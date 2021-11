Volkswagen ID.3 vs Cupra Born : laquelle est la meilleure voiture électrique ?

Deux citadines se retrouvent dans notre face-à-face aujourd’hui : la Cupra Born, et sa cousine technique la Volkswagen ID.3. Similaires sur le papier, comment peut-on différencier ces deux véhicules, et laquelle est la meilleure ?

Dans le monde des voitures électriques, les citadines sont loin d’avoir dit leur dernier mot. Pour preuve, Cupra profite de la plateforme MEB du groupe Volkswagen pour sortir un modèle qui ne laissera sans doute pas indifférent : la Born. Si la Volkswagen ID.3, sur laquelle la Born est basée, possède de nombreuses similitudes, les deux véhicules différent tout de même sur certains points.

Qui de la surprenante Cupra Born ou de la plus classique Volkswagen ID.3 sera faite pour vous ? Voyons cela ensemble dans ce comparatif.

Volkswagen ID.3 // Source : Marius Hanin pour Frandroid

Fiches techniques de la Volkswagen ID.3 et Cupra Born

Modèle Volkswagen ID.3 Cupra Born Catégorie Citadines Berlines Puissance (chevaux) 204 chevaux 204 chevaux Puissance (kw) 150 kW 150 kW 0 à 100 km/h 8 secondes 7 secondes Niveau d'autonomie Assistance Autonomie complète Vitesse max 160 km/h N/C Apple CarPlay Oui Oui Android Auto Oui Oui Prises côté voiture Type 2 Combo (CCS) Type 2 Combo (CCS) Longueur 4260 mm N/C Hauteur 1550 mm N/C Largeur 1810 mm N/C Prix entrée de gamme 40000 euros N/C Poids Maximal 1719 kg N/C Fiche produit Voir le test Fiche produit Voir le test

Dimensions, poids et design extérieur

La Volkswagen ID.3 est une compacte de 4,26 mètres de long pour 1,81 mètre de large et 1,55 mètre de haut. Sa cousine, la Cupra Born, mesure quant à elle 4,32 mètres de long, 1,81 mètre de large et 1,54 mètre de haut.

Sur le papier donc, les dimensions sont quasi identiques entre les deux modèles. Sur la balance, l’ID.3 affiche un poids allant de 1 706 à 1 853 kilos selon les versions, contre 1 736 kilos pour la Cupra Born, qui n’a qu’une seule déclinaison disponible en France.

Volkswagen ID.3 // Source : Marius Hanin pour Frandroid Essai Volkswagen ID.3 Volkswagen ID.3 // Source : Marius Hanin pour Frandroid

Les différences entre les deux véhicules de ce comparatif commencent lorsque l’on s’attarde sur le design extérieur. En effet, nous avons d’un côté une ID.3 qui a des faux airs de monospace, avec des lignes très arrondies, alors que la Cupra Born affiche fièrement une allure sportive.

L’avant de la Cupra Born est notamment doté d’un capot nervuré qui souligne les arêtes saillantes, mettant en valeur le caractère agressif du véhicule, là où l’ID.3 va chercher à arrondir ses angles pour miser sur la discrétion. Globalement, bien que les dimensions soient quasi identiques, les allures sont bien différentes entre l’ID.3 et la Cupra Born : discrétion ou look sportif, il vous faudra choisir.

À l’intérieur

À bord de la Volkswagen ID.3, de nombreux rangements sont disponibles et l’habitacle est assez lumineux. Les passagers arrière ne seront pas mal lotis pour une voiture de ce segment, avec un espace aux jambes relativement généreux.

Des ports USB-C sont disponibles à l’avant comme à l’arrière, pour que les passagers puissent aisément recharger leurs appareils. Enfin, en ce qui concerne le coffre arrière, la capacité est de 385 Litres, et monte à 1 267 Litres avec les sièges rabattus.

