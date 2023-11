À moins de 2 €/mois, cette offre VPN est sans doute la meilleure que vous pourrez trouver pendant le Black Friday

Comme chaque année pour le Black Friday, les fournisseurs de VPN rivalisent pour proposer les meilleures offres possibles. Cette année, la palme semble revenir à PureVPN et son Ticket d’Or.

Nous ne le répèterons jamais assez : la protection de la vie privée et des données personnelles de chacun sur internet est un enjeu d’une importance capitale. Encore aujourd’hui, de nombreux internautes n’ont pas conscience des enjeux existants autour de leurs données, et des dangers que leur exploitation par des tiers malintentionnés peut entrainer.

S’il existe plusieurs solutions pour limiter les risques, comme l’adoption de pratiques saines en matière d’hygiène numérique, l’utilisation d’un VPN demeure l’une des plus efficaces. Si vous envisagez d’ajouter la protection d’un VPN à vos escapades sur internet, le Black Friday est sans doute la période idéale. En ce moment, PureVPN propose par exemple son abonnement Standard deux ans à 1,84 euro par mois. Une offre parmi les moins chères du marché, qui débarque avec une surprise de taille : un ticket d’or permettant d’obtenir une réduction de 100 % sur un second abonnement, ainsi qu’une chance d’obtenir un iPhone 15 Pro.

Pourquoi utiliser un VPN ?

Pourquoi aurais-je besoin d’un VPN au quotidien ? Une question que vous devriez vous poser si vous avez la sécurité de vos données personnelles à cœur. Vous ne le savez peut-être pas, mais lorsque vous naviguez sur internet, de nombreux intervenants externes peuvent savoir ce que vous y faites, à commencer par votre fournisseur d’accès. Avec un VPN, vous pouvez faire en sorte que cela n’arrive plus, ou bien, à la marge.

Comment ? Tout simplement parce qu’un VPN s’intercale entre votre PC et votre FAI pour chiffrer tous les échanges de données réalisés. Un tunnel, en quelque sorte, qui masque votre adresse IP, les sites que vous visitez, les mails que vous recevez, mais aussi ce que vous téléchargez ou uploadez sur le Net. Une bonne manière de préserver votre confidentialité en ligne, et éviter d’éparpiller aux quatre vents des données vous concernant.

PureVPN : assurez la protection de vos données personnelles en toute simplicité

En choisissant PureVPN pour assurer la sécurité de vos données sur le Net, vous optez pour un service parmi les meilleurs disponibles sur le marché. Pour commencer, il repose sur une infrastructure étendue et pour le moins complète avec plus de 6 500 serveurs répartis dans 70 pays à travers le monde (dont une majorité en Europe et en Amérique du Nord), et 300 000 adresses IP mises à votre disposition.

Grâce à ces serveurs, vous pouvez non seulement sécuriser vos échanges sur internet, mais aussi profiter d’autres avantages. Le principal étant de pouvoir contourner certaines restrictions liées à votre localisation. L’occasion par exemple d’aller jeter un œil au catalogue américain de votre service de streaming préféré, ou bien d’accéder aux sites bloqués dans le pays où vous vous trouvez.

Simples à utiliser grâce à une expérience utilisateur qui confine à l’épure, les services de PureVPN sont aussi particulièrement accessibles. Son application est en effet disponible sur smartphones et tablettes (iOS et Android), sur ordinateur (Mac, Windows et Linux), mais aussi sur navigateurs (Chrome et Firefox). Petit nouveauté, l’application PureVPN est désormais disponible sur Apple TV. Et pour ne rien gâcher, un compte PureVPN vous permet de protéger jusqu’à 10 appareils simultanément.

Petit prix, mois offerts et ticket d’or : découvrez la très belle offre du Black Friday de PureVPN

Sur le marché du VPN, PureVPN est souvent considéré comme l’acteur le moins cher qui soit. Et à raison, comme le prouve l’offre en cours pour le Black Friday. Pour quelques jours encore, vous pourrez découvrir l’offre Standard (qui comprend un accès complet aux services VPN de PureVPN) dans son plan de 2 ans à 1,84 euro par mois. Soit une réduction de 84 % par rapport au prix habituel.

Une offre déjà très intéressante sur le plan pécuniaire, mais qui ne s’arrête pas là. Pour le Black Friday, PureVPN vous offre trois mois d’abonnement supplémentaires (de quoi porter la durée totale de votre abonnement à 27 mois donc), ainsi qu’un Ticket d’Or.

Derrière ce nom se cache un code de réduction qui vous permet d’obtenir 100 % de réduction sur un second abonnement Standard. Ce dernier pourra alors être utilisé immédiatement pour allonger la durée de votre abonnement de deux années supplémentaires, ou offert à un proche pour qu’il bénéficie lui aussi d’une protection VPN. Mais les cadeaux ne s’arrêtent pas là ! Le ticket d’or vous permet aussi de participer à un tirage au sort garni de nombreux cadeaux, le plus prestigieux étant ni plus ni moins qu’un iPhone 15 Pro.

En cas de pépin, ou si vous avez la moindre question sur les services de PureVPN, sachez que vous avez la possibilité de contacter le service client 24 heures sur 24, et 7 jours sur 7. Enfin, PureVPN vous propose une garantie satisfait ou remboursé de 31 jours. Un délai amplement suffisant pour savoir si le service proposé vous convient ou non.