OnePlus Nord 2 vs Samsung Galaxy A52 5G : lequel est le meilleur smartphone ?

Qui du OnePlus Nord 2 ou du Samsung Galaxy A52 5G tire le mieux son épingle du jeu sur la tranche tarifaire voguant autour des 400 euros ? Nous les avons comparés, et voici notre verdict.

Officialisé le 22 juillet 2021, le OnePlus Nord 2 constitue un beau retour aux sources de la part du constructeur chinois. Catapulté quelques mois plus tôt sur le marché, le Samsung Galaxy A52 5G s’appuie quant à lui sur les solides bases inculquées par son créateur. Qui des deux smartphones est le meilleur en pratique ? Réponse.

Fiches techniques des OnePlus Nord 2 et Samsung Galaxy A52 5G

Modèle OnePlus Nord 2 Samsung Galaxy A52 5G Version de l'OS Android 11 Android 11 Interface constructeur OxygenOS One UI Taille d'écran 6.43 pouces 6.5 pouces Définition 2400 x 1080 pixels 2400 x 1080 pixels Densité de pixels 410 ppp 405 ppp Technologie AMOLED Super AMOLED SoC Dimensity 1200 Snapdragon 750G Puce Graphique (GPU) Mali G77- MC9 Adreno 619 Mémoire vive (RAM) 6 Go, 8 Go, 12 Go 6 Go, 8 Go Mémoire interne (flash) 128 Go, 256 Go 128 Go, 256 Go Appareil photo (dorsal) Capteur 1 : 50 Mpx

Capteur 2 : 8 Mpx

Capteur 3 : 2 Mpx

Capteur 1 : 64 Mpx

Capteur 2 : 12 Mpx

Capteur 3 : 5 Mpx

Capteur 4 : 5 Mpx

Appareil photo (frontal) 32 Mpx 32 Mpx Enregistrement vidéo 4K 4K Wi-Fi Wi-Fi 6 (ax) N/C Bluetooth 5.2 N/C Bandes supportées 2100 MHz (B1), 800 MHz (B20), 1800 MHz (B3), 2600 MHz (B7), 700 MHz (B28) N/C 5G Oui Oui NFC Oui Oui Capteur d'empreintes Sous l'écran Sous l'écran Ports (entrées/sorties) USB Type-C USB Type-C Batterie 4500 mAh 4500 mAh Dimensions 73,2 x 158,9 x 8,25 mm 75,1 x 159,9 x 8,4 mm Poids 189 grammes 189 grammes Couleurs Bleu, Gris Noir, Blanc, Violet, Bleu Indice de réparabilité ? 7/10 8,2/10 Prix 399 € 469 € Fiche produit Voir le test Fiche produit Voir le test

Un design à l’avantage de Samsung

Si les deux protagonistes du jour respectent les marqueurs esthétiques du milieu de gamme, le Galaxy A52 5G se démarque sur plusieurs points : la présence d’une prise jack toujours pratique pour les aficionados du filaire, une certification IP67 (immersion dans l’eau jusqu’à un mètre de profondeur durant 30 minutes) et un tiroir pour carte microSD et/ou cartes SIM.

Le OnePlus Nord 2, lui, fait l’impasse sur ces trois éléments, bien qu’il puisse tout de même embarquer deux SIM à son bord — mais aucune microSD. Ici, il n’est donc pas question davantage esthétique, mais bel et bien pratique. Cela peut faire basculer la balance au moment d’effectuer votre choix final.

Un coloris bleu comme le Nord. // Source : Frandroid – Anthony Wonner Le dos du Samsung Galaxy A52 5G // Source : Arnaud Gelineau pour Frandroid

Sur la partie purement visuelle, les deux téléphones partagent un gabarit très similaire : 189 grammes des deux côtés et quelques petits centimètres de différence en matière de longueur, largeur et hauteur. En revanche, leur revêtement s’oppose du tout au tout : en verre sur le OnePlus Nord 2, en plastique pour le Galaxy A52 5G.

À chacun ses préférences, mais il est vrai que le verre apporte un aspect un poil plus premium au produit. Il n’empêche que la présence du plastique sur le téléphone coréen n’est pas un désavantage non plus : en le combinant avec un aspect mat de couleur bleue, violette, blanche ou noire, cela lui donne un côté jouet qui le rend attrayant.

