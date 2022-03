Volvo C40 Recharge vs Volvo XC40 Recharge : laquelle est la meilleure voiture électrique ?

Au pays des véhicules électriques de Volvo, nous mettons face à face les deux références du catalogue actuel : le XC40 Recharge et sa version coupé, le C40 Recharge. Voyons celle qui remportera ce duel éléctrifié.

Trouver la voiture électrique parfaite n’est pas chose aisée, surtout lorsqu’il s’agit d’un SUV électrique. Il y a désormais de nombreuses références, parfois assez similaires, mais il devient difficile de trouver les différences qui permettent de se démarquer.

Les deux premiers véhicules électriques de Volvo s’opposent aujourd’hui, puisque nous allons comparer le Volvo XC40 Recharge et sa cousine au format coupé, le Volvo C40 Recharge. Entre différences de design, d’espace à bord, ou encore d’autonomie et de prix, tout y passera, pour déterminer laquelle de ces deux voitures électriques du groupe suédois est la meilleure pour vous.

Fiches techniques des Volvo C40 Recharge et Volvo XC40 Recharge

Modèle Volvo C40 Recharge Volvo XC40 Recharge (2021) Catégorie SUV SUV Puissance (chevaux) 408 chevaux 408 chevaux Puissance (kw) 300 kW 300 kW 0 à 100 km/h 4.9 secondes 4.9 secondes Niveau d'autonomie Autonomie partielle Assistance Vitesse max 180 km/h 180 km/h OS embarqué Android Automotive OS Android Automotive OS Apple CarPlay N/C Oui Android Auto N/C Oui Taille de l'écran principale N/C 12.3 pouces Prises côté voiture Type 2 Combo (CCS) Type 2 Combo (CCS) Longueur 4430 mm 4430 mm Hauteur 1580 mm 1665 mm Largeur 2040 mm 1860 mm Prix entrée de gamme 62650 euros 58490 euros Poids Maximal 580 kg N/C Fiche produit Voir le test Fiche produit Voir le test

Dimensions, poids et design extérieur

Ce n’est pas en regardant les dimensions des deux véhicules de ce comparatif que vous trouverez une différence notable. D’un côté, le SUV coupé C40 Recharge mesure 4,44 mètres de long, 1,87 mètre de large sans les rétroviseurs et 1,59 mètre de haut. De l’autre, son grand frère, le XC40 Recharge affiche une longueur de 4,43 mètres, une largeur de 1,86 mètre et une hauteur de 1,64 mètre, soit peu ou prou le même gabarit.

Volvo C40 Recharge – Essais Nationaux Paris – décembre 2021 Volvo C40 Recharge – Essais Nationaux Paris – décembre 2021 Volvo C40 Recharge – Essais Nationaux Paris – décembre 2021

En termes de poids, c’est également similaire : entre 2 et 2,2 tonnes pour les deux véhicules selon la taille de la batterie embarquée. C’est au niveau du design extérieur que l’on remarquera les premières différences, avec une allure de SUV assez classique pour le XC40 Recharge, notamment au niveau de l’arrière qui reste très haut jusqu’au coffre, contre un format bien plus coupé pour le C40 Recharge.

Le Volvo XC40 Recharge Twin / Source : ACE Team pour Volvo Cars France Le Volvo XC40 Recharge Twin / Source : ACE Team pour Volvo Cars France Volvo XC40 Recharge P8 AWD 100 % électrique Le Volvo XC40 Recharge Twin / Source : ACE Team pour Volvo Cars France Le Volvo XC40 Recharge Twin / Source : ACE Team pour Volvo Cars France Le Volvo XC40 Recharge Twin / Source : ACE Team pour Volvo Cars France Le Volvo XC40 Recharge Twin / Source : ACE Team pour Volvo Cars France Volvo XC40 Recharge P8 AWD 100 % électrique

Enfin, la face avant des deux modèles diffère légèrement, avec un avant un peu plus bas pour le C40 Recharge, qui souhaite bien marquer le côté sportif par rapport au XC40 Recharge.

À l’intérieur

Compte tenu des côtes extérieures similaires et du fait que l’on soit chez le même constructeur, ce n’est pas au niveau de l’intérieur que vous trouverez des différences flagrantes. En effet, on retrouve un agencement similaire de l’habitacle, avec une tablette centrale tactile de 9 pouces pour gérer l’infodivertissement et un écran placé derrière le volant pour voir les informations pertinentes du véhicule.

