă 100x Optique 5x, numĂ©rique 15x Optique x5, numĂ©rique 30x Batterie 5000 mAh Non spĂ©cifiĂ© 5060 mAh Charge rapide 45W filaire

7,5W sans-fil 45W filaire (a priori)

25W sans-fil 45W filaire

FonctionnalitĂ©s spĂ©ciales S-Pen, Samsung DeX, Galaxy AI Face ID, Bouton d’action, Apple Intelligence (2025) Video Boost, Gomme magique audio, Gemini RĂ©sistance Ă l’eau IP68 IP68 IP68 Système d’exploitation Android 14 avec 7 ans de mises Ă jour iOS 18 (long support) Android 14 avec 7 ans de mises Ă jour

Des écrans très (trop) proches

Les trois appareils misent sur la technologie OLED, reconnue pour ses noirs profonds, ses couleurs vibrantes et son excellent contraste. Plus prĂ©cisĂ©ment, Apple, Google et Samsung utilisent des dalles LTPO (Low-Temperature Polycrystalline Oxide), ce qui permet une gestion dynamique du taux de rafraĂ®chissement allant de 1 Ă 120 Hz. Cette technologie offre une fluiditĂ© remarquable tout en optimisant la consommation d’Ă©nergie.

En termes de dĂ©finition, rĂ©solution et de taille, les diffĂ©rences sont minimes. Le Pixel 9 Pro XL arbore un Ă©cran de 6,7 pouces avec une dĂ©finition de 1344 x 2992 pixels, le Galaxy S24 Ultra un Ă©cran de 6,8 pouces en Quad HD+, et l’iPhone 16 Pro Max un Ă©cran de 6,9 pouces de 2 868 x 1 320 pixels.

Le Dynamic Island de l’iPhone n’est pas très esthĂ©tique

La luminosité maximale est un point où Google semble prendre une légère avance avec 3000 nits annoncés, contre 2600 nits pour Samsung, 2000 nits pour Apple.

Cependant, dans l’usage quotidien, ces diffĂ©rences subtiles ne seront probablement pas perceptibles pour la majoritĂ© des utilisateurs, tous les appareils offrent une expĂ©rience visuelle exceptionnelle.

Google accuse un peu de retard, mais…

Dans la course aux performances, Google semble effectivement accuser un lĂ©ger retard par rapport Ă ses concurrents directs, Apple et Samsung. Le processeur Google Tensor G4, bien que conçu sur mesure pour optimiser les fonctionnalitĂ©s d’intelligence artificielle du Pixel 9 Pro XL, ne rivalise pas nĂ©cessairement avec la puissance brute de la puce A18 Pro d’Apple ou du Snapdragon 8 Gen 3 de Qualcomm utilisĂ© dans le Galaxy S24 Ultra.

Cette diffĂ©rence se manifeste principalement dans les tâches intensives comme le rendu 3D ou le montage vidĂ©o 4K, oĂą les puces d’Apple et de Qualcomm ont tendance Ă prendre l’avantage.

Il est important de noter qu’il existe un dĂ©calage temporel significatif dans le cycle de sortie des processeurs, ce qui impacte directement les performances relatives des smartphones haut de gamme.

Alors que le Pixel 9 Pro XL utilise le Tensor G4, Qualcomm prĂ©voit d’annoncer son processeur Snapdragon de nouvelle gĂ©nĂ©ration (probablement le Gen 4) vers la fin de l’annĂ©e 2024. Ce nouveau processeur bĂ©nĂ©ficiera au Galaxy S25 Ultra, qui devrait ĂŞtre lancĂ© au dĂ©but de l’annĂ©e 2025. Ce dĂ©calage signifie que le flagship de Samsung aura toujours une longueur d’avance en termes de puissance de traitement pure par rapport au Pixel de la mĂŞme annĂ©e.

