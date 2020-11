Rakuten casse les prix des meilleurs produits tech du moment : Galaxy S20 FE, OnePlus 8T, AirPods Pro…

À partir d’aujourd’hui, et jusqu’au 4 décembre, Rakuten propose de nombreux produits en promotion à des prix très attractifs. Nous vous avons sélectionné les meilleures offres, sur les meilleurs produits tech.

Jusqu’au 4 décembre, Rakuten lance son opération « Les Promos Hot(tes) de Noël » avec au programme d’importantes réductions sur les meilleurs produits tech du moment. Pour célébrer ce lancement, le site marchand propose un remboursement de 20 % en Super Points sur les produits présents sur la page de Noël pendant tout le week-end. Ces Super Points fonctionnent de la même manière que des bons d’achat, que vous pouvez utiliser à votre convenance sur Rakuten. La seule condition pour en profiter est de s’inscrire gratuitement au Club R.

Découvrez notre sélection des meilleurs bons plans que vous pouvez trouver sur Rakuten.

L’iPhone 12 à 799 euros

L’iPhone 12 est le tout dernier iPhone d’Apple, et il a tout pour plaire. Tout d’abord, et comme chaque année, il dispose de la puce la plus puissante du marché : la A14 Bionic. Ensuite, l’écran de l’iPhone 12 passe enfin à l’OLED, et la dalle de 6,2 pouces choisie est d’excellente qualité, lumineuse et bien calibrée. Côté photo, le double capteur est excellent de jour comme nuit, grâce à un traitement logiciel parfaitement maîtrisé. Enfin, l’autonomie est suffisamment généreuse pour tenir une grosse journée.

À peine sorti, l’iPhone 12 profite déjà d’une belle remise. En effet, il est affiché à 799 euros chez Rakuten, soit 110 euros de moins que son prix de lancement. En plus, il permet de cumuler 161 euros en Super Points.

Le Samsung Galaxy S20 FE 5G à 484 euros

Le Samsung Galaxy S20 FE 5G est une version allégée du S20 classique, qui fait les compromis là où il faut pour faire baisser le prix. La bonne nouvelle, c’est qu’il est équipé du processeur Snapdragon 865, plus puissant et moins énergivore que la puce Exynos de son aîné. Cette version est également compatible 5G. Du côté de l’écran, la dalle AMOLED de 6,5 pouces est vraiment excellente, avec un taux de rafraîchissement à 120 Hz et sans bords incurvés. Pour couronner l’ensemble, la partie photo est digne du segment haut de gamme, et la batterie tient facilement la journée.

Proposé habituellement à 759 euros, le Samsung Galaxy S20 FE 5G voit son prix fondre à 484 euros chez Rakuten. Il fait ainsi partie des rares smartphones à proposer une expérience vraiment haut de gamme à moins de 500 euros. Comptez également sur 96 euros en Super Points.

Le OnePlus 8T à 493 euros

Avec le OnePlus 8T, la marque chinoise a frappé un grand coup en cette fin d’année. Il embarque une fiche technique réellement haut de gamme, mais sans le prix qui va avec. En effet, on y trouve un Snapdragon 865 (compatible 5G), un superbe écran AMOLED de 6,55 pouces à 120 Hz et une importante batterie de 4500 mAh avec charge rapide à 65 watts. Le OnePlus 8T est même plutôt doué en photos, ce qui a souvent été le point faible de la marque.

Lancé à 599 euros, le OnePlus 8T était déjà un excellent rapport qualité-prix. En promotion à 493 euros chez Rakuten, il devient la référence des téléphones trouvables dans cette gamme de prix. En plus, un remboursement de 98 euros en Super Points complète l’offre.

Les AirPods Pro à 199 euros

Les AirPods Pro sont rapidement devenus l’une des références des écouteurs sans fil intra-auriculaires. En effet, ils doivent leur succès à la présence d’une réduction du bruit active de grande qualité pour une paire d’écouteurs aussi facilement transportable. Qui plus est, ils jouissent d’une autonomie colossale de 24 heures grâce à leur boîtier qui bénéficie de la charge sans-fil.

Lancés à 279 euros, les Apple AirPods Pro affichent chez Rakuten un excellent prix de 199 euros. Ils permettent également de récupérer 40 euros en Super Points, à utiliser pour économiser lors d’une prochaine commande.

Le casque audio Sony WH-1000XM4 à 264 euros

Relecture plus performante du XM3, le Sony WH-1000XM4 délivre toujours l’excellente qualité sonore propre aux produits de la marque. Si son design diffère peu de celui de son prédécesseur, le casque WH-1000XM4 a amélioré sa réduction de bruit active, avec pas moins de 20 niveaux de gestion de l’ANC depuis l’application mobile dédiée. De même, la connexion Bluetooth multipoint est désormais de la partie et offre la possibilité de connecter deux appareils en simultané. Enfin, l’autonomie gagne en endurance puisqu’elle avoisine les 30 heures avec l’ANC activée, et grimpe jusqu’à 38 heures sans.

Le casque audio Sony WH-1000XM4 est proposé au prix de 264 euros par Rakuten, contre 379 euros habituellement. Qui plus est, vous obtenez 53 euros en points Rakuten, à dépenser lors d’un prochain achat, soit 10 % du prix du casque.