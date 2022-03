Galaxy S22 Plus vs Xiaomi 12 Pro : lequel est le meilleur smartphone ?

Positionnés sur le même segment tarifaire, les Galaxy S22 Plus et Xiaomi 12 Pro s’opposent naturellement sur l’échiquier des smartphones haut de gamme. Quels atouts ont-ils à faire valoir ? Lequel prend l’avantage ? Réponse dans ce comparatif.

Il n’y a pas plus concurrent que les Samsung Galaxy S22 Plus et Xiaomi 12 Pro : les deux téléphones tournent sous Android, ont été commercialisés au même moment à quelques semaines près et proposent peu ou prou la même grille tarifaire. Bref, il y a tous les ingrédients réunis pour les opposés dans un comparatif épique.

Pour rappel, le téléphone coréen est disponible au prix de 1059 euros (8 Go de RAM et 128 Go de stockage) et 1109 euros (8 Go de RAM et 256 Go de stockage). En face, l’appareil chinois est décliné en une seule et unique version de 1 099,90 euros, avec 12 Go de RAM et 256 Go de stockage. Place au versus !

Fiches techniques des Galaxy S22 Plus et Xiaomi 12 Pro

Modèle Samsung Galaxy S22 Plus Xiaomi 12 Pro Version de l'OS Android 12 Android 12 Interface constructeur One UI MIUI Taille d'écran 6.6 pouces 6.73 pouces Définition 2340 x 1080 pixels 3200 x 1440 pixels Densité de pixels 393 ppp 521 ppp Technologie AMOLED AMOLED SoC Exynos 2200 Snapdragon 8 Gen1 Puce Graphique (GPU) Xclipse 920 Adreno 730 Mémoire vive (RAM) 8 Go 8 Go, 12 Go Mémoire interne (flash) 128 Go, 256 Go 128 Go, 256 Go Appareil photo (dorsal) Capteur 1 : 50 Mpx

Capteur 2 : 10 Mpx

Capteur 3 : 12 Mpx

Capteur 1 : 50 Mpx

Capteur 2 : 50 Mpx

Capteur 3 : 50 Mpx

Appareil photo (frontal) 10 Mpx 32 Mpx Enregistrement vidéo 8K @24 fps 8K @24 fps Wi-Fi Wi-Fi 6E Wi-Fi 6 (ax) Bluetooth 5.2 5.2 5G Oui Oui NFC Oui Oui Capteur d'empreintes Sous l'écran Sous l'écran Ports (entrées/sorties) USB Type-C USB Type-C Batterie 4500 mAh 4600 mAh Dimensions 75,8 x 157,4 x 7,6 mm 74,6 x 163,6 x 8,16 mm Poids 195 grammes 205 grammes Couleurs Noir, Blanc, Vert, Rose Noir, Bleu, Vert, Rose Prix 1 109 € 1 099 € Fiche produit Voir le test Fiche produit Voir le test

Un design en faveur de Samsung

Samsung a mis le paquet et a repris les lignes esthétiques de la génération précédente pour dessiner son Galaxy S22 Plus. Un véritable effet premium ressort du téléphone, qui jouit d’excellentes finitions et d’un dos en verre brossé du plus bel effet. Ce dernier apporte une sensation agréable au toucher et n’attrape aucune trace doigts.

Les tranches en aluminium renforcent son appartenance au segment haut de gamme, tandis que les arêtes légèrement saillantes offrent un certain grip en matière de prise en main. Sachez tout de même que vous avez affaire à un téléphone relativement grand, qui peut être compliqué à manipuler pour les petites mains.

En matière de dimensions et de poids, voici ses côtes :

Dimensions : 75,8 x 157,4 x 7,6 mm ;

Poids : 195 grammes.

Le Galaxy S22 Plus poursuit son sans faute avec une protection en verre Gorilla Glass Victus+ et une certification IP68 qui le protège des poussières et de l’eau, à 1,50 mètre de profondeur pendant trente minutes. C’est aujourd’hui le strict minimum que l’on peut attendre des téléphones haut de gamme.

Source : Robin Wycke – Frandroid Source : Robin Wycke – Frandroid Source : Robin Wycke – Frandroid

Malheureusement, le Xiaomi 12 Pro ne boxe pas tout à fait dans la même catégorie sur ce point. Aucune certification officielle n’est de la partie, bien que le constructeur assure qu’il résiste à la poussière et aux éclaboussures. Soit. L’écran avant, lui, se limite à un verre Gorilla Glass Victus classique. Il arbore par ailleurs un menton plutôt généreux, par rapport aux bordures fines et homogènes de son rival.

Pour le dos, la vigilance est de mise : des rayures assez visibles sont rapidement apparues au cours de notre test. Les tranches accueillent un matériau moins noble que le Galaxy S22 Plus, en se contentant de plastique dur. Là encore, il se positionne légèrement en retrait de son concurrent du jour.