L’habitacle de la Volkswagen ID.3

Ambiance différente à l’intérieur de la Cupra Born, qui utilise des matériaux plus haut de gamme que sa cousine, tout en conservant une disposition comparable : un écran derrière le volant et un autre au milieu de la planche de bord. Une console centrale est présente avec quelques rangements supplémentaires par rapport à l’ID.3, et le coffre est quant à lui strictement identique en volume.

Concernant l’assise, les sièges avant différent entre les deux véhicules. On retrouve des sièges baquets pour la Cupra Born, enveloppant le conducteur et son passager avec des maintiens latéraux assez marqués, contre une assise bien plus conventionnelle sur l’ID.3

Technologies embarquées

Sur les deux voitures auxquelles on s’intéresse aujourd’hui, on retrouve deux écrans : un de 5,3 pouces derrière le volant et un autre de 12 pouces au centre de la planche de bord. Apple CarPlay et Android Auto sont au rendez-vous dans les deux cas, de quoi vous assurer une compatibilité quel que soit votre smartphone.

Volkswagen ID.3 // Source : Marius Hanin pour Frandroid Volkswagen ID.3 // Source : Marius Hanin pour Frandroid

Côté ergonomie, la Cupra Born souffre d’une interface moins intuitive que l’ID.3, mais récupère les bonnes idées de l’électrique de Volkswagen, comme la planification de recharge lors de longs trajets, intégrée dans le GPS des deux voitures.

En termes d’aides à la conduite, l’ID.3 comme la Cupra Born sont très bien loties : régulateur de vitesse adaptatif, lecture des panneaux, détecteurs d’angles morts ou encore caméra à 360 degrés, tout y est.

Sur l’ID.3, le système de conduite assistée nommé « Travel Assist » est très performant et permet de bénéficier d’assistances à la conduite convaincante, même sur réseau secondaire. Pour en savoir plus, vous pouvez consulter notre test de l’ID.3 dans lequel nous détaillons l’utilisation du Travel Assist.

Sur la route

La Volkswagen ID.3 tente de mêler confort et dynamisme lorsque l’on prend la route, globalement avec réussite. Les reprises sont, comme souvent en véhicule électrique, au rendez-vous, et la tenue de route est honorable pour une propulsion développant plus de 200 chevaux selon la version.

Volkswagen ID.3 // Source : Marius Hanin pour Frandroid

Petit point négatif cela dit, mais qui vaut pour la Cupra Born également : la conduite à une pédale n’est pas au rendez-vous, même en activant le mode « B », censé augmenter considérablement le freinage régénératif.

La Cupra Born possède un mode « Performance », qui durcit la direction et améliore la réponse de la pédale d’accélérateur, rendant ainsi la conduite plus engageante pour ce véhicule qui veut privilégier le dynamisme.

La prise de roulis est mieux maîtrisée sur la Cupra Born que sur l’ID.3, et la stabilité est également meilleure grâce aux pneus plus larges qui équipent la Born. Le confort reste tout de même correct pour cette Cupra qui se veut résolument sportive.

Les différentes motorisations proposées

La Volkswagen ID.3 est disponible en quatre motorisations différentes :

Propulsion avec batterie de 45 kWh : moteur arrière uniquement (150 ch), 0 à 100 km/h en 8,9 secondes, vitesse maximale de 160 km/h ;

Propulsion avec batterie de 58 kWh : moteur arrière uniquement (145 ch), 0 à 100 km/h en 9,6 secondes, vitesse maximale de 160 km/h ;

Propulsion avec batterie de 58 kWh : moteur arrière uniquement (204 ch), 0 à 100 km/h en 7,3 secondes, vitesse maximale de 160 km/h ;

Propulsion avec batterie de 77 kWh : moteur arrière uniquement (204 ch), 0 à 100 km/h en 7,9 secondes, vitesse maximale de 160 km/h ;

La Cupra Born, quant à elle, ne dispose que d’une seule configuration en France :

Propulsion avec batterie de 58 kWh : moteur arrière uniquement (204 ch), 0 à 100 km/h en 7,3 secondes, vitesse maximale de 160 km/h ;

D’autres configurations verront le jour en 2022 d’après le constructeur, notamment une version dotée d’une batterie de 77 kWh offrant jusqu’à 548 kilomètres d’autonomie WLTP.

Autonomie, batterie et recharge

Avec une seule motorisation proposée, la Cupra Born affiche une autonomie WLTP de 424 kilomètres et une capacité de charge rapide allant jusqu’à 125 kW. De cette manière, le constructeur affirme que l’on peut récupérer 80 % d’énergie en 35 minutes, et jusqu’à 100 kilomètres d’autonomie en 7 minutes seulement.

Pour la recharge sur une Wallbox ou une borne de recharge en courant alternatif, le chargeur embarqué de 11 kW vous permettra de remplir la batterie du véhicule en un peu plus de 6 heures. Il vous faudra compter autour de 24 heures sur une prise domestique.

De son côté, la Volkswagen ID.3 offre différentes autonomies et capacités de charge rapide selon la configuration. Pour le modèle d’entrée de gamme avec la batterie de 45 kWh, comptez une autonomie WLTP de 350 kilomètres, une charge rapide bridée à 110 kW et un chargeur embarqué de 7,2 kW.

Le modèle équipé de la batterie de 58 kWh pourra se recharger à une puissance maximale de 120 kW : de quoi récupérer 80 % de batterie en 30 minutes. L’autonomie WLTP sur ce modèle est de 425 kilomètres et le chargeur embarqué est cette fois de 11 kW, assurant un remplissage complet de la batterie en 5 heures environ sur une Wallbox assez puissante.

Enfin, l’ID.3 dotée de la batterie de 77 kWh affiche une autonomie WLTP de 544 kilomètres et une charge rapide allant jusqu’à 125 kW. Comptez 34 minutes pour ajouter 80 % de batterie dans des conditions idéales, à une station Ionity par exemple. Le chargeur embarqué de 11 kW permettra de récupérer 100 % de batterie en 7 heures. Sur prise domestique par contre, comptez autour de 34 heures pour faire un remplissage complet, grosse batterie oblige.

Prix

La Volkswagen ID.3 est disponible à partir de 34 750 euros en version Pure Performance. Si vous sélectionnez l’ensemble des options du catalogue, la note peut grimper à 50 900 euros pour la version ID.3 Pro S équipée de la batterie de 77 kWh.

Naturellement, le bonus écologique (actuellement de 6 000 euros) est à déduire du prix, ce qui permet d’acquérir une ID.3 à partir de 28 750 euros.

La Cupra Born se veut un peu plus haut de gamme que sa cousine, et les tarifs s’en ressentent nécessairement : comptez 40 250 euros pour la Cupra Born V avec une autonomie WLTP de 424 kilomètres, sans aucune option.

En jouant sur le configurateur en ligne, il est possible d’ajouter jusqu’à 8 500 euros d’options, pour atteindre un tarif de 48 750 euros, toujours sans bonus écologique.

Laquelle choisir entre la Volkswagen ID.3 et la Cupra Born

Au terme de ce comparatif, vous l’aurez sans doute compris, les deux véhicules se ressemblent sur bien des points. Si vous privilégiez la discrétion et souhaitez choisir selon différentes tailles de batterie afin de mieux coller à vos besoins, l’ID.3 sera faite pour vous.

Si, par contre, vous cherchez un véhicule électrique au look plus sportif, qui s’affirme avec des lignes dynamiques et que l’unique choix de motorisation disponible — pour l’instant — vous convient, la Cupra Born sera celle qu’il vous faut.

Dans les deux cas, il s’agit de citadines qui ne manqueront pas de combler les besoins urbains et périurbains de leurs acquéreurs, et avec des capacités de charge rapide correcte pour cette gamme de véhicules.

