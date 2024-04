Comment améliorer sa connexion Internet fixe ? Quelques astuces pour augmenter son débit Internet

Il est parfois frustrant de constater que sa connexion Internet fixe n'est pas aussi rapide qu'on le souhaiterait. Heureusement, il existe plusieurs astuces pour améliorer sa connexion Internet et augmenter son débit. Voici quelques conseils pour vous aider à améliorer votre connexion Internet fixe.

Que faire lorsque le débit de sa connexion Internet fixe est trop lent ? Quand on dispose d’une simple connexion Internet ADSL, il n’est pas toujours évident d’améliorer la vitesse de son réseau, qu’il soit en WiFi ou câblé en RJ45. Voici quelques astuces pour améliorer le débit Internet de votre ordinateur et de votre réseau d’une manière générale.

Comment connaître la vitesse de sa connexion Internet ?

Avant même de vouloir améliorer sa connexion Internet, il faut savoir précisément dans quelle mesure son débit Internet est lent. Et pour ce faire, il faut obligatoirement passer par un test de débit.

Il en existe beaucoup sur Internet (Speedtest ou celui de Google font parfaitement l’affaire).

Lire le résultat de ce test de débit Internet est assez simple. Le résultat est systématiquement exprimé en mégabytes par seconde (ou Mb/s) et permet d’évaluer sa vitesse de connexion, ce que l’on appelle la bande passante. En France, on considère que, suivant certains paliers de bande passante, sa vitesse de connexion peut être qualifiée spécifiquement :

De 0 à 30 Mb/s : la vitesse de connexion Internet est considérée comme faible. C’est une connexion Internet typique ADSL/VDSL2.

De 30 à 100 Mb/s : La vitesse de connexion Internet est considérée comme étant à « très haut débit ». C'est une connexion Internet typique d'un bon VDSL 2, par exemple ou de certaines offres dites « très haut débit ».

Au-delà de 100 Mb/s : c'est une vitesse de connexion Internet rapide. La fibre optique promet par exemple une vitesse de connexion comprise entre 100 Mb/s et jusqu'à 1 Gb/s, voire 10 Gb/s dans les cas les plus extrêmes.

Pour améliorer la vitesse de sa connexion Internet, le plus simple est encore de changer d’offre Internet et de passer idéalement à une connexion Très Haut Débit ou Fibre en effectuant un test d’éligibilité.

Comment améliorer son accès à internet sans changer d’offre

La première chose à faire pour améliorer sa connexion Internet fixe est de vérifier son installation. Assurez-vous que votre box est bien branchée et que tous les câbles sont correctement connectés. Vérifiez également que votre box est placée dans un endroit dégagé, à l’abri des interférences électromagnétiques.

Savoir que l’on possède ou non un débit Internet rapide est une chose, mais il n’est pas toujours possible de changer de connexion Internet. Dans ce cas, il faut appliquer quelques conseils de base pour améliorer sa vitesse de connexion Internet et donc celle de son réseau.

Le premier d’entre eux est de favoriser au maximum la connexion filaire. La connexion WiFi a certes l’avantage d’éliminer les câbles, mais c’est souvent en dépit du débit de téléchargement. Particulièrement si vous êtes branchés sur une box Internet d’un opérateur Internet, où la qualité du réseau Wi-Fi est souvent faible. Les câbles RJ45 sont peut-être encombrants, mais ils sont l’assurance de disposer du meilleur débit Internet possible.

Pas question d’avoir des câbles Internet dans votre maison ou votre appartement ? Vous désirez rester sur du WiFi ? Dans ce cas, optimisez le placement de vos appareils connectés. Rapprochez le plus possible vos smartphones, enceintes connectées ou lampes connectées de votre point de Wi-Fi. Les premiers coupables sont souvent les murs qui bloquent une partie des ondes du WiFi. Achetez des répéteurs Wi-Fi si vous avez une grande maison, ou, mieux, investissez dans un routeur digne de ce nom qui vous permettra de bénéficier d’une connexion WiFi de qualité (un comparateur de différentes solutions de Wi-Fi maillé est disponible à cette adresse).

Dernier conseil pour optimiser la vitesse de votre connexion WiFi, pensez à changer le canal sur lequel votre box diffuse le WiFi. Dans les options administrateurs de la box, rendez-vous dans les options du WiFi et modifiez le canal, de façon à en utiliser un qui n’est pas pris par les box des voisins. Il est possible de voir les canaux utilisés par les box alentours en utilisant par exemple une application comme Wifi Analyzer.

