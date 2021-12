PlayStation Now sur smartphone ? Un projet de Sony dévoilé dans un document d’Apple

Un document confidentiel d'Apple laisse entendre que, dès 2017, Sony envisageait de décliner son service PlayStation Now dans une version pour smartphone.

Le PlayStation Now de Sony aurait-il pu débarquer sur nos smartphones ? C’est en tout cas ce que laisse entendre une note confidentielle d’Apple mis en lumière par les journalistes de The Verge en fouinant dans les documents exhumés par l’affaire judiciaire qui oppose la pomme à Epic Games (et normalement destinés aux procureurs généraux).

Le projet remonterait ainsi à 2017. Sony aurait commencé à préparer le lancement sur smartphone de son service de cloud gaming. Et d’après le fameux document cité par The Verge, Apple aurait eu vent de ce projet à l’époque.

Le PS Now en version mobile ?

La firme de Cupertino évoque ainsi « l’extension mobile [pas encore annoncée] d’un service de streaming existant pour les utilisateurs de PlayStation, avec un accès en streaming à plus de 450 jeux PS3 pour commencer, et des jeux PS4 pour plus tard ».

Pourtant, après s’être déployé sur plusieurs appareils, le PS Now a fini par se concentrer sur la PlayStation 4 et les PC Windows avant de débarquer également sur PlayStation 5. Le service n’a cependant jamais vu le jour sur Android, iOS ou Mac.

Pourquoi Apple a-t-il eu besoin de citer cette « extension mobile » ? Il faut savoir que ce rapport interne est un travail préparatoire pour Apple Arcade qui sortira deux ans plus tard. L’entreprise faisait donc une veille concurrentielle.

Le projet Spartacus

Cette information sur un potentiel PS Now sur smartphone intervient peu après des révélations sur un certain projet « Spartacus » de Sony. Ce dernier devrait transformer le PlayStation Plus en une sorte de Game Pass pour mieux faire face à Xbox. De son côté, le service PS Now disparaitrait pour devenir une composante de cette nouvelle offre.

En attendant une confirmation officielle ou davantage d’informations sur ce dossier, rien ne permet de savoir si ce Game Pass à la sauce Sony pourrait aussi débarquer en version mobile. Le document d’Apple permet juste de montrer que le géant japonais y a songé à un moment donné.

Le cloud gaming sur iPhone

D’ailleurs, la question du cloud gaming sur iPhone n’est toujours pas réglée. Les conditions strictes de l’App Store empêchent Microsoft, Google, Shadow et consorts à proposer une application en bonne et due forme. Ils doivent passer par un navigateur pour mettre leur catalogue de jeux vidéo à disposition des utilisateurs.

Ce contexte peut refroidir les ambitions éventuelles de Sony. Il est également possible que l’entreprise préfère se concentrer sur la vente de ses consoles et laisser les personnes intéressées utiliser l’application PS Remote Play pour streamer leurs PS4 ou PS5 sur leurs smartphones.

