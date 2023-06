Alors que Sosh a marqué l'actualité de la semaine en lançant son premier forfait 5G, nous avions une question à vous poser dans le cadre de notre sondage de la semaine : combien de data 4 ou 5G consommez-vous chaque mois ?

Sosh a enfin lancé son forfait 5G. Dans un premier temps, cette offre se voyait réservée aux nouveaux clients, mais suite à beaucoup de confusion et à un agacement largement manifesté par les utilisateurs, l’opérateur low cost d’Orange a finalement proposé le forfait 5G à tout le monde.

Comptez donc 20,99 euros par mois pour 140 Go de données 4G et 5G. On vous laissera juger, selon vos besoins, de l’attrait de cette offre Sosh. Vous pouvez aussi vous appuyer sur notre comparateur de forfaits 5G pour y voir plus clair. Cependant, une enveloppe aussi large a suscité quelques interrogations au sein de la rédaction de Frandroid. Y a-t-il besoin d’autant de data ?

D’aucuns se reposent sans doute presque exclusivement sur la connexion Wi-Fi de leur domicile ou lieu de travail. D’autres exploitent peut-être à fond le partage de connexion pour se passer d’une box internet. Aussi, quand certaines personnes se contentent de surfer un peu sur le web, d’autres téléchargent moult contenus ou accumulent les visionnages sur les plateformes SVoD.

Combien de data consommez-vous en moyenne ?

Nous souhaitions donc vous mettre à contribution en vous adressant une question toute simple. Combien de data 4G/5G consommez-vous en moyenne par mois ?

Combien de data 4G/5G consommez-vous en moyenne par mois ? Moins de 5 Go

Entre 5 et 10 Go

Entre 10 et 20 Go

Entre 20 et 50 Go

Entre 50 et 100 Go

Plus de 100 Go

Comme toujours, n’hésitez pas à argumenter votre réponse dans les commentaires de cet article si vous en ressentez l’envie. Veillez simplement à maintenir des échanges respectueux et courtois.

