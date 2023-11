TV 4K Mini LED : le prix de la Rolls de TCL baisse de 2 000 euros pour le Black Friday

Ce sont généralement les produits les plus haut de gamme qui profitent des baisses de prix les plus intéressantes pour le Black Friday. Preuve en est avec le téléviseur TCL X955, jusqu'à 2 000 euros moins cher durant les prochains jours.

Le TCL X955 est un téléviseur Mini LED qui donne le tournis. Entre ses dimensions hors norme, son pic lumineux ou la densité de son rétroéclairage, le constructeur propose ici ce qu’il se fait de mieux en 2023 en matière d’image.

Une débauche de technologies qui a toutefois un prix. Mais pendant le Black Friday, il n’a pas été épargné par les réductions. En effet, le TCL X955 de 85 pouces voit son prix baisser de 1 000 euros. La version 98 pouces profite quant à elle d’une baisse de prix de 2000 euros. Rien que ça.

Des téléviseurs qui misent tout sur l’image

Téléviseur ultra-premium oblige, le TCL X955 affiche une qualité d’image exceptionnelle, en avance sur son temps. Et tout cela repose sur le rétroéclairage Mini LED, la spécialité de TCL. À la différence d’un téléviseur LED classique, le Mini LED se compose de LED plus petites, et donc plus nombreuses à l’arrière de l’écran.

Et c’est là que le TCL X955 brille. Son système de rétroéclairage repose sur 5 000 zones de Mini LED différentes, soit près de deux fois plus que des téléviseurs premium concurrents. En résulte un pic lumineux mesuré à 5 000 nits selon TCL. Ce qui fait du TCL X955 l’un des téléviseurs les plus lumineux qui existent sur le marché, si ce n’est le plus lumineux. Surtout avec de telles diagonales d’écran.

À l’usage, cela permet surtout au téléviseur d’afficher des couleurs éclatantes, et un taux de contraste impressionnant. Une telle luminosité permet également de profiter des contenus HDR de la meilleure des manières. Le TCL X955 est d’ailleurs compatible HDR10, HDR10+, HDR HLG et Dolby Vision IQ.

La panoplie du téléviseur le plus premium

Les performances de la dalle ne constituent pas la seule qualité du TCL X955. Si ses caractéristiques en font un allié de premier choix pour regarder films et séries, il est aussi très à l’aise pour les jeux vidéo.

TCL a développé un mode gaming — le Game Master Pro 2.0 — offrant une compatibilité avec le ALLM et le VRR, afin de diminuer le temps de réponse et de garantir la fluidité. De quoi exploiter tout le potentiel des consoles nouvelle génération. D’autant que le TCL X955 profite d’un taux de rafraichissement de 144 Hz et de ports HDMI 2.1.

Côté design, le constructeur a fait dans la finesse et le minimalisme. Les bordures qui encadrent la dalle sont presque inexistantes, tandis que l’épaisseur dépasse à peine les 4 cm. Cela ne l’empêche toutefois pas d’offrir une très bonne prestation sonore. Des enceintes stéréo et un caisson de basses sont intégrés au dos du châssis, offrant 4.2.2 canaux. Vous l’aurez compris, le Dolby Atmos est de la partie.

Enfin, le TCL X955 hérite de l’excellente interface Google TV. C’est donc un téléviseur connecté complet sur lequel il est possible de télécharger des applications issues du Google Play Store : Netflix, myCANAL, GeForce Now ou encore NordVPN sont faciles à installer. Ce téléviseur est par ailleurs compatible avec AirPlay 2 et HomeKit.

Jusqu’à 2 000 euros de baisse sur le prix du TCL X955

Si le TCL X955 est l’un des meilleurs téléviseurs disponibles sur le marché, cela ne l’empêche pas de voir son prix chuter à l’occasion du Black Friday. Mieux, les offres concernent les deux diagonales du modèle :