Le Xiaomi 12 Pro de dos // Source : Frandroid – Robin Wycke Quelques rayures apparaissent assez vite sur le Xiaomi 12 Pro // Source : Frandroid – Robin Wycke Le Xiaomi 12 Pro embarque MIUI 13 // Source : Frandroid – Robin Wycke

Il n’empêche, une sobriété globale et agréable ressort du téléphone, qui propose une prise en main somme toute correcte. Le dos légèrement satiné et allergique aux traces de doigts participe à cette copie décente. Sachez simplement que le Xiaomi 12 Pro est légèrement plus lourd, plus long et plus épais :

Dimensions : 74,6 x 163,6 x 8,16 mm ;

Poids : 205 grammes.

Bilan des courses : en matière de design, le Galaxy S22 Plus survole son sujet en se montrant à la fois plus résistant, mieux protégé, plus raffiné et légèrement plus agréable en main grâce à un poids et une épaisseur plus contenus. Bref, du grand Samsung, qui prouve une nouvelle fois tout son savoir-faire.

Deux magnifiques écrans

Pas de doute, Samsung comme Xiaomi ont mis le paquet sur l’écran de leur téléphone. Le duo partage quelques éléments techniques en commun, comme la technologie d’écran AMOLED, le taux de rafraîchissement adaptatif de 120 Hz – qui apporte cette sensation de fluidité à l’usage – et des contrastes infinis. Du grand classique à ce prix.

La dalle de 6,6 pouces du Galaxy S22 Plus opte pour une définition Full HD+, lorsque l’écran plus grand et légèrement incurvé du Xiaomi 12 Pro (6,73 pouces) va encore plus loin avec avec du WQHD+. De là à remarquer une grande différence à l’usage, c’est encore à prouver. Dans les deux cas, vous serez comblés.

Au petit jeu de la luminosité maximale, le Galaxy envoie un petit uppercut dans la tempe du Xiaomi avec un score de 1047 cd/m2, contre 874 cd/m2 en face. Ne vous inquiétez pas pour autant : cela reste un excellent résultat qui vous permettra de naviguer sur votre téléphone en toute sérénité même en plein soleil.

En mode Vif et Intense, le binôme se vaut sur la couverture des spectres colorimétriques : il n’y a pas vraiment de gagnant et de perdant. La température des couleurs tend légèrement vers le bleu pour les deux téléphones – légèrement plus pour le Xiaomi –, tandis que le Delta E (fidélité des couleurs) se montre bien plus juste sur le Xiaomi 12 Pro.

Au bout du compte, chaque appareil parvient à se démarquer sur un domaine en particulier : la luminosité pour le Galaxy S22 Plus, la définition pour le Xiaomi 12 Pro. Sur le reste, le binôme reste au coude au coude et propose une expérience d’écran digne de ce nom qui comblera la majorité des utilisateurs.

One UI 4, une référence

Le combat se poursuit sur le ring de l’expérience logicielle. Le Galaxy S22 entre en scène avec la très appréciée One UI 4.1, sous Android 12, une interface relativement complète, graphique et agréable à utiliser à une main. Clou du spectacle : le téléphone a droit à quatre années de mises à jour majeures d’Android, un fait rare pour le souligner.

Parmi les nouveautés appréciées d’Android 12, citons la « Palette de couleurs », qui adapte les couleurs du système selon les teintes du fond d’écran. Cela apporte une certaine harmonie visuelle des plus appréciés. One UI 4.1 n’est pas parfaite : on aurait en effet aimé une meilleure fluidité des animations du système.

En termes de fluidité justement, MIUI 13 sous Android 12 fait un sans-faute. On apprécie également son Centre de contrôlés inspiré d’iOS – à activer dans les paramètres – qui permet d’accéder à des fonctions rapides et votre domotique par le biais de tuiles bien distinctes et visibles. C’est un petit bonheur à utiliser.

L’interface de Xiaomi n’est cependant pas exempte de défauts : le tiroir d’applications n’est pas des plus pratiques en mode recherche, le passage de l’antivirus dès lors qu’on installe une application peut être gênant et le petit manque de personnalisations global pourrait en frustrer certains et certaines.

MIUI installe une gestion de la domotique bien pensée sous son volet des raccourcis. Le menu écran dans MIUI 13 Le gestionnaire de tâches dans MIUI 13

Le plus grand manque n’est sans nul doute le mode Monet d’Android 12, qui correspond à la « Palette de couleurs » de One UI 4. C’est en effet l’une des fonctionnalités phares d’Android 12 : qu’elle soit absente de MIUI est une épine dans le pied en 2022. Pour autant, cette mouture reste agréable à utiliser, mais doit être peaufinée.

Vous l’aurez compris, l’interface One UI 4 de Samsung l’emporte donc confortablement face à MIUI 13 sur le Xiaomi 12 Pro.

Enfin, les deux téléphones sont compