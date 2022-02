MG Marvel R vs Hyundai Ioniq 5 : laquelle est la meilleure voiture électrique ?

Qui de MG ou de Hyundai va proposer le meilleur SUV électrique du moment ? Nous mettons face à face le Marvel R et la Ioniq 5 pour vous aider à déterminer celle qui sera faite pour vous.

La concurrence sur le marché des voitures électriques, et en particulier des SUV, ne fait que grandir. Aujourd’hui, nous examinons deux choix potentiels en tant que véhicule principal du foyer : la Hyundai Ioniq 5 d’un côté, et le MG Marvel R de l’autre.

Hyundai avait fait fort avec la Ioniq première du nom, puis le Kona ensuite, avant de sortir la Ioniq 5 plus récemment, qui a conquis un public qui souhaitait une voiture sortant de l’ordinaire. Mais MG arrive avec un rapport qualité-prix qui semble difficile à égaler. Qui l’emportera ?

Fiches techniques des MG Marvel R et Hyundai Ioniq 5

Modèle MG Marvel R Electric Hyundai Ioniq 5 Catégorie SUV SUV Puissance (chevaux) 288 chevaux 302 chevaux Puissance (kw) 212 kW 155 kW 0 à 100 km/h 4.9 secondes 5.2 secondes Niveau d'autonomie Autonomie partielle Autonomie complète Vitesse max 200 km/h 185 km/h Taille de l'écran principale 19.4 pouces 12 pouces Prises côté voiture Type 2 Combo (CCS) Type 2 Combo (CCS) Longueur 4670 mm 4635 mm Hauteur 1620 mm 1605 mm Largeur 1920 mm 1890 mm Prix entrée de gamme N/C 41900 euros Poids Maximal 750 kg N/C Fiche produit Voir le test Fiche produit Voir le test

Dimensions, poids et design extérieur

MG n’a pas réinventé la roue avec le design de son Marvel R, mais a préféré proposer quelque chose de classique pour le segment. La signature lumineuse à l’avant sera le seul point singulier du véhicule qui est remarquable depuis l’extérieur.

Les dimensions sont très proches de celles de la Ioniq 5 (voir ci-après), avec 4,67 mètres de long, 1,61 mètre de haut et 1,92 mètre de large pour le Marvel R, qui affichera un poids compris entre 1 810 et 1 920 kilogrammes.

Hyundai a quant à lui souhaité casser les codes avec cette Ioniq 5 qui manie nostalgie et futurisme dans un style iconique. Le moins que l’on puisse dire, c’est que l’on se retournera sur son passage à coup sûr.

Source : Hyundai

Même si les photos donnent parfois l’illusion d’une petite voiture, la Ioniq 5 n’en est pas une. Avec une longueur de 4,64 mètres, une hauteur de 1,61 mètre et une largeur de 1,89 mètre, cela reste une voiture imposante. Côté poids pour terminer, comptez entre 1 885 et 2 095 kilogrammes selon les versions choisies.

À l’intérieur

Avec un toit panoramique et des sièges en cuir soignés, l’intérieur du Marvel R satisfera sans doute les plus exigeants. La part belle est faite aux passagers arrière qui apprécieront la garde au toit, même s’ils sont très grands.

Le point négatif concernera le coffre arrière, qui n’est que de 357 Litres. Fort heureusement, le coffre avant de 150 Litres vient sauver la mise.

La grande planche de bord de la Ioniq 5 regroupe deux écrans de 12 pouces est du plus bel effet, et contribue à garder un sentiment de sobriété à l’intérieur. De nombreux rangements sont présents permettant de ranger notamment un sac à main au niveau de la console centrale à l’avant.

Un petit coffre avant de 57 Litres est présent. Lorsque l’on ouvre le coffre arrière, le volume qui s’offre à vous atteint 527 Litres. Pas de problème pour voyager en famille avec cette Ioniq 5, le grand coffre est là pour ça.

Technologies embarquées

Avec un écran au format portrait de 19 pouces sur la planche de bord, le Marvel R impressionnera dès que l’on s’installera au volant. Malheureusement, cette première bonne impression pourra être gâchée par la qualité tout juste passable des graphismes et la piètre réactivité de l’interface.

Le système embarqué permet d’utiliser Android Auto et Apple Carplay (comme sur la Ioniq 5), alors que la navigation intégrée prend en compte les arrêts liés à la recharge, ce qui n’est que trop peu souvent le cas.

La Hyundai Ioniq 5 est très bien équipée : affichage tête-haute, régulateur de vitesse adaptatif et maintien actif dans la voie, tout y est. Une visualisation en réalité augmentée du véhicule est également présente.