Le Nord 2 abandonne la bulle avec double capteurs selfie. // Source : Frandroid – Anthony Wonner Le poinçon du Samsung Galaxy A52 5G // Source : Arnaud Gelineau pour Frandroid

Aussi, le plastique a tendance à être plus résistant aux chocs que le verre, qui peut se briser en cas de chute. Le binôme arbore par ailleurs des bordures bien visibles, surtout au niveau du menton : celles du Galaxy semblent même plus marquées, mais cela reste vraiment léger. Notons enfin la présence du fameux Alert Slider sur le OnePlus Nord 2.

Au bout du compte, qui remporte cette manche ? Le OnePlus Nord 2 arbore certes un revêtement en verre plus classe, mais le plastique mat du Galaxy A52 5G fait aussi son effet. Surtout, ce dernier se distingue avec sa prise jack, sa certification IP67 et l’emplacement pour accueillir une double SIM ou une SIM avec carte microSD.

Petite victoire, donc, pour le mobile coréen.

Écran : le Galaxy envoie le OnePlus dans les étoiles

En matière d’écran, il n’y a pas photo : Samsung fait une fois de plus parler la poudre avec son savoir-faire et domine son rival du jour sans grande difficulté. Le OnePlus Nord 2 a pourtant des atouts à faire valoir avec sa dalle AMOLED Full HD+ de 6,43 pouces, d’un taux de rafraîchissement de 90 Hz.

Il n’empêche que sa température (7315 K en mode vif, 7302 K en mode doux) tire trop vers le bleu par défaut. Constat mitigé sur la luminosité maximale, qui s’élève à 582 cd/m². C’est tout juste suffisant pour l’OLED, dont les attentes se situent en moyenne autour de 650 cd/m². Même si en pratique, aucun problème de visibilité n’a été rencontré lors de notre test.

D’après nos mesures, une couverture à 162 % du spectre RGB et à 108 % du spectre colorimétrique DCI-P3 a été enregistrée. C’est bien, mais insuffisant face au Galaxy A52 5G (voir plus loin). En revanche, le OnePlus Nord 2 excelle pour respecter la fidélité des couleurs grâce à un delta E moyen de 3,62, pour un indice de référence de 3.

Avis aux amateurs de couleurs vives. // Source : Frandroid – Anthony Wonner L’écran du Samsung Galaxy A52 5G // Source : Arnaud Gelineau pour Frandroid

Sauf que le smartphone de Samsung fait mieux sur presque tous les points : sa dalle de 6,5 pouces profite aussi de contrastes infinis grâce à l’OLED et d’une belle définition Full HD+, mais son taux de rafraîchissement atteint les 120 Hz pour apporter encore plus de fluidité à la navigation.

Par défaut, son mode vif pointe à une température de 6965 K. Là aussi, une dominante bleue se fait sentir, mais moins que sur le OnePlus Nord 2. Excellent résultat concernant la luminosité maximale, enregistrée à 732 cd/m². Il n’y a rien à redire sur ce point-là. La couverture du spectre RGB et DCI-P3 grimpent à 186 et 125 %, respectivement. C’est donc mieux que le OnePlus Nord 2.

La seule petite fausse note se situe au niveau du delta E moyen, mesuré à 5,63. La fidélité des couleurs, et tout particulièrement sur les verts et les rouges, n’est pas totalement respectée. Mais dans l’ensemble, l’écran du téléphone Samsung reste meilleur.

Oxygen OS et One UI au sommet

Oxygen OS et One UI ne sont pas les interfaces logicielles préférées des utilisateurs pour rien. Les deux OS méritent leur statut à plus d’un titre et proposent de très bonnes expériences respectives qui combleront la majorité d’entre vous.

Celui de OnePlus fait notamment la part belle à la fluidité et à la personnalisation. Celui de Samsung met le paquet sur l’utilisation à une main grâce à un accès simple aux onglets et autres fonctions. Bref, les deux constructeurs excellent en la matière.

Si le OnePlus Nord 2 profite d’un Alert Slider toujours pratique pour basculer du mode silencieux au mode vibrant ou mode normal, il fait en revanche l’impasse sur le double tap pour réveiller l’écran. Une fonction pourtant courante sur ce segment.

De son côté, le Galaxy A52 5G n’hésite pas à vous suggérer de nombreuses applications maisons et d’éditeurs tiers au moment du premier démarrage. On aurait pu s’en passer. La réactivité du capteur d’empreinte digitale aurait également pu être améliorée.