Cependant, il est essentiel de comprendre que les performances brutes ne sont qu’un aspect de l’expĂ©rience utilisateur globale. Google compense ce retard apparent en mettant l’accent sur l’optimisation logicielle et l’intĂ©gration poussĂ©e de l’intelligence artificielle.

Le Tensor G4, bien que potentiellement moins puissant sur le papier, est spĂ©cifiquement conçu pour exceller dans les tâches liĂ©es Ă l’IA et au traitement du langage naturel. Cela se traduit par des fonctionnalitĂ©s uniques et une expĂ©rience utilisateur fluide dans des domaines tels que la photographie computationnelle, la transcription en temps rĂ©el ou la traduction instantanĂ©e. Ainsi, malgrĂ© un retard apparent en termes de performances brutes, le Pixel 9 Pro XL reste hautement compĂ©titif grâce Ă son approche axĂ©e sur l’intelligence artificielle et l’optimisation logicielle.

Le duel de la photo et de la vidéo

Le domaine de la photographie mobile est devenu un véritable champ de bataille où Google, Samsung et Apple se livrent une concurrence acharnée. Chaque fabricant a développé ses propres technologies et algorithmes pour tirer le meilleur parti des capteurs et des objectifs.

Le Pixel 9 Pro XL, le Galaxy S24 Ultra et l’iPhone 16 Pro Max sont tous Ă©quipĂ©s de systèmes de camĂ©ras multiples impressionnants, chacun offrant des configurations lĂ©gèrement diffĂ©rentes mais tout aussi capables. Le fait que Samsung ait souvent rĂ©ussi Ă remporter les tests Ă l’aveugle tĂ©moigne des progrès considĂ©rables rĂ©alisĂ©s par le fabricant corĂ©en, notamment dans le traitement des couleurs et la gestion de la plage dynamique.

Lien YouTube S’abonner Ă Frandroid Ce contenu est bloquĂ© car vous n’avez pas acceptĂ© les cookies et autres traceurs. Ce contenu est fourni par YouTube.

Pour pouvoir le visualiser, vous devez accepter l’usage Ă©tant opĂ©rĂ© par YouTube avec vos donnĂ©es qui pourront ĂŞtre utilisĂ©es pour les finalitĂ©s suivantes : vous permettre de visualiser et de partager des contenus avec des mĂ©dias sociaux, favoriser le dĂ©veloppement et l’amĂ©lioration des produits d’Humanoid et de ses partenaires, vous afficher des publicitĂ©s personnalisĂ©es par rapport Ă votre profil et activitĂ©, vous dĂ©finir un profil publicitaire personnalisĂ©, mesurer la performance des publicitĂ©s et du contenu de ce site et mesurer l’audience de ce site (en savoir plus) En cliquant sur « J’accepte tout », vous consentez aux finalitĂ©s susmentionnĂ©es pour l’ensemble des cookies et autres traceurs dĂ©posĂ©s par Humanoid et ses partenaires. Vous gardez la possibilitĂ© de retirer votre consentement Ă tout moment. Pour plus d’informations, nous vous invitons Ă prendre connaissance de notre Politique cookies. J’accepte tout GĂ©rer mes choix

Cependant, la diffĂ©renciation entre ces appareils devient de plus en plus subtile. Dans des conditions d’Ă©clairage normales, il est souvent difficile, mĂŞme pour des experts, de distinguer les clichĂ©s pris par ces diffĂ©rents smartphones.

Les diffĂ©rences se manifestent davantage dans des scĂ©narios spĂ©cifiques, comme la photographie en basse lumière, les portraits ou les prises de vue Ă longue distance. Par exemple, le mode Nuit de Google a longtemps Ă©tĂ© considĂ©rĂ© comme une rĂ©fĂ©rence, mais Apple et Samsung ont rapidement comblĂ© l’Ă©cart avec leurs propres technologies d’amĂ©lioration en basse lumière.

