Xbox avait une bonne idée pour le cloud gaming sur iPhone… mais Apple n’est pas du même avis

Des négociations entre Apple et Microsoft auraient pu aboutir à l'ajout du Xbox Game Pass et du xCloud directement dans l'App Store. Voici tout ce qu'on sait à ce sujet.

Selon un article de The Verge, Microsoft aurait proposé à Apple d’amener des exclusivités Xbox sur l’iPhone. Le site spécialisé tient ses informations de mails dévoilés lors du procès Epic vs Apple.

Imaginez. Une application xCloud disponible sur l’App Store aurait permis de jouer en streaming depuis son iPhone en tirant parti de la puissance de Xbox One et Xbox Series X.

Du xCloud sans abonnement

Mieux encore : d’après ce qu’affirme The Verge, les exclusivités Microsoft comme Halo Infinite auraient été disponibles directement dans l’App Store à l’achat. Ce qui veut dire que vous auriez pu jouer en Cloud Gaming sans pour autant devoir payer un abonnement au Xbox Game Pass Ultimate.

Mais alors, qu’est-ce qui a empêché l’accord d’avoir lieu ? Les négociations auraient pris fin en septembre 2020. Apparemment, Microsoft voulait proposer à Apple l’installation d’une app capable de gérer le streaming pour tous les jeux Xbox, là où la marque à la pomme voulait que chaque jeu embarque la technologie de streaming avec lui. L’avantage de la solution de Microsoft était que chaque jeu n’aurait pas eu à être mis à jour à chaque patch de xCloud.

D’après les dires de Kareem Choudhry, le vice-président de Xbox Cloud Gaming auprès de The Verge, Apple n’aurait pas voulu céder sur ce point.

Notre proposition d’apporter des jeux par le biais d’applications individuelles a été conçue pour se conformer aux politiques de l’App Store. […] Forcer chaque jeu à inclure notre pile technologique de streaming s’est avéré irréaliste du point de vue de l’assistance et de l’ingénierie et aurait créé une expérience incroyablement négative pour les clients.

Les achats in-app dans la balance

Mais si l’on se base sur un mail de Mark Grimm, le responsable des jeux sur l’App Store, envoyé en avril 2020, Microsoft était prêt à trouver une solution qui aille dans le sens d’Apple.

Ce qui aurait coincé selon Apple, ce sont les achats in-app. Microsoft aurait proposé de contourner le système de paiement d’Apple. La firme de Redmont pensait régler ce qu’elle devait à Apple dans un second temps, une fois les achats effectués sur son propre système de paiement.

Microsoft considère pour sa part que les achats in-app n’ont rien à voir avec l’échec de ce projet. « Nous fournissons actuellement le Xbox Cloud Gaming par le biais d’une application Xbox Game Pass dans le Google Play Store sans achats in-app activés, et nous ferions de même dans l’App Store si cela était autorisé », explique à The Verge Kareem Choudhry.

En clair, on ne sait pas vraiment ce qui a coincé. On sait seulement que les négociations ont échoué entre mars 2020 et septembre 2020. Un retour en arrière semble désormais impossible, étant donné que depuis, Microsoft propose le xCloud sur iOS via navigateur.