Du côté de la sécurité, le OnePlus Nord 2 fait figure de bon élève avec une dernière mise à jour datant de juin 2021 lors de notre essai en juillet. En face, la plus récente MAJ du téléphone Samsung remontait à décembre 2020, pour un test fin mars. Avantage au OnePlus, donc.

Les deux téléphones profitent enfin d’une certification DRM Widevine L1 pour lire des contenus HD sur les plateformes SVOD. Conclusion : les préférences de chacun joueront ici. Retenez surtout que les deux interfaces sont source de plaisir.

Photo : un OnePlus très pop, un Samsung plus juste

Philosophie relativement différente en matière de configuration photo entre les deux téléphones. Le OnePlus Nord 2 embarque trois capteurs, contre quatre pour le Samsung Galaxy A52 5G. Voici leurs caractéristiques respectives :

OnePlus Nord 2 :

Un grand-angle de 50 mégapixels (f/1,88) ;

Un ultra grand-angle de 8 mégapixels (f/1,88) ;

Un capteur monochrome de 2 mégapixels (f/2,5).

Samsung Galaxy A52 5G :

Appareil photo grand-angle de 64 mégapixels avec stabilisation optique, équivalent 24 mm (f/1,8) ;

Appareil photo ultra grand-angle de 12 mégapixels de 123 degrés, équivalent 13 mm (f/2,2) ;

Capteur pour le mode portrait de 5 mégapixels (f/2,4) ;

Capteur macro de 5 mégapixels (f/2,4).

Le bloc photo a été revu entièrement. // Source : Frandroid – Anthony Wonner Le dos du Samsung Galaxy A52 5G // Source : Arnaud Gelineau pour Frandroid

De jour et dans de bonnes conditions, le capteur principal des deux smartphones tire bien son épingle du jeu. Celui du OnePlus Nord 2 a cependant tendance à saturer les couleurs en rendant le vert très, très pop. On remarque aussi une compression sur les perspectives : lorsque le sujet s’éloigne, la qualité baisse.

De son côté, le Galaxy A52 5G gère plutôt bien la dynamique même sur les images où le soleil est visible et apporte un niveau de détails intéressant. En clair : si vous aimez les photos très colorées, qui flattent généralement l’œil, mais s’éloignent de la réalité, alors le OnePlus Nord 2 pourrait combler vos attentes. Sinon, direction chez Samsung.

Photos prises avec le OnePlus Nord 2 :

Le capteur principal du OnePlus Nord 2. Le capteur principal du OnePlus Nord 2. Le capteur principal du OnePlus Nord 2. Le capteur principal du OnePlus Nord 2. Le capteur principal du OnePlus Nord 2.

Photos prises avec le Samsung Galaxy A52 5G :

Photo en mode automatique du Samsung Galaxy A52 5G, en zoom x2 // Source : Frandroid Photo en mode automatique du Samsung Galaxy A52 5G, en grand-angle // Source : Frandroid Photo en mode automatique du Samsung Galaxy A52 5G, en grand-angle // Source : Frandroid Photo en mode automatique du Samsung Galaxy A52 5G, en grand-angle // Source : Frandroid

En ultra grand-angle, le duo ne fait pas de miracle et tombe dans les pièges classiques de l’exercice : d’un côté, le OnePlus Nord 2 affiche bien moins de détails et de netteté et gère moins bien la dynamique, de l’autre, le Samsung Galaxy A52 5G capte des images plus sombres et accuse une incohérence colorimétrique — une teinte verte est présente — par rapport au capteur principal.

Photos en ultra grand-angle prises avec le OnePlus Nord 2 :

Photos en ultra grand-angle prises avec le Samsung Galaxy A52 5G :

Photo en mode automatique du Samsung Galaxy A52 5G, en ultra grand-angle // Source : Frandroid Photo en mode automatique du Samsung Galaxy A52 5G, en ultra grand-angle // Source : Frandroid Photo en mode automatique du Samsung Galaxy A52 5G, en ultra grand-angle // Source : Frandroid Photo en mode automatique du Samsung Galaxy A52 5G, en ultra grand-angle // Source : Frandroid

De nuit, la tâche se complique grandement pour le OnePlus Nord 2 lorsqu’aucune source lumineuse n’apparaît à l’image. Avec un poil plus de lumière artificiel, le résultat est déjà bien mieux, sans être parfait non plus. À noter que le capteur a tendance à bleuter le ciel.

