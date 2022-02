Ford Mustang Mach-E vs Hyundai Ioniq 5 : laquelle est la meilleure voiture électrique ?

L’année 2022 est très riche en choix pour les acheteurs potentiels de SUV électrique. Nous avons donc décidé aujourd’hui de mettre en face la Ford Mustang Mach-E et la Hyundai Ioniq 5. Laquelle sera celle qui est faite pour vous ?

Avec toujours plus de SUV électriques sur le marché, nous pouvons légitimement nous demander quel modèle sera à privilégier selon les usages et les préférences de chacun. La beauté du marché actuel est qu’il y a l’embarras du choix, avec de très bons véhicules chez la plupart des constructeurs. Comment prendre la meilleure des décisions tout en étant bien bien informé, vous demandez-vous ? Vous êtes au bon endroit.

Nous allons dans ce comparatif opposer les Mustang Mach-E de Ford et la Ioniq 5 de Hyundai : deux SUV qui ne manquent pas d’atouts. Voyons ensemble celle qui vous correspond le plus.

Fiches techniques des Ford Mustang Mach-E et Hyundai Ioniq 5

Modèle Ford Mustang Mach-E Hyundai Ioniq 5 Catégorie SUV SUV Puissance (chevaux) 337 chevaux 302 chevaux Puissance (kw) 225 kW 155 kW 0 à 100 km/h 4.9 secondes 5.2 secondes Niveau d'autonomie Assistance Autonomie complète Vitesse max 180 km/h 185 km/h Taille de l'écran principale 15 pouces 12 pouces Prises côté voiture Type 2 Combo (CCS) Type 2 Combo (CCS) Longueur 4712 mm 4635 mm Hauteur 1597 mm 1605 mm Largeur 1881 mm 1890 mm Prix entrée de gamme 48990 euros 41900 euros Fiche produit Voir le test Fiche produit Voir le test

Dimensions, poids et design extérieur

La Ford Mustang Mach-E est un SUV coupé assez sportif, avec une signature lumineuse agressive à l’avant et un arrière qui rappelle l’héritage de la dénomination « Mustang ». Les dimensions sont relativement généreuses pour le segment, avec 4,71 mètres de long, 1,88 mètre de large et 1,62 mètre de haut, ce qui appelle à une belle habitabilité.

Côté poids, il faut compter entre 1 969 et 2 273 kilogrammes pour la Mustang Mach-E, contre entre 1 905 et 2 175 kilogrammes pour la Hyundai Ioniq 5, selon les différentes batteries et configurations choisies.

Si la Ioniq 5 est légèrement plus courte avec 4,64 mètres de long, c’est là la seule différence sur le papier entre les deux véhicules au niveau des dimensions.

Le design extérieur néo-rétrofuturiste de la Ioniq 5 ne laissera pas indifférent, avec des lignes taillées au couteau entre les multiples éléments qui composent la carrosserie, et une allure qui sort tout droit d’un concept car. Cela a le mérite de sortir des styles très conventionnels.

À l’intérieur

Ford a souhaité proposer un intérieur totalement repensé avec sa Mustang Mach-E : nous étions assez conquis lors de notre essai. L’écran central de 15 pouces au format paysage, équipé d’une molette physique pour gérer le volume des médias est réussi, lorsque les matériaux utilisés sont de bonne facture dans tout l’habitacle.

L’habitabilité est toutefois perfectible : à l’avant, la console centrale prend beaucoup de place entre les deux occupants de la première rangée. Deux coffres (81 Litres à l’avant, et 402 Litres à l’arrière) sont proposés sur la Mustang Mach-E, tout comme sur la Ioniq 5 (57 Litres à l’avant, et 527 Litres à l’arrière).

L’intérieur de la Ioniq 5 est assez sobre, où l’on retrouve une planche de bord offrant deux écrans au format paysage, un derrière le volant et un plus central. La console centrale, quant à elle, est complètement ouverte, favorisant alors l’espace aux jambes plutôt que la capacité de rangement.

Technologies embarquées

Ford n’a pas eu la main légère au niveau des technologies embarquées de la Mustang Mach-E, avec tout ce qui se fait de mieux à l’heure actuelle : clé sur smartphone, caméra à 360 degrés, sièges chauffants et ventilés à l’avant, ou encore compatibilité avec Apple CarPlay et Android Auto, tout y est.

La Hyundai Ioniq 5 n’a toutefois pas à rougir, avec un affichage tête-haute ou encore une vue en réalité augmentée pour faciliter les manœuvres de parking qui sont disponibles sur certaines versions haut de gamme.

Outre cela, on retrouve Android Auto et Apple Carplay de série, et une application mobile permettant de contrôler de nombreux réglages du véhicule, ou encore voir son statut (autonomie, niveau de batterie) en temps réel.