Volvo C40 Recharge – Intérieur

L’ergonomie est assez travaillé avec un intérieur non seulement accueillant, mais pratique en tous points. On retrouve peu de commandes physiques sans que cela ne soit dérangeant, lorsque la sellerie de qualité assure à la fois confort et maintien en toutes circonstances. Notez que pour l’espace à l’arrière, il sera légèrement meilleur sur le XC40 Recharge dû à la chute de toit plus marquée du C40 Recharge, coupé oblige. Cela pourrait déranger les plus grands gabarits au niveau de l’espace disponible au-dessus de la tête.

Volvo XC40 Recharge P8 AWD 100 % électrique À l’intérieur du Volvo XC40 Recharge Twin / Source : ACE Team pour Volvo Cars France À l’intérieur du Volvo XC40 Recharge Twin / Source : ACE Team pour Volvo Cars France À l’intérieur du Volvo XC40 Recharge Twin / Source : ACE Team pour Volvo Cars France À l’intérieur du Volvo XC40 Recharge Twin / Source : ACE Team pour Volvo Cars France À l’intérieur du Volvo XC40 Recharge Twin / Source : ACE Team pour Volvo Cars France À l’intérieur du Volvo XC40 Recharge Twin / Source : ACE Team pour Volvo Cars France À l’intérieur du Volvo XC40 Recharge Twin / Source : ACE Team pour Volvo Cars France

Enfin, le coffre arrière (413 Litres sur le C40 Recharge contre 419 Litres sur le XC40 Recharge) est dans la moyenne du segment, permettant assez confortablement d’emporter des bagages pour quatre adultes tout en profitant des sièges arrière. Petit bonus sur les deux véhicules : un petit compartiment de 31 Litres sous le capot avant permettra d’y glisser les câbles de recharge, pour qu’ils soient aisément disponibles.

Technologies embarquées

La grosse nouveauté présente sur les deux véhicules électriques de Volvo est l’utilisation des services de Google au niveau de l’infodivertissement, le constructeur ayant décidé de faire confiance au géant américain pour se substituer à son logiciel développé en interne.

On ne peut qu’accueillir à bras ouvert Android Automotive tant il apporte une fluidité et une ergonomie à l’état de l’art. Google Maps est utilisé pour la navigation et prend en compte les arrêts de charge éventuels lors de la planification de trajet, alors que Google Assistant est nativement proposé pour répondre à toutes vos requêtes.

Volvo C40 Recharge – Essais Nationaux Paris – décembre 2021 Volvo C40 Recharge – Essais Nationaux Paris – décembre 2021 Volvo C40 Recharge – Essais Nationaux Paris – décembre 2021

Des mises à jour à distances sont disponibles sur les deux véhicules, permettant d’ajouter des fonctionnalités au fur et à mesure du développement logiciel. La recharge de smartphone par induction est disponible sur la console centrale à l’avant, mais un seul emplacement est présent. Si vous souhaitez recharger un second appareil, il vous faudra utiliser un port USB-A qui est situé sur la console centrale à l’avant, ou un chargeur 12 V sur la prise allume-cigare.

L’interface Android Auto sur le Volvo XC40 Recharge Twin / Source : ACE Team pour Volvo Cars France Volvo XC40 Recharge P8 AWD 100 % électrique XC40 Recharge P8 AWD – Mortefontaine – septembre 2020 XC40 Recharge P8 AWD – Mortefontaine – septembre 2020 L’interface Android Auto sur le Volvo XC40 Recharge Twin / Source : ACE Team pour Volvo Cars France XC40 Recharge P8 AWD – Mortefontaine – septembre 2020 XC40 Recharge P8 AWD – Mortefontaine – septembre 2020

Au niveau des aides à la conduite, le duo propose la fonctionnalité baptisée « Pilot Assist » de Volvo, qui combine un régulateur de vitesse adaptatif à un ajustement de la direction pour vous maintenir dans les lignes.

Sur la route

La version du Volvo C40 Recharge que nous avions essayée nous avait fait bonne impression lors des sessions de conduite dynamique. En effet, avec un 0 à 100 km/h abattu en moins de 5 secondes et un couple maximal de 660 Nm, appuyer sur la pédale de droite donnera aisément un large sourire au conducteur.

Volvo C40 Recharge – Essais Nationaux Paris – décembre 2021 Volvo C40 Recharge – Essais Nationaux Paris – décembre 2021 Volvo C40 Recharge – Essais Nationaux Paris – décembre 2021 Volvo C40 Recharge – Essais Nationaux Paris – décembre 2021

Toutefois, les suspensions semblent être davantage taillées pour la conduite sportive que l’aspect confortable. Cela pourra être un point négatif pour certains profils. Sur le XC40 Recharge, cela est encore plus marqué : la prise de roulis ainsi que les bruits à haute vitesse nous avaient laissé un arrière-goût amer sur cette version.

