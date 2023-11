Voici la liste de 237 modèles de voitures électriques vendues dans le monde

Actuellement, il y a 319 modèles de voitures électriques vendus à travers le monde. Un analyste s'est amusé à faire le top 20 des différents constructeurs automobile dans le monde, en listant 237 modèles de voitures électriques. Surprise : les européens de Stellantis (Peugeot, Citroën, Fiat, etc.) s'en sortent bien, sur la 2ème place du podium, juste derrière le géant chinois Geely (Volvo, Smart, Lotus, etc.).

À l’heure actuelle, acheter une voiture électrique est de plus en plus facile. Et pour cause, l’offre ne cesse de croître, puisque la grande majorité des constructeurs proposent au moins un modèle doté de cette motorisation dans leur gamme. À vrai dire, ce n’est plus vraiment une option, tandis que l’étau se resserre autour de la voiture thermique.

Un large choix

En effet, on se rappelle que la vente de véhicules à combustion interne sera interdite en Europe à partir de 2035, mais ce sera également le cas dans certains états d’Amérique du Nord. Autant dire que les constructeurs ont tout intérêt à se dépêcher de se faire une place sur le marché de la voiture électrique. Cependant, on sait que certains ont déjà un peu plus d’avance que d’autres sur ce sujet.

C’est d’ailleurs ce que nous montre une infographie publiée sur Instagram par le compte Car Industry Analysis tenu par Felipe Munoz, connu pour ses contenus sur le marché automobile. Aujourd’hui, ce dernier se penche sur les 319 modèles de voitures électriques actuellement commercialisés à travers le monde, et surtout sur leur répartition par groupes et par nationalité de chaque constructeur. Et le résultat est pour le moins intéressant, mais pas forcément très surprenant, vous allez voir.

Et pour cause, l’auteur de ce document, l’analyste Felipe Munoz nous indique qu’il existe à l’heure actuelle pas moins de 319 modèles de voitures électriques différents en vente à travers le monde. Un chiffre très élevé, d’autant plus que la demande ne cesse de grandir. On se rappelle qu’en Europe, la part de marché des autos zéro-émission (à l’échappement) a dépassé les 20 % pour la première fois, ainsi que les ventes de diesel. Autant dire que cela incite les constructeurs à continuer sur cette voie.

Au total, ce sont 116 marques différentes qui se partagent ce marché. Mais ces dernières sont réparties dans une poignée de grands groupes, visibles sur l’infographie. Cependant, seul le top 20 de ceux qui possèdent le plus de voitures électriques est ici représenté. Ce qui exclut Tesla, qui ne vend actuellement que quatre voitures électriques ainsi que Renault ou encore Ford, qui restent un peu à la traine pour le moment.

La Chine en tête

À l’heure actuelle, c’est le groupe chinois Geely qui totalise le plus de modèles électriques, avec pas moins de 25. Ce qui est plutôt logique, puisque la firme possède plusieurs marques comme Volvo, Polestar et Lotus, pour les plus connues. Sans parler de Geometry avec son adorable Panda Mini ou encore Zeekr qui commence à arriver sur le marché européen et qui prépare une rivale de la Tesla Model 3.

Sur la 2ème marche du podium, nous retrouvons un groupe franco-italien, puisqu’il s’agit de Stellantis. L’entreprise, fruit de la fusion entre PSA et FCA en 2021 commercialise en effet pas moins de 20 modèles électriques issus de ses marques comme Peugeot, Fiat, Jeep ou encore DS et Citroën. D’autres devraient bientôt se lancer, comme Lancia par exemple, qui prépare des nouveautés pour les prochaines années.

Enfin, Volkswagen arrive à la 3ème place, avec 19 modèles électriques. Cependant, si la firme est aussi le 3ème plus gros constructeur mondial sur ce marché, derrière Tesla et BYD, la situation est des plus inquiétantes pour cette dernière, qui a du mal à vendre ses voitures. Sans parler des soucis logiciels, qui incitent l’entreprise à procéder à des licenciements massifs tandis que ses futures autos prennent un retard considérable.

L’infographie montre que les constructeurs chinois sont majoritairement représentés dans le top 20, avec pas moins de 13 groupes. Mais si Geely domine le classement, c’est BYD qui compte le plus de voitures électriques à elle-seule en tant que marque et non de groupe, avec 11 modèles différents. Si l’on compte également ses divisions Denza ainsi que YangWang, on passe alors à 14. Seulement quatre groupes européens sont présents, avec notamment BMW et Mercedes, suivis par le coréen Hyundai. C’est enfin le vietnamnien Vinfast qui ferme la marche avec six voitures.

Rappelons qu’en termes de vente de voitures électriques, c’est Tesla qui reste leader du marché mondial, suivi de (très) près par BYD avec Volkswagen sur la troisième marche du podium.