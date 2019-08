Quels sont les smartphones qui intéressent le plus les lecteurs de FrAndroid ? Si vous vous posiez la question, voici le Top 10 des téléphones les plus consultés sur FrAndroid la semaine dernière, avec Xiaomi toujours aussi bien installé en haut du classement.

Voici donc le TOP 10 des smartphones les plus populaires sur FrAndroid sur la semaine du 19 au 25 août 2019.

Xiaomi fait de la résistance

Comme la semaine dernière, le smartphone le plus populaire est loin d’être le plus cher. Le Xiaomi Redmi Note 7 est — de loin — le numéro 1 de ce classement. Si l’on imagine que cela est dû à son incroyable rapport qualité/prix, les premières informations au sujet de son successeur ne sont certainement pas pour rien dans ce regain d’énergie.

Ce n’est toutefois pas le seul appareil de la marque à attirer l’attention puisque l’on retrouve un peu plus bas le Xiaomi Mi 9 en 8e position, lui aussi remis en avant par l’arrivée du Mi 9T Pro.

Le ras-de-marée Samsung

Mais comme toujours, c’est Samsung qui pèse de toute sa puissance sur ce TOP 10 avec un total de 6 smartphones. Les Galaxy A50 et Galaxy A10, certainement les meilleurs représentants de la gamme Galaxy A, occupent respectivement les 2e et 3e marches du podium, essayant la domination du géant coréen. Ils sont suivis par le Galaxy Note 10 (en 4e place), bien loin devant le Galaxy Note 10+ qui semble moins attirer les regards avec une timide 10e position.

Les Samsung Galaxy A30 et A70 s’en sortent bien aussi avec 6e et 9e places.

Huawei toujours là

Malgré ses déboires récents, Huawei reste fort et continue d’intéresser les curieux. Cette semaine, ce sont les Huawei P30 Pro et P30 qui occupent les 5e et 7e positions. La marque aura un gros défi à relever au second semestre, notamment avec le lancement de son Mate 30, mais aussi de tous ses smartphones d’entrée et de milieu de gamme.

Les 10 meilleurs smartphones sur FrAndroid