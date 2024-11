Ce forfait mobile a tout pour plaire pour le Black Friday : beaucoup de 5G avec un prix mini

Sous la barre des 10 euros mensuels, le nouveau forfait Syma du Black Friday est l’un des meilleurs du moment. Il inclut 200 Go de données mobiles et l’accès à la 5G, le tout sans engagement.

La guerre des prix fait rage chez les opérateurs, d’autant plus que la Black Week vient de débuter et que tous les prix sont à la baisse.

Pour se démarquer, l’opérateur Syma frappe fort et propose un forfait mobile plus que généreux en données, le tout pour un tarif plus intéressant que ses principaux concurrents. Comptez 9,99 euros par mois, et sans engagement s’il vous plait.

Le forfait mobile Syma a tout ce qu’il faut

Les forfaits généreux en données ont souvent le goût de la sécurité. Ils permettent à la fois de surfer sans compter depuis son mobile, mais peuvent aussi, en cas de besoin, vous permettre de continuer de travailler en partageant la connexion de votre mobile si votre box vous fait défaut.

Grâce à Syma, vous pourrez passer l’hiver à surfer sans dépassement de forfait. // Source : Midjourney

Avec 200 Go de données, Le neuf de Syma coche toutes ces cases, le tout sans atteindre le seuil psychologique des 10 euros par mois.

Pour 9,99 euros par mois, le forfait Le neuf inclut donc :

200 Go de données mobiles, dont 32 Go utilisables dans les DOM et au sein de l’Union européenne ;

les appels, SMS et MMS illimités en France métropolitaine, ainsi que depuis les DOM et l’Union européenne ;

les appels illimités vers les mobiles européens et les lignes fixes de plus de 100 destinations internationales (dont la Chine, les États-Unis, le Canada et le Maroc) ;

l’accès au réseau 5G de SFR pour une couverture fiable.

Il n’est par ailleurs jamais inutile de rappeler que le forfait mobile Syma Le neuf est sans engagement. Ce qui veut dire qu’il n’augmente pas au bout d’un an et que si vous souhaitez en changer, vous êtes libre de le faire à tout moment.

Le réseau 5G de SFR vous permet de vous connecter partout. // Source : Midjourney

Si votre forfait vous semble incomplet, là encore, Syma a pensé à tout avec un bouquet d’options, de l’ajout de temps de conversation à l’international jusqu’à l’augmentation de votre enveloppe de données. Et le mieux c’est que comme votre forfait, ces options peuvent être résiliées à tout moment si vous n’en avez plus l’utilité.

Une palette de forfaits mobile pour tous les profils

Pour ceux qui ont des besoins plus spécifiques, Syma a pensé à tous avec ses différents forfaits.

Syma propose en ce moment trois forfaits, tous équipés de la 5G. // Source : Syma.

Pour 19,99 euros par mois, toujours sans engagement, l’opérateur propose 350 Go de données, dont 35 Go sont utilisables depuis l’Europe et les DOM.

À l’inverse, si, comme la moyenne des Français, vous ne consommez pas plus de 15 Go/mois (source ARCEP), alors le forfait Le six à 6,99 euros par mois et son enveloppe data de 100 Go suffiront très largement à vos usages quotidiens.

Tous les forfaits proposés sont bien entendus en 5G et profitent de la couverture réseau de SFR.

Changer de forfait mobile est simple comme bonjour

Lorsque l’on souhaite changer de forfait mobile, les démarches sont extrêmement simples, voire inexistantes

Il vous suffit, une fois votre forfait sélectionné, de renseigner vos coordonnées et votre identifiant RIO (disponible en appelant le 3179) pour conserver votre numéro de téléphone et pour que Syma se charge de résilier votre ancien contrat. Et c’est tout !

Après quelques jours, vous recevrez votre nouvelle carte SIM et pourrez profiter de votre nouveau forfait mobile.