Intérieur de la Hyundai Ioniq 5 // Source : Hyundai

L’application proposée par Hyundai permet également de consulter le statut du véhicule (autonomie, temps restant pour la charge) et de lancer des commandes à distance (climatisation, chauffage).

Sur la route

Confortable tant qu’elle n’est pas brusquée (une version Performance abat le 0 à 100 km/h en 4,9 secondes), la dernière née de MG sera plaisante à conduire et se faire conduire.

Les quelques défauts que nous avions remontés lors de notre essai n’étaient pas rédhibitoires, mais le maintien actif dans les lignes qui était trop intrusif nous avait tout de même étonnés.

Les palettes au volant de la Ioniq 5 permettent de modifier aisément le niveau de freinage régénératif pour faire face à toutes les conditions de conduite. En activant le mode i-pedal, vous pourrez aller jusqu’à l’arrêt complet sans toucher la pédale de frein.

La consommation de la Hyundai Ioniq 5 est relativement basse pour son gabarit et son poids, ce qui est assez rare pour être remarqué. Bien entendu, si vous adoptez une conduite sportive, cela se ressentira, mais en jouant le jeu de l’écoconduite, c’est l’un des meilleurs SUV électriques du marché.

Les différentes motorisations proposées

Deux motorisations différentes sont au catalogue français de MG :

MG Marvel R Comfort ou Luxury, propulsion avec deux moteurs à l’arrière et batterie de 70 kWh : 0 à 100 km/h en 7,9 secondes, vitesse maximale de 200 km/h ;

MG Marvel R Performance, transmission intégrale avec deux moteurs à l’arrière et un moteur à l’avant, batterie de 70 kWh : 0 à 100 km/h en 4,9 secondes, vitesse maximale de 200 km/h.

La Hyundai Ioniq 5 est quant à elle disponible en trois motorisations différentes en France :

Propulsion avec batterie de 58 kWh : moteur arrière uniquement, 0 à 100 km/h en 8,5 secondes, vitesse maximale de 185 km/h ;

Propulsion avec batterie de 73 kWh : moteur arrière uniquement, 0 à 100 km/h en 7,4 secondes, vitesse maximale de 185 km/h ;

Transmission intégrale avec batterie de 73 kWh : moteur avant et arrière, 0 à 100 km/h en 5,2 secondes, vitesse maximale de 185 km/h.

Autonomie, batterie et recharge

La charge rapide du Marvel R plafonne à 92 kW, ce qui n’en fera pas une championne des grands trajets. Le constructeur annonce d’ailleurs 43 minutes nécessaires pour atteindre 80 % de batterie. En ce qui concerne l’autonomie, elle est comprise entre 370 (version Performance) et 402 kilomètres (version Comfort et Luxury) en cycle WLTP, toujours avec une batterie de 70 kWh.

Si l’autonomie de la Hyundai Ioniq 5 n’est pas des plus exceptionnelles (entre 384 et 481 kilomètres WLTP), ses capacités de charge rapide ne laisseront pas indifférentes. En effet, comptez seulement 18 minutes pour passer de 10 à 80 % de batterie sur les chargeurs Ionity, qui profiteront pleinement de l’architecture 800 Volts du véhicule.

Avec son chargeur embarqué de 11 kW, vous pourrez remplir la batterie en 7 heures environ sur une Wallbox adaptée, ou bien en 25 heures sur une prise domestique.

Prix

Les tarifs de la MG Marvel R en France sont compris entre 39 990 euros (hors bonus écologique de 6 000 euros à l’heure actuelle) et 48 990 euros (éligible au bonus écologique de 2 000 euros). Très peu d’options sont disponibles au catalogue, ce qui est assez rare pour être souligné.

La Hyundai Ioniq 5 est proposée à partir de 43 800 euros. Avec le bonus écologique maximal de 6 000 euros, cela revient à 37 800 euros pour la finition Intuitive équipée de la batterie de 58 kWh. Deux autres finitions sont disponibles, Creative (à partir de 46 800 euros) et Executive (à partir de 56 000 euros).

Laquelle choisir entre la MG Marvel R et la Hyundai Ioniq 5 ?

Au terme de ce dossier, l’une des deux voitures aura sans doute plus d’avantages que l’autre selon vos préférences. Pour les grands trajets en famille, nul doute que la Ioniq 5 est plus adaptée, notamment grâce à ses performances exceptionnelles en charge rapide.

Toutefois, avec un prix de départ 4 000 euros inférieur à celui de la Ioniq 5, le Marvel R propose de surprenantes prestations pour le tarif demandé. De plus, l’intérieur est très soigné et le confort du conducteur comme des passagers sera apprécié. Si son plus petit coffre n’est pas rédhibitoire pour vous, c’est une alternative à considérer.