En matière de vidĂ©o, la course est tout aussi serrĂ©e. L’iPhone a longtemps Ă©tĂ© considĂ©rĂ© comme le leader incontestĂ©, notamment grâce Ă sa stabilisation exceptionnelle et ses capacitĂ©s d’enregistrement ProRes.

Cependant, Google et Samsung ont fait des progrès significatifs. Le Pixel 9 Pro XL, avec sa fonctionnalitĂ© Video Boost, offre des capacitĂ©s d’amĂ©lioration vidĂ©o en temps rĂ©el impressionnantes, tandis que le Galaxy S24 Ultra se dĂ©tache par sa polyvalence, notamment grâce Ă son zoom optique puissant qui s’applique aussi bien Ă la photo qu’Ă la vidĂ©o.

Au final, la diffĂ©renciation entre ces appareils rĂ©side peut-ĂŞtre plus dans leurs fonctionnalitĂ©s basĂ©es sur l’IA que dans leurs capacitĂ©s techniques pures. Google mise beaucoup sur des fonctionnalitĂ©s comme la Gomme magique audio pour la vidĂ©o ou l’amĂ©lioration intelligente des portraits. Samsung intègre des capacitĂ©s d’Ă©dition avancĂ©es directement dans son application appareil photo, tandis qu’Apple se concentre sur l’intĂ©gration transparente de ses fonctionnalitĂ©s photo et vidĂ©o dans son Ă©cosystème plus large.

Android ou iOS

L’engagement des trois gĂ©ants technologiques – Google, Apple et Samsung – Ă offrir un support logiciel Ă long terme est le mĂŞme. Avec une promesse de sept ans de mises Ă jour pour leurs flagships respectifs, ces entreprises rĂ©pondent non seulement aux prĂ©occupations environnementales en prolongeant la durĂ©e de vie des appareils, mais elles renforcent Ă©galement la confiance des consommateurs dans leur investissement.

La convergence entre Android et iOS n’a jamais Ă©tĂ© aussi prononcĂ©e. Au fil des annĂ©es, les deux systèmes d’exploitation ont empruntĂ© les meilleures fonctionnalitĂ©s l’un de l’autre, rĂ©duisant considĂ©rablement l’Ă©cart fonctionnel qui les sĂ©parait autrefois. Des Ă©lĂ©ments jadis exclusifs Ă un Ă©cosystème, comme les widgets, la personnalisation avancĂ©e ou certaines fonctionnalitĂ©s de confidentialitĂ©, sont dĂ©sormais prĂ©sents sur les deux plateformes. Cette homogĂ©nĂ©isation rend le choix entre Android et iOS moins important qu’auparavant, ce qui permet aux utilisateurs de se concentrer sur d’autres aspects lors de la sĂ©lection de leur smartphone.

NĂ©anmoins, l’Ă©cosystème d’Apple conserve un avantage significatif en termes de cohĂ©rence et d’intĂ©gration. Des fonctionnalitĂ©s comme AirDrop, Localiser, iMessage, AirTag, la synergie avec les Mac et l’iPad, iCloud, Apple TV ou encore Apple Pay offrent une expĂ©rience utilisateur fluide et interconnectĂ©e qui reste difficile Ă Ă©galer pour Google et Samsung.

Cependant, cette suprĂ©matie est progressivement remise en question, notamment par les initiatives rĂ©glementaires de l’Union EuropĂ©enne. L’adoption forcĂ©e de standards ouverts, comme le RCS pour la messagerie, commence Ă niveler le terrain de jeu, rĂ©duisant peu Ă peu les avantages exclusifs de l’Ă©cosystème fermĂ© d’Apple.

