Peugeot et Citroën lancent un concurrent du 3008 électrique à moins de 20 000 euros en Chine

Créée par la coentreprise Dongfeng Peugeot-Citroën, la nouvelle marque Hedmos dévoile officiellement sa première voiture électrique. Il s’agit du 06, un SUV affiché sous les 20 000 euros, mais qui n’arrivera probablement jamais en France.

Le marché des constructeurs chinois continue à s’étoffer. Et pour cause, on compte déjà pas moins de 150 marques dans l’Empire du Milieu, et ce chiffre devrait encore continuer de grimper. Si certaines sont désormais bien connues en Europe, comme BYD ou Xpeng, ce n’est pas le cas de toutes. Par exemple, avez-vous déjà entendu parler de Hedmos ?

Un tout nouveau SUV électrique

La réponse est très probablement non, et c’est tout à fait normal : ce jeune constructeur vient tout juste de voir le jour. Nous l’avions déjà évoqué au mois de février dernier, alors que les images de sa première voiture électrique avaient été publiées. En fait, cette marque ne sort pas de nulle part. Elle a en réalité été créée par la coentreprise Dongfeng Peugeot-Citroën, et elle est également connue en Chine sous le nom de Shijie.

En plus d’avoir officialisé son nom et son logo, elle a également levé le voile sur son tout premier modèle, via un communiqué tout juste publié. Il s’agit donc d’un SUV électrique au positionnement très grand public, connu sous le nom d’Hedmos 06. Mais à vrai dire, celui-ci n’est pas réellement inédit, puisqu’il s’agit en réalité d’une version rebadgée du Dongfeng Aeolus L7, présenté en septembre 2024. Mais que sait-on déjà au sujet ce SUV ?

Celui-ci affiche des dimensions relativement compactes, puisqu’il mesure 4,67 mètres de long, 1,90 mètre de large et 1,62 mètre de haut. De quoi rivaliser directement avec la Peugeot e-3008 ainsi que le Renault Scénic E-Tech, sans parler bien sûr de la Tesla Model Y. Le style est quant à lui moderne et épuré, avec une grande calandre pleine conçue pour optimiser le Cx (coefficient de traînée). Ce dernier n’a toutefois pas encore été précisé pour le moment par le constructeur.

Ce dernier est d’ailleurs assez peu loquace, alors que la plupart des informations proviennent du site spécialisé Car News China. Le nouvel Hedmos 06 affiche une silhouette assez conventionnelle, qui fait l’impasse sur le style coupé. De quoi optimiser l’habitabilité pour les occupants à l’arrière. La poupe est quant à elle très classique également, et tout à fait dans l’air du temps. Nous retrouvons une signature lumineuse sous la forme d’un bandeau rétro-éclairé, ainsi qu’un petit becquet de toit

Un prix abordable

Le poste de conduite du nouvel Hedmos 06 a également été révélé. Ce dernier est là encore particulièrement dépouillé et il s’équipe d’un grand écran tactile de 14,6 pouces. On ne sait en revanche pas s’il sera compatible avec Apple CarPlay et Android Auto. Il est associé à un combiné d’instrumentation numérique d’une diagonale de 10,2 pouces. Le conducteur peut également profiter d’un chargeur pour smartphone à induction. L’empattement mesure 2,78 mètres et le volume de coffre n’a pas été précisé.

Le SUV électrique embarque une batterie LFP (lithium – fer – phosphate) de 62,3 kWh. De quoi lui offrir une autonomie de 520 kilomètres CLTC, soit environ 440 kilomètres avec l’homologation WTLP européenne. La recharge s’effectue de 30 à 80 % en 28 minutes, ce qui n’est pas franchement incroyable. Cependant, il se murmure que la voiture pourrait être compatible avec l’échange de batterie. Elle embarque sous son capot un seul moteur électrique de 217 chevaux, ce qui lui permet de réaliser le 0 à 100 km/h en 6,9 secondes.

Les premières livraisons du nouvel Hedmos 06 sont prévues pour le mois de mai en Chine, et il n’est pas certain que le SUV électrique fasse la route jusqu’en France. Le prix n’a pas encore été confirmé, mais il devrait démarrer à partir de 120 000 yuans environ, ce qui donne 15 299 euros seulement. Un tarif qui sera bien plus salé s’il arrive un jour en Europe, à cause des droits de douane punitifs instaurés par Bruxelles. L’hypothèse reste cependant peu probable.