Le Volvo XC40 Recharge Twin / Source : ACE Team pour Volvo Cars France Volvo XC40 Recharge Volvo XC40 Recharge P8 AWD 100 % électrique Volvo XC40 Recharge P8 AWD 100 % électrique Le Volvo XC40 Recharge Twin / Source : ACE Team pour Volvo Cars France Volvo XC40 Recharge P8 AWD 100 % électrique

Enfin, les consommations affichées sont globalement élevées dans les deux cas : nous avions relevé sur dans nos parcours mixtes une moyenne de 21 kWh/100 kilomètres pour le C40 Recharge et de 24 kWh/100 kilomètres pour le XC40 Recharge.

Les différentes motorisations proposées

Volvo propose deux motorisations identiques pour ces deux automobiles :

Recharge : un seul moteur de 150 kW, 0 à 100 km/h abattu en 7,4 secondes, vitesse maximale de 160 km/h

Recharge Twin : double moteur (avant/arrière 150 kW chacun), puissance maximale 300 kW, 0 à 100 km/h en 4,7 secondes, vitesse maximale de 180 km/h

Autonomie, batterie et recharge

Selon les configurations, la Volvo C40 Recharge offre peu ou prou la même autonomie en cycle WLTP : autour de 430 kilomètres, avec une batterie de 69 kWh pour les versions traction et 78 kWh pour les versions quatre roues motrices. Comme nous l’avions mentionné plus haut, avec des consommations qui tomberont très difficilement sous les 21 kWh/100 kilomètres, il faudra plutôt envisager entre 330 et 370 kilomètres au maximum en conditions réelles.

La charge rapide est au rendez-vous sur le C40 Recharge, avec une puissance maximale de 150 kW, qui permettra de passer de 10 à 80 % en 32 minutes sur les petites batteries, et 40 minutes sur les grosses batteries. Côté chargeur embarqué, vous pourrez faire le plein d’électrons en environ 7 heures dans le meilleur des cas, si vous avez une Wallbox de 11 kW disponible. Sur une prise domestique, comptez entre 35 et 30 heures environ.

Vous l’aurez sans doute deviné, tout est similaire du côté de la Volvo XC40 Recharge, qui partage la même batterie et les mêmes performances de charge. Au niveau de l’autonomie, petite différence cependant, sans doute due à l’aérodynamique moins favorable du XC40 : autour de 420 kilomètres en cycle WLTP.

Bien entendu, en conditions réelles, cela se traduira plutôt par 300 kilomètres dans les cas les plus classiques de parcours mixtes, et parfois même seulement 250 kilomètres sur autoroute pour vider entièrement la batterie.

Prix

Le configurateur en ligne de Vovlo affiche un prix de départ de 44 950 euros pour le C40 Recharge, lui permettant de justesse de profiter du bonus écologique maximal réservé aux véhicules ne dépassant pas 45 000 euros.

Pour ce tarif, vous aurez la version « Start », équipée d’une batterie de 69 kWh et d’un seul moteur. Il vous faudra débourser au minimum 54 700 euros (hors bonus écologique) pour avoir la transmission intégrale. Les configurations les plus onéreuses vous demanderont autour de 65 000 euros si vous prenez quelques options.

Pour le XC40 Recharge, toutes les configurations sont similaires, avec toutefois 1 000 euros de moins sur le prix de départ, qui est donc de 43 950 euros. Cela ne fait que 2,2 % d’écart avec le C40 Recharge, mais techniquement, le XC40 Recharge est bel et bien moins cher.

Laquelle choisir entre la Volvo C40 Recharge et la Volvo XC40 Recharge ?

Vous l’aurez compris au terme de ce comparatif, nous sommes en présence de deux véhicules que l’on ne peut réellement différencier qu’en observant leur design extérieur. L’habitacle est sensiblement identique, avec toutefois un petit avantage pour le XC40 au niveau de la garde au toit à l’arrière.

Sur le plan des caractéristiques techniques, la motorisation et les batteries sont les mêmes, mais l’aérodynamisme plus travaillée du C40 Recharge lui permet de grappiller quelques kilomètres d’autonomie supplémentaire. Ce ne sera probablement pas un facteur déterminant pour un acheteur potentiel toutefois, les autonomies étant vraiment similaires entre les deux.

Au final, se poseront deux questions : quel design préférez-vous, et les 1 000 euros d’écart sont-ils un facteur primordial dans votre choix ? Si vous souhaitez l’allure la plus fun des deux, le C40 Recharge est parfait. Si par contre, l’extérieur du XC40 Recharge vous convient bien, choisissez-le et économisez les 1 000 euros que demande Volvo.