En termes d’interface utilisateur, Apple et Google se distinguent par une approche plus Ă©purĂ©e et cohĂ©rente. iOS et l’expĂ©rience « stock » d’Android sur les Pixel offrent une esthĂ©tique claire et une navigation intuitive qui plaisent aux puristes. Samsung, en revanche, opte pour une approche plus riche en fonctionnalitĂ©s avec son interface One UI. Bien que potentiellement plus complexe, One UI offre un niveau de personnalisation et des fonctionnalitĂ©s avancĂ©es qui sĂ©duisent les utilisateurs cherchant Ă tirer le maximum de leur appareil.

L’IA, Apple fait tâche pour le moment

MalgrĂ© sa position de leader dans de nombreux domaines, Apple accuse un retard notable en ce qui concerne l’intĂ©gration de l’intelligence artificielle gĂ©nĂ©rative dans son système d’exploitation.

Alors que Google et Samsung ont dĂ©jĂ intĂ©grĂ© de nombreuses fonctionnalitĂ©s basĂ©es sur l’IA dans leurs appareils, comme la traduction en temps rĂ©el, la gĂ©nĂ©ration de texte, ou l’Ă©dition avancĂ©e de photos et vidĂ©os, Apple n’a pas encore dĂ©ployĂ© son « Apple Intelligence » Ă grande Ă©chelle.

Ce service, annoncĂ© comme une rĂ©ponse aux innovations de ses concurrents, ne devrait pas voir le jour avant 2025, laissant un vide temporaire dans l’offre d’Apple.

Pour aller plus loin

Apple Intelligence : une arrivée en France qui risque de tarder, Apple joue l’excès de prudence

Cette situation place temporairement l’iPhone 16 Pro Max en retrait par rapport au Pixel 9 Pro XL et au Galaxy S24 Ultra en termes de fonctionnalitĂ©s IA avancĂ©es. Google, avec son expertise en IA et son intĂ©gration profonde de l’Assistant Google, Google Gemini, et Samsung, avec ses fonctionnalitĂ©s Galaxy AI, offrent dĂ©jĂ aux utilisateurs des outils puissants pour amĂ©liorer leur productivitĂ© et leur crĂ©ativitĂ©.

Alors, on choisit quoi ?

e monde des smartphones haut de gamme en 2024 ? Un vĂ©ritable casse-tĂŞte ! Le Pixel 9 Pro XL, l’iPhone 16 Pro Max et le Galaxy S24 Ultra se livrent une bataille acharnĂ©e. Chacun excelle dans des domaines spĂ©cifiques tout en offrant une expĂ©rience globale remarquablement similaire.

Cette convergence des performances, de la qualité photo et vidéo, et même des fonctionnalités logicielles, rend le choix plus complexe que jamais pour les consommateurs.

C’est lĂ que ça devient intĂ©ressant. Le prix, Ă©videmment, peut faire pencher la balance. Mais ce n’est pas tout ! Votre petit univers tech personnel entre en jeu. Vous ne quittez jamais votre Apple Watch ? L’iPhone vous fait dĂ©jĂ de l’Ĺ“il. Accro aux services Google ? Le Pixel pourrait bien devenir votre nouveau meilleur ami.

En fin de compte, le choix d’un smartphone haut de gamme en 2024 repose davantage sur des prĂ©fĂ©rences personnelles et des considĂ©rations pratiques que sur une supĂ©rioritĂ© technique objective. L’environnement technologique de l’utilisateur, les habitudes de son entourage (qui peuvent influencer le choix d’une plateforme de messagerie, par exemple), et mĂŞme le simple dĂ©sir de changement peuvent devenir des facteurs dĂ©cisifs.

Il est vrai que pour les utilisateurs d’iPhone de longue date, le manque de rupture significative dans le design d’une annĂ©e sur l’autre pourrait inciter Ă explorer les alternatives Android, offrant potentiellement une expĂ©rience rafraĂ®chissante. Inversement, la stabilitĂ© et la familiaritĂ© de l’Ă©cosystème iOS pourraient rassurer ceux qui cherchent une expĂ©rience Ă©prouvĂ©e et sans surprise.

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.