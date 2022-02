Ford Mustang Mach-E vs Skoda Enyaq iV : laquelle est la meilleure voiture électrique ?

C’est au tour de la Skoda Enyaq iV d’affronter la Ford Mustang Mach-E aujourd’hui, dans notre match des SUV électriques. Laquelle des deux aura votre préférence ? Voyons cela ensemble en les mettant face à face.

La maison-mère de Skoda, le groupe Volkswagen, use et abuse de sa plateforme MEB pour décliner la fameuse Volkswagen ID.4 autant que possible. Ainsi est née la Skoda Enyaq iV, que nous avons décidé de confronter à un modèle de Ford, la Mustang Mach-E.

Bien qu’elle n’ait de Mustang que le nom, la proposition de Ford dans le monde des SUV électriques est remarquable et remarquée. Nous allons donc examiner sans plus tarder les similitudes et les différences des ses deux voitures électriques pour déterminer celle qui sera faite pour vous.

Fiches techniques des Ford Mustang Mach-E et Skoda Enyaq iV

Modèle Ford Mustang Mach-E Skoda Enyaq iV Catégorie SUV SUV Puissance (chevaux) 337 chevaux 150 chevaux Puissance (kw) 225 kW 109 kW 0 à 100 km/h 4.9 secondes 11.3 secondes Niveau d'autonomie Assistance Autonomie complète Vitesse max 180 km/h 160 km/h Apple CarPlay N/C Oui Android Auto N/C Oui Taille de l'écran principale 15 pouces 10 pouces Prises côté voiture Type 2 Combo (CCS) Type 2 Combo (CCS) Longueur 4712 mm 4648 mm Hauteur 1597 mm 1618 mm Largeur 1881 mm 1877 mm Prix entrée de gamme 48990 euros 36050 euros Poids Maximal N/C 2233 kg Fiche produit Voir le test Fiche produit Voir le test

Dimensions, poids et design extérieur

Fièrement frappée du légendaire cheval marquant son héritage, la Mustang Mach-E propose un design travaillé, avec un avant assez agressif et un arrière rappelant plus un coupé qu’un SUV. Les dimensions sont relativement généreuses, avec une longueur de 4,71 mètres, une largeur de 1,88 mètre et une hauteur de 1,62 mètre.

Sur la balance, les différentes versions de la Mustang Mach-E font osciller son poids entre 1 969 et 2 273 kilogrammes, alors que la Skoda Enyaq iV affiche un poids compris entre 1 865 et 2 233 kilogrammes. Les dimensions extérieures de l’Enyaq iV sont peu ou prou les mêmes que la Mustang Mach-E, avec une longueur de 4,65 mètres, une largeur de 1,88 mètre et une hauteur de 1,62 mètre.

L’aérodynamique a été bien travaillée sur l’Enyaq iV, qui a un coefficient de traînée de 0,26, ce qui est honorable pour un SUV. La face avant est assez typique d’une Skoda, et les lignes saillantes parsemées tout autour de la carrosserie montrent que le design a été réfléchi.

À l’intérieur

N’imaginez pas retrouver un intérieur classique de Ford Mustang à bord de la Mach-E, qui a droit à un tout nouvel agencement de la planche de bord, plutôt réussi. Un grand écran au format portrait, équipé d’un bouton physique contrôlant le volume ou la température de l’habitacle, trône au centre de l’avant du véhicule. Son ergonomie est globalement réussie.

La console centrale est très imposante, ce qui peut avoir tendance à gêner les grands gabarits à l’avant. En termes de stockage disponible, comptez sur un petit coffre avant de 81 Litres et sur une capacité de chargement de 402 Litres à l’arrière. S’il n’y a pas de coffre avant sur la Skoda Enyaq iV, les 585 Litres offerts par le coffre arrière sauront ravir ceux qui souhaitent avoir de l’espace pour transporter des bagages de toute une famille.

Les matériaux utilisés à l’intérieur de la Skoda Enyaq iV respirent la qualité, avec des sièges larges et enveloppants qui raviront les friands de confort.

Technologies embarquées

Il serait plus facile de lister ce qui n’est pas disponible à bord de la Mustang Mach-E tant Ford a souhaité la doter de tout ce qu’il se fait de mieux au niveau des technologies embarquées. La clé sur le smartphone est disponible, les sièges avant sont chauffants et ventilés, Android Auto et Apple CarPlay sont évidemment présents. Un écran derrière le volant récapitule les informations essentielles pour le conducteur (niveau de batterie, autonomie, etc.)

Les deux dalles de la Skoda Enyaq iV sont disposés de manière plus conventionnelle, avec un petit écran derrière le volant et un plus grand de 13 pouces au format paysage placé au centre de la planche de bord. Android Auto et Apple Carplay sont disponibles, alors l’interface nous avait fait bonne impression lors de notre essai en conditions réelles.

