Article sponsorisé par Prixtel

Prixtel prolonge l'offre promotionnelle de son forfait star Le complet. Profitez d'un forfait mobile ajustable qui s'adapte à votre consommation, à partir de 4,99 euros seulement pour 5 Go de données mobiles.

Pour se démarquer de la concurrence dans le marché des forfaits mobiles, il y a peu d’options. L’une d’elles est de proposer une offre innovante et unique sur le marché, une autre est d’offrir un forfait au rapport qualité-prix particulièrement intéressant. Et sur ces deux points, l’opérateur français Prixtel est particulièrement intéressant. Tout d’abord parce qu’il propose un forfait ajustable qui s’adapte à l’utilisateur, et également parce que l’offre est à un prix attractif notamment grâce à une promotion temporaire.

Découvrir le forfait Le complet de Prixtel

Forfait mobile Le complet de Prixtel

Le forfait Le complet de Prixtel est actuellement en promotion, avec de sérieux arguments à faire valoir. Son tarif commence à 4,99 euros par mois et comprend la panoplie complète du bon forfait mobile de 2019 : il est sans engagement et propose les appels, SMS et MMS illimités depuis la France, l’outre-mer et l’Europe ainsi qu’une enveloppe de 5 Go de données mobiles. Mais le nombre de données mobiles mis à disposition est extensible pour suivre votre consommation :

entre 0 et 5 Go de données mobiles consommées, la facture est de 4,99 euros par mois pendant un an (puis 9,99 euros)

de données mobiles consommées, la facture est de par mois pendant un an (puis 9,99 euros) entre 5 et 15 Go , il faudra s’acquitter de la somme de 9,99 euros par mois pendant un an (puis 14,99 euros)

, il faudra s’acquitter de la somme de par mois pendant un an (puis 14,99 euros) enfin, entre 15 et 50 Go de données mobiles, le dernier palier est au prix de 14,99 euros pendant un an (puis 19,99 euros)

Si vous consommez plus de 50 Go de data par mois, il n’y aura pas de mauvaise surprise lors de la réception de la facture. Passé cette limite, le débit sera juste réduit, et non pas facturé. Le complet propose également une enveloppe de données mobiles à utiliser en Europe et en outre-mer : elle est de 5 Go si vous restez au premier palier, ou 7,4 Go pour les paliers suivants. De quoi satisfaire les besoins lors d’un séjour à l’étranger.

Souscrire au forfait Le complet de Prixtel

Pourquoi choisir un forfait mobile ajustable ?

Cela dépend des usages de chacun, mais la consommation de données mobiles peut largement varier d’un mois à l’autre. Beaucoup d’éléments variables peuvent entrer en jeu lorsqu’il s’agit de data. Un séjour en vacances ou un déplacement professionnel est un très bon exemple : bien loin de la box WiFi du domicile, la 4G du smartphone est plus sollicitée pour les usages quotidiens qui ne sont d’ailleurs pas forcément les mêmes. Regarder un épisode de sa série préférée sur Netflix dans le train, ou encore uploader ses photos de vacances sont des activités gourmandes en data. Et au contraire, certains mois sont plus routiniers. Le smartphone est toujours connecté au WiFi, aussi bien à son domicile qu’au travail ce qui sollicite bien moins le réseau 4G.

C’est pour cette raison qu’un forfait mobile ajustable est tout à fait pertinent. Plutôt que de payer pour une grosse enveloppe de données dont on ne se sert pas entièrement, Prixtel propose des forfaits qui s’adaptent à la consommation de l’utilisateur. Si vous utilisez peu de données mobiles, vous payez peu, et si vous consommez plus de données mobiles, alors le forfait s’ajustera pour répondre à vos besoins, mais sans hors forfait.

Choix de la couverture, entre Orange et SFR

L’autre avantage de Prixtel, c’est de laisser le choix de la couverture réseau à l’utilisateur. En tant que MVNO, Prixtel s’appuie sur le réseau de SFR ou Orange pour fournir ses services. Selon les préférences ou l’adresse de chacun, il est alors possible de choisir entre les deux réseaux. Pour vous aider dans votre choix, Prixtel propose un outil pour déterminer lequel de ces deux opérateurs propose la meilleure couverture réseau.

Basé sur les données de l’ARCEP, cet outil permet de savoir quel opérateur propose la meilleure couverture réseau à une adresse donnée, comme celle de votre domicile par exemple. Mais si vous n’êtes pas content de votre choix, ou si vous déménagez, sachez qu’il est possible de modifier ce paramètre directement depuis l’espace client sur le site de Prixtel.

Souscrire au forfait Le complet de Prixtel