En mode automatique, le capteur du Samsung Galaxy A52 5G s’en sort avec les honneurs et arrive à capturer des images lumineuses malgré l’obscurité de la scène. Quelques effets de lens flare se font parfois ressentir.

Photos de nuit prises avec le OnePlus Nord 2 :

Photo de nuit du OnePlus Nord 2. Photo de nuit du OnePlus Nord 2.

Photos de nuit prises avec le Samsung Galaxy A52 5G :

Photo en mode automatique du Samsung Galaxy A52 5G, en grand-angle // Source : Frandroid Photo en mode automatique du Samsung Galaxy A52 5G, en grand-angle // Source : Frandroid Photo en mode automatique du Samsung Galaxy A52 5G, en grand-angle // Source : Frandroid Photo en mode automatique du Samsung Galaxy A52 5G, en ultra grand-angle

Le mode portrait du OnePlus Nord 2 remplit plutôt bien son rôle, mais bute sur quelques subtilités difficiles à détourer. Sur un smartphone vendu 800 euros, l’exigence est forcément de mise. Sur un téléphone à ce prix-là, l’indulgence n’est pas en trop. Belle partition à mettre du côté de Samsung, qui nous donne en plus le choix de choisir l’intensité du bokeh après et avant la prise.

Photos portrait prises avec le OnePlus Nord 2 :

Mode portrait du OnePlus Nord 2. Mode portrait du OnePlus Nord 2.

Photo portrait prise avec le Samsung Galaxy A52 5G :

Le capteur selfie du OnePlus Nord 2 (32 mégapixels) parvient à bien s’adapter à divers niveaux de luminosité et offre des égoportraits de très bonne facture. Même constat pour le capteur de 32 mégapixels du Samsung Galaxy A52 5G, dont le mode HDR peine cependant à s’adapter au contre-jour.

Selfies pris avec le OnePlus Nord 2 :

Selfies pris avec le Samsung Galaxy A52 5G :

Selfie en mode automatique du Samsung Galaxy A52 5G // Source : Frandroid Selfie en mode automatique du Samsung Galaxy A52 5G // Source : Frandroid

Le OnePlus Nord 2 en force

Pas de doute, le OnePlus Nord 2 domine largement les débats sur le plan des performances. Et ce grâce à son processeur MediaTek Dimensity 1200-AI, dont la vélocité surclasse celle du Snapdragon 750G installé dans le Samsung Galaxy A52 5G.

Au jeu des benchmarks par exemple, le téléphone chinois surclasse son concurrent coréen sur tous les domaines. Seul le Poco F3 de Xiaomi parvient à lui tenir la dragée haute grâce à son Snapdragon 870.

Modèle OnePlus Nord 2 Samsung Galaxy A52 5G AnTuTu 9 588470 N/C AnTuTu 8 N/C 298078 AnTuTu CPU 154639 94680 AnTuTu GPU 198246 77635 AnTuTu MEM 119040 66737 AnTuTu UX 116545 59026 PC Mark 2.0 N/C 9427 PC Mark 3.0 8226 N/C 3DMark Slingshot Extreme N/C 2692 3DMark Slingshot Extreme Graphics N/C 2556 3DMark Slingshot Extreme Physics N/C 3309 3DMark Wild Life 4196 1105 3DMark Wild Life framerate moyen 25 FPS 6.6 FPS GFXBench Aztec Vulkan/Metal high (onscreen / offscreen) 28 / 20 FPS 11 / 7.5 FPS GFXBench Car Chase (onscreen / offscreen) 39 / 46 FPS 16 / 19 FPS GFXBench Manhattan 3.0 (onscreen / offscreen) 65 / 122 FPS 39 / 43 FPS Lecture / écriture séquentielle 1781 / 1269 Mo/s 943 / 488 Mo/s Lecture / écriture aléatoire 54090 / 59476 IOPS 45467 / 45368 IOPS Voir plus de benchmarks

Preuve que le OnePlus Nord 2 tient très bien la marée, Fortnite a pu tourner en qualité Épique (la plus élevée) avec la résolution 3D poussée à 100 % et en 30 IPS. Et ce de manière stable. Une petite prouesse sur ce segment.