Quatre ports USB-C viennent inviter les passagers à recharger leurs appareils. Une recharge à induction est disponible pour les passagers avant. Enfin, sur certaines versions, un affichage tête-haute vient se rajouter en bas du pare-brise, pour que le conducteur ait aisément un œil sur les informations de navigation sans détourner le regard de la route.

Sur la route

Le cheval appliqué sur l’avant comme sur l’arrière de la Mustang Mach-E vient rappeler toute la puissance de la marque : lorsque l’on enfonce l’accélérateur, nous sommes véritablement à bord d’une Mustang. Le véhicule révélera tout son potentiel sur le réseau secondaire, où la tenue de route impeccable et la réponse de la direction sont très appréciées.

L’ambiance est différente à bord de la Skoda Enyaq iV qui privilégiera une conduite plus tranquille, surtout sur les versions développant 204 chevaux seulement, pour un véhicule de plus de deux tonnes. En bon SUV familial, l’Enyaq iV ravira les passagers avec un confort honorable lors des longs trajets et des suspensions très bien ajustées avalant les aspérités de la route sans aucune difficulté.

Les différentes motorisations proposées

La Ford Mustang Mach-E est disponible en trois versions différentes :

Mach-E : moteur arrière, propulsion, 0 à 100 km/h en 6,2 secondes, vitesse maximale de 180 km/h ;

AWD : moteur avant et arrière, transmission intégrale, 0 à 100 km/h en 5,1 secondes, vitesse maximale de 180 km/h ;

GT : moteur avant et arrière, transmission intégrale, 0 à 100 km/h en 3,7 secondes, vitesse maximale de 200 km/h.

La Skoda Enyaq iV est quant à elle proposée en quatre motorisations différentes :

Version 50, propulsion avec batterie de 52 kWh : 0 à 100 km/h en 11,3 secondes, vitesse maximale de 160 km/h ;

Version 60 et Sportline 60 , propulsion avec batterie de 58 kWh : 0 à 100 km/h en 8,8 secondes, vitesse maximale de 160 km/h ;

Version 80 et Sportline 80 , propulsion avec batterie de 77 kWh : 0 à 100 km/h en 8,7 secondes, vitesse maximale de 160 km/h ;

Version 80X et Sportline 80X, transmission intégrale avec batterie de 77 kWh : 0 à 100 km/h en 6,9 secondes, vitesse maximale de 160 km/h.

Autonomie, batterie et recharge

Avec deux batteries différentes disponibles, l’une de 76 kWh et l’autre de 99 kWh, la Mustang Mach-E propose des autonomies au cycle WLTP comprises entre 400 et 610 kilomètres. En courant continu, la charge rapide atteint 150 kW pour les versions équipées de la grosse batterie, et les autres seront limitées à une puissance de 11 kW seulement. Il faudra ainsi compter entre 38 et 45 minutes pour atteindre 80 % de batterie dans des conditions idéales.

À domicile, une prise domestique vous permettra de remplir la batterie en une trentaine d’heures pour la version 99 kWh, et autour de 26 heures pour la version 76 kWh. Si vous avez une Wallbox de 11 kW, vous pourrez effectuer un plein intégral en moins de 10 heures cependant.

De l’autre côté, la Skoda Enyaq iV est proposée en trois variantes différentes au niveau du pack de batterie : 52, 58 ou 77 kWh. Ainsi, les autonomies en cycle WLTP sont comprises entre 362 et 539 kilomètres selon les configurations.

Sur les modèles équipés de la plus grosse batterie, la charge rapide jusqu’à 125 kW sera permise, vous assurant de passer à 80 % en moins de 40 minutes. Comptez autour de 7h30 pour recharger entièrement les batteries sur une borne de recharge en courant alternatif à 11 kW, et entre 20 et 30 heures sur une prise domestique.

Prix

Avec des tarifs s’échelonnant de 36 720 euros (Version 50) à 53 730 euros (Sportline 80X), les deux véhicules de ce comparatif ne jouent pas totalement dans la même cour. En effet, la plus onéreuse des Enyaq iV en configuration de base dépasse à peine le prix de départ de la Mustang Mach-E, qui commence à 50 450 euros.

Même en jouant avec les options, la Skoda atteint seulement 65 000 euros, contre plus de 80 000 euros pour la Mustang Mach-E en version GT.

Laquelle choisir entre la Ford Mustang Mach-E et la Skoda Enyaq iV ?

Qu’on se le dise, avec un tarif de départ de à 36 720 euros attribué à l’Enyaq iV, beaucoup ne considéreront sans doute pas la Mustang Mach-E, même de base, tellement le surplus à payer est conséquent. Toutefois, si les versions haut de gamme de l’Enyaq iV vous intéressent, la Mustang Mach-E d’entrée de gamme vaut alors le coup d’être examinée.

Avec une batterie de 76 kWh et une autonomie de 440 kilomètres, la proposition de Ford est recevable pour quiconque cherche un SUV électrique capable d’être le véhicule principal du foyer. Toutefois, le coffre plus volumineux de l’Enyaq iV et son confort pour les passagers aura peut-être raison de la puissance et du côté plus joueur de la Mach-E.

