Quels sont les smartphones qui intéressent le plus les lecteurs de FrAndroid ? Si vous vous posiez la question, voici le Top 10 des téléphones les plus consultés sur FrAndroid la semaine dernière, avec une chute très rapide des Galaxy Note 10.

Il existe de nombreux indicateurs pour connaître l’intérêt d’un smartphone. La note de son test, son prix, ses scores de benchmarks… Mais il est un point qui n’est pas quantifiable de la même manière : la curiosité de nos lecteurs. Aussi, chaque semaine nous vérifions l’audience des fiches produit de FrAndroid afin de dresser la liste des smartphones qui vous intéressent le plus.

Sur nos fiches produits, vous trouverez notre note, les actualités ou encore la fiche technique de chaque appareil.

Voici donc le TOP 10 des smartphones les plus populaires sur FrAndroid sur la semaine du 26 août au 1er septembre 2019.

Les Samsung Galaxy Note 10 dégringolent

Depuis un moment déjà, lorsqu’un flagship arrive sur le marché, il reste généralement quelques semaines dans les smartphones les plus consultés du site. On pouvait donc espérer la même chose pour les Samsung Galaxy Note 10, mais ce n’est pas le cas.

En effet, le Samsung Galaxy Note 10 se trouve en dernière position de notre TOP10 tandis que pour trouver le Galaxy Note 10+, il faut descendre bien en dessous, jusqu’à la 20e place. Étonnant quand on sait qu’il s’agit de très bons smartphones et que le plus grand des deux a reçu la note de 9/10 dans nos colonnes. Même le Galaxy S10+ suscite plus d’intérêt et arrive à s’octroyer la 9e place.

Cela n’empêche pas Samsung d’inonder ce classement avec cinq autres smartphones, notamment d’entrée et de milieu de gamme. En 2e et 3e place, on retrouve par exemple les très bons Galaxy A50 et Galaxy A10, qui nous ont surpris malgré leur petit prix.

Les Samsung Galaxy A30 et A70 se trouvent également dans ce classement, respectivement aux 6e et 8e places, et ce même si leur rapport qualité/prix nous a largement moins convaincus.

Un classement sensiblement identique

Dans l’ensemble, le classement n’a que très peu changé depuis la semaine précédente. La première place est par exemple toujours occupée par l’excellent Xiaomi Redmi Note 7, avec toujours autant d’avance sur sa concurrence. Toujours chez le trublion chinois, le Mi 9 a gagné une position et se retrouve donc désormais 7e.

Enfin, les Huawei P30 Pro et P30 occupent les 4e et 5e positions.

Les 10 meilleurs smartphones sur FrAndroid