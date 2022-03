Abonné depuis longtemps à Disney+ ? La hausse des prix se rapproche

Cela fait un moment que les prix de Disney+ ont augmenté, mais pour les anciens clients qui avaient pu renouveler leur abonnement à temps, cette augmentation ne va s'appliquer qu'à partir de maintenant. Voici ce qu'il faut retenir.

Si vous êtes abonné à Disney+ depuis longtemps, vous avez peut-être reçu un message de la plateforme indiquant une hausse du prix de votre abonnement. Plusieurs personnes sur Twitter se plaignent de devoir débourser désormais plus d’argent pour accéder au catalogue. Un agacement compréhensible puisque ça semble devenir une tendance généralisée sur le marché de la SVoD. Mais cette augmentation des tarifs n’a rien d’une surprise.

Une hausse des prix connue à l’avance

Disney+ existe en France depuis avril 2020. Au départ, l’abonnement coûtait soit 6,99 euros par mois, soit 69,99 euros par an. Or, parallèlement à l’arrivée de la rubrique Star — destinée à un public un peu plus adulte –, les tarifs ont augmenté le 23 février 2021 pour passer à 8,99 euros par mois et à 89,99 euros par an. Toutefois, comme le rappelle Numerama, les personnes déjà clientes pouvaient, jusqu’au 23 août 2021, renouveler leur abonnement à Disney+ pour une année supplémentaire tout en gardant les anciens tarifs.

Ainsi, celles et ceux qui ont souscrit un abonnement en 2020 et l’ont renouvelé avant le 23 août 2021 arrivent désormais à terme de l’offre avec l’ancien tarif. C’est pourquoi ces personnes ne reçoivent un message que maintenant. Si vous avez renouvelé votre abonnement entre mai et août de l’année dernière, vous allez sans doute recevoir le même message dans les semaines qui viennent.

Le prix de Disney+ reste compétitif pour l’instant

Pour résumer, la hausse des prix est annoncée et appliquée depuis un bon bout de temps, mais plusieurs abonnés ne sont concernés que maintenant. En outre, pour prendre un peu de recul : l’abonnement de Disney+ donne accès aux contenus en 4K et fonctionne sur quatre appareils en simultanée.

À titre de comparaison : le leader Netflix peut certes se targuer d’un catalogue plus fourni, mais son abonnement à 8,99 euros par mois ne permet que de voir des séries et films en 480p sur un seul et unique appareil. Les autres formules coûtent actuellement 13,49 et 17,99 euros par mois. Par ailleurs, les prix de Netflix en Europe vont encore augmenter prochainement.