Sur la route

La Mach-E laisse de côté son aspect « SUV confortable » et révèle tout son potentiel « Mustang » dès lors qu’on le malmène sur de petites routes sinueuses. La tenue de route est impeccable et les sensations sont bien au rendez-vous dès que l’on a envie d’enfoncer l’accélérateur.

En conduite quotidienne, elle se révélera très confortable avec la fameuse conduite à une pédale, permise grâce à un frein moteur assez puissant pour aller jusqu’à l’arrêt complet.

De son côté, la Hyundai Ioniq 5 propose des palettes au volant pour contrôler les différents niveaux de freinage régénératif, ce qui s’avère assez pratique si l’on souhaite rapidement changer de mode de conduite.

Sur la route, elle se révélera très confortable lorsque l’on adopte une conduite en bon père ou mère de famille. Et si l’on souhaite jouer avec les limites du véhicule, les lois de la physique nous rappelleront rapidement à l’ordre : la prise de roulis est conséquente, et les quelques deux tonnes de la Ioniq 5 feront que le véhicule s’affaissera sur ses appuis assez rapidement lors des virages prononcés.

Les différentes motorisations proposées

La Ford Mustang Mach-E est disponible en trois versions différentes :

Mach-E : moteur arrière, propulsion, 0 à 100 km/h en 6,2 secondes, vitesse maximale de 180 km/h ;

AWD : moteur avant et arrière, transmission intégrale, 0 à 100 km/h en 5,1 secondes, vitesse maximale de 180 km/h ;

GT : moteur avant et arrière, transmission intégrale, 0 à 100 km/h en 3,7 secondes, vitesse maximale de 200 km/h.

La Hyundai Ioniq 5 est proposée elle aussi en trois motorisations en France :

Propulsion avec batterie de 58 kWh : moteur arrière uniquement, 0 à 100 km/h en 8,5 secondes, vitesse maximale de 185 km/h ;

Propulsion avec batterie de 73 kWh : moteur arrière uniquement, 0 à 100 km/h en 7,4 secondes, vitesse maximale de 185 km/h ;

Transmission intégrale avec batterie de 73 kWh : moteur avant et arrière, 0 à 100 km/h en 5,2 secondes, vitesse maximale de 185 km/h.

Autonomie, batterie et recharge

La Hyundai Ioniq 5 est la championne de la charge rapide, sans aucune contestation possible. En effet, grâce à son architecture de batterie 800 Volts, elle affiche des performances qui font tourner la tête : 18 minutes pour passer de 10 à 80 % de batterie, avec une puissance de charge atteignant les 220 kW.

Pour aller plus loin

Voiture électrique : quels sont les différents réseaux de charge rapide en France ?

En cycle WLTP, son autonomie varie entre 384 et 481 kilomètres selon les versions, ce qui la place légèrement en dessous des chiffres affichés par Ford pour la Mustang Mach-E.

Si la charge rapide est plus modeste chez Ford, avec une puissance maximale de 150 kW et une charge de 10 à 80 % qui prend entre 38 et 45 minutes selon les versions, l’autonomie en cycle WLTP est meilleure que la Ioniq 5 : comptez entre 400 et 610 kilomètres pour l’Américaine.

Prix

Avec un tarif de départ affiché à 43 800 euros, la Hynday Ioniq 5 est éligible au bonus écologique maximal, et permet alors d’être propriétaire d’une version Intuitive avec une batterie de 58 kWh pour 37 800 euros. Bien entendu, en jouant avec le configurateur en ligne, on peut atteindre 61 400 euros pour une configuration haut de gamme avec la batterie de 73 kWh.

Pour aller plus loin

Quelles voitures électriques neuves pour moins de 45 000 euros ?

De son côté, Ford propose la Mustang Mach-E à partir de 50 450 euros, pour la version 76 kWh propulsion. Si vous souhaitez aller de l’autre côté du tableau, la Mach-E GT toutes options vous coûtera la coquette somme 80 250 euros.

Laquelle choisir entre la Ford Mustang Mach-E et la Hyundai Ioniq 5 ?

Après avoir exposé l’ensemble des similitudes et différences entre la Ford Mustang Mach-E et la Hyundai Ioniq 5, l’une des deux l’emportera peut-être sur l’autre. Si vous êtes friands de sensations fortes au volant, nul doute que la Mustang aura votre vos faveurs. Par contre, si les grands trajets sont fréquents, la capacité de charge rapide exceptionnelle de la Ioniq 5 sera un atout de taille.

En termes de tarif, l’entrée de gamme est tout de même bien plus accessible chez Hyundai, et il conviendra de réserver la Mustang Mach-E aux poches plus profondes : environ 11 000 euros supplémentaires sont à investir pour acquérir l’Américaine par rapport à la Coréenne.