Changer de routeur Wi-Fi

Les box opérateur sont souvent fournies avec un équipement Wi-Fi de base, qui peut ne pas être suffisant pour couvrir toute la surface d’un logement ou pour fournir une connexion stable et rapide à tous les appareils connectés. De plus, les box opérateur sont souvent équipées de normes Wi-Fi anciennes, qui peuvent ne pas être compatibles avec les derniers appareils connectés.

Pourquoi acheter un routeur Wi-Fi 6, 6E ou même Wi-Fi 7 compatible mesh ?

Pour améliorer la qualité de votre connexion Wi-Fi, il peut être intéressant d’acheter un routeur Wi-Fi 6, Wi-Fi 6E ou même Wi-Fi 7 compatible mesh. Les routeurs Wi-Fi 6 et 6E sont équipés des dernières normes Wi-Fi, qui offrent des débits plus élevés et une meilleure gestion des appareils connectés. Les routeurs Wi-Fi 7, quant à eux, sont tout nouveaux mais promettent des débits encore plus élevés et une latence réduite.

Les routeurs Wi-Fi compatibles mesh, quant à eux, permettent de créer un réseau Wi-Fi maillé, qui couvre toute la surface d’un logement de manière homogène. Les routeurs mesh sont composés de plusieurs boîtiers, qui communiquent entre eux pour fournir une connexion Wi-Fi stable et rapide dans toutes les pièces d’un logement. Les routeurs Wi-Fi compatibles mesh sont particulièrement utiles pour les logements de grande taille ou pour les logements avec des murs épais, qui peuvent affaiblir le signal Wi-Fi.

En achetant un routeur Wi-Fi 6, 6E ou même Wi-Fi 7 compatible mesh, vous pourrez améliorer considérablement la qualité de votre connexion Wi-Fi et profiter d’une connexion stable et rapide dans toutes les pièces de votre logement. N’hésitez pas à comparer les différents modèles de routeurs Wi-Fi disponibles sur le marché pour trouver celui qui convient le mieux à vos besoins et à votre budget.

Pour vous aider à trouver le routeur Wi-Fi qui convient le mieux à vos besoins et à votre budget, nous avons mis en place un comparateur de routeurs Wi-Fi. Notre comparateur vous permet de comparer les différents modèles de routeurs Wi-Fi disponibles sur le marché en fonction de leurs caractéristiques techniques, de leur prix et des avis des utilisateurs.

En utilisant notre comparateur de routeurs Wi-Fi, vous pourrez facilement trouver le routeur Wi-Fi qui répond le mieux à vos besoins et à votre budget. Vous pourrez comparer les différents modèles de routeurs Wi-Fi en fonction de leur norme Wi-Fi, de leur débit, de leur portée, de leur nombre de ports Ethernet, de leur compatibilité avec les réseaux mesh, etc.

Notre comparateur de routeurs Wi-Fi est mis à jour régulièrement pour vous proposer les derniers modèles de routeurs Wi-Fi disponibles sur le marché. N’hésitez pas à consulter notre comparateur pour trouver le routeur Wi-Fi qui convient le mieux à vos besoins et à votre budget.

Une box 4G ou 5G pour booster la vitesse de sa connexion Internet

Si vous n’utilisez que quelques Go de données par mois, mais que la vitesse vous importe, la dernière option à prendre en compte est tout simplement… de passer par la 4G. En effet, dans certaines zones où seul l’ADSL est disponible, la 4G est souvent plus rapide que l’Internet fixe. Et, évidemment, la 5G aussi est top.

Le plus simple est alors de mettre une carte SIM dans un routeur 4G (celui-ci, par exemple, est très bien) et de bénéficier d’une bande passante souvent plus généreuse. Une alternative astucieuse, d’autant plus qu’il est aujourd’hui possible de trouver des forfaits mobiles généreux en data à moindre coût.

Changer son offre Internet à moindre coût

On le disait un peu plus haut, la solution la plus radicale aujourd’hui pour accélérer la vitesse de sa connexion Internet est encore de rechercher quelle offre Internet propose le débit le plus rapide. L’une des meilleures offres du moment est celle proposée par RED by SFR. Le principe est simple, pour 16 ou 23 euros par mois, l’opérateur, après un test d’éligibilité, va vous proposer la meilleure technologie de connexion Internet possible, que ce soit de l’ADSL, du très haut débit ou de la fibre, afin de garantir le meilleur débit Internet.

En utilisant notre comparatif des meilleures offres fibre et en vérifiant votre éligibilité à la fibre optique, vous pourrez facilement obtenir la meilleure offre fibre du moment. N’hésitez pas à consulter notre comparatif pour trouver l’offre fibre optique qui répond le mieux à vos besoins et à votre budget.

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.