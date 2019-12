60 Go de 4G à 12 euros : l’un des meilleurs forfaits mobiles est de retour

RED by SFR prolonge l'offre promotionnelle sur son forfait mobile star. Contre 12 euros par mois, vous pouvez profiter de 60 Go de data à utiliser chaque mois, sans oublier tout ce que l'on attend d'un bon forfait mobile de 2019.

Il est devenu plutôt facile de trouver un forfait mobile à un prix intéressant. Mais il y a souvent un hic : les offres promotionnelles ne sont valables que douze mois. Passée cette période, les prix s’envolent et il faut alors changer d’opérateur et de carte SIM, une fois de plus. Une pratique valable partout, sauf chez RED by SFR qui a l’immense avantage de proposer des remises sur ses forfaits mobiles qui sont valables à vie.

60 Go = 12 euros par mois, à vie

Allons droit au but : RED by SFR propose un forfait avec 60 Go de données mobiles au prix de 12 euros par mois seulement. C’est un abonnement sans engagement, et avec un prix qui reste le même à vie. Ce qui en fait l’une des offres les plus compétitives du marché, avec un excellent rapport débit-prix garanti à vie. Avec ce forfait mobile, vous avez le droit chaque mois :

à 60 Go de données mobiles

aux appels, SMS et MMS illimités en France et en Europe

à 100 Go de stockage dans le cloud de SFR

une enveloppe de 8 Go de data à utiliser en Europe

En revanche, il ne faut pas tarder à souscrire puisque l’offre n’est valable que jusqu’au 23 décembre.

Un forfait mobile modulable

En cas de besoin, des options temporaires peuvent se greffer au forfait 60 Go de RED by SFR. Ces options sont proposées à des tarifs intéressants, et peuvent être activées depuis l’application mobile un seul mois ou plus selon ses besoins. On retrouve par exemple :

15 Go de data à utiliser depuis l’Europe, la Suisse, l’Andorre ainsi que les USA et le Canada à 5 euros par mois

passage de 60 à 100 Go de données mobiles pour 8 euros par mois

un téraoctet de stockage dans le cloud de SFR à 5 euros par mois (1 euro le premier mois)

Avec ces options, RED by SFR propose des solutions aux utilisateurs avec des attentes particulières. Que ce soit pour les voyages à l’étranger ou les gros besoins de données mobiles — comme lors d’une panne de la box Internet — l’opérateur a de quoi répondre aux besoins ponctuels de ses clients.

Comment changer de forfait mobile ?

Il n’y a plus besoin d’envoyer des courriers recommandés ou d’appeler le service client pour changer d’offre mobile. Tout se fait maintenant lors de la souscription à la nouvelle offre, et en toute transparence. Dès lors que vous allez vous abonner à RED by SFR, l’opérateur va vous demander votre identifiant RIO (disponible en composant le 3179). Celui-ci permet deux choses :

conserver le même numéro de téléphone lors d’un changement d’opérateur

déclencher automatiquement le transfert de ligne

Et si vous souhaitez ouvrir une ligne secondaire, vous avec juste à ne pas transmettre votre identifiant RIO afin que RED by SFR vous génère un nouveau numéro de téléphone.