Le son de cloche n’est pas le même chez son rival du jour : en qualité moyenne, à 30 FPS et avec la résolution graphique à 100 %, Fortnite parvient à bien fonctionner, mais rencontre des difficultés à générer tous les éléments graphiques (chute à 14 ou 15 IPS).

Un OnePlus Nord 2 légèrement plus endurant

Les OnePlus Nord 2 et Samsung Galaxy A52 5G ont tous les deux la même capacité de batterie de 4500 mAh, mais pour autant, ils ne proposent pas la même endurance d’un téléphone à un autre.

Le premier nommé est en mesure de tenir une journée et demie en utilisation modérée — une journée tout court avec un usage plus intensif –, lorsque le second devra être chargé avant de vous endormir malgré un usage classique.

Sur la tranche inférieure, l’USB-C côtoit le haut-parleur et le logement pour la double-SIM. // Source : Frandroid – Anthony Wonner La prise USB-C du Samsung Galaxy A52 5G // Source : Arnaud Gelineau pour Frandroid

Surtout, le OnePlus Nord bénéficie d’une charge très rapide de 65 W — via la technologie maison Warp Charge — qui lui permet de grimper de 5 à 100 % en 30 minutes. C’est un magnifique atout.

Le Galaxy A52 5G se limite à une puissance de 25 W, mais se contente surtout d’un bloc de 15 W fourni dans la boîte. Résultat : comptez 1h38 pour passer de 10 à 100 %.

De la 5G en open bar

En 2021, beaucoup de smartphones du milieu de gamme ont pu goûter à la 5G : c’est justement le cas des OnePlus Nord 2 et Galaxy A52 5G. Il faut simplement noter qu’aucun des deux appareils n’est compatible avec la bande de fréquence française n258 (26 GHz), qui correspond aux ondes millimétriques qui arriveront dans les prochaines années.

Outre une puce NFC présente sur le binôme, le OnePlus Nord 2 jouit d’un Bluetooth 5.2 et Wi-Fi 6. Choses dont le Galaxy ne profite pas, en se contentant notamment d’un Bluetooth 5.0. Le signal sera donc meilleur sur le téléphone chinois.

Concernant les appels, les deux concurrents du moment parviennent à bien gommer les sons ambiants, sauf le bruit des voix pour le OnePlus Nord 2. D’ailleurs, ce dernier n’apporte pas assez de clarté à vos propos et a tendance à compresser votre voix. Du côté du Galaxy A52 5G, le résultat est propre dans l’ensemble.

Lequel choisir entre le OnePlus Nord 2 et le Samsung Galaxy A52 5G ?

Avouons-le, le combat entre le OnePlus Nord 2 et le Samsung Galaxy A52 5G est serré. Si pour vous, avoir une bonne puissance et une autonomie plus que correcte (combinée à une charge rapide) sont des critères d’achat importants, alors le produit de OnePlus répondra bien mieux à vos attentes sur ces points en particulier.

Concernant la photo, les deux appareils ont des philosophies différentes, mais celui de Samsung semble s’en sortir un poil mieux face au traitement très pop du OnePlus. Statu quo sur l’interface logicielle : Oxygen OS et One UI sont toutes les deux excellentes. Disons juste qu’Oxygen OS semble être un meilleur élève en matière de mises à jour de sécurité.

En revanche, le Galaxy A52 5G prend une petite longueur d’avance au niveau de l’écran et du design : sa dalle jouit d’une meilleure calibration et d’un taux de 120 Hz toujours apprécié sur ce segment. Aussi, la certification IP67, la prise jack et l’emplacement pour deux cartes SIM ou une SIM/microSD sont des avantages à prendre en compte.

Tâchons aussi de rappeler que le Samsung est vendu 50 euros plus chers : un écart qui lui permet peut-être de faire la différence sur des petits détails, mais des détails qui comptent.

Pour en savoir plus sur nos smartphones, vous pouvez consulter nos tests complets :

Prix et disponibilité des OnePlus Nord 2 et Samsung Galaxy A52 5G

Le OnePlus Nord 2 est disponible sur le site officiel de la marque au prix de 399 euros en configuration 8/128 Go, en coloris Gray Sierra et Blue Haze.

Le Samsung Galaxy A52 5G est disponible sur le site officiel de la marque au prix de 449 euros avec 128 Go de stockage interne, en coloris Awesome Black, Awesome Blue, Awesome White et Awesome Violet.