Un TV 4K Qled de 50″ à 299 € : l’offre idéale pour changer de TV en cette fin d’année

Si vous comptiez changer votre vieux téléviseur, Auchan propose l’offre parfaite : le modèle 50C644 Qled de chez TCL revient à 299 euros seulement.

TCL est réputé pour ses téléviseurs accessibles très complets. Ce modèle 50C644 ne déroge pas à la règle et offre une bonne qualité d’image, la compatibilité avec les meilleures normes vidéos, et Google TV aux commandes. Il présente de bons arguments et se négocie à moins de 300 euros grâce à cette offre.

Le TCL 50C644, c’est quoi ?

Une dalle de 50 pouces Qled

Compatible 4K, Dolby Vision HDR et Dolby Atmos

Google TV aux commandes

Avec un prix barré à 499 euros, le téléviseur TCL 50C644 se négocie en ce moment à 399 euros sur le site Auchan, mais grâce à une ODR de 100 euros, il revient à seulement 299 euros.

Le savoir-faire de TCL à prix mini

Même si ses téléviseurs sont plus abordables, le constructeur TCL fait finalement peu de concessions et propose souvent des TV de bonne qualité. La référence 50C644 opte pour une conception élégante et sobre. Son cadre métallique fin et son écran aux bordures affinées viennent renforcer l’immersion sur les contenus visionnés. La diagonale de 50 pouces est suffisamment grande, mais surtout relativement discrète dans un salon.

Elle utilise la technologie Qled et offre des contrastes bien définis, une belle restitution des couleurs et une bonne luminosité. Le téléviseur fournit une belle finesse d’image grâce à sa compatibilité 4K HDR Pro (3 840 x 2 160 pixels). Il a également le mérite d’être compatible avec les meilleures normes vidéos, à savoir, le HDR10, HDR10+, HLG et le Dolby Vision. Côté son, il est déployé par deux haut-parleurs compatibles Dolby Atmos pour une expérience sonore plus immersive. Pour un son plus ample, vous pouvez y ajouter une barre de son.

Un OS fluide et personnalisé

On retrouve l’interface Google TV sur cette smartTV. Simple à utiliser avec une navigation fluide, cette interface met en avant des contenus, tout en prenant compte de vos goûts en fonction des services streaming (Netflix, Prime Video, Disney+…) auxquels vous vous êtes abonnés. Compatible Google Assistant et Alexa, il est possible de contrôler votre téléviseur avec votre voix. On y trouve même la fonctionnalité Chromecast, qui se chargera de diffuser des contenus depuis votre smartphone.

Enfin, cette dalle est ensuite à 50 Hz, et ne propose pas de la 4K avec un taux de rafraichissement aussi élevé pour cette définition. Dommage, vous serez donc bloqué en 60 Hz sur PS5 ou Xbox Series X. On apprécie tout de même la présence de la fonction ALLM (Auto Low Latency Mode) qui réduit au maximum la latence pour des images plus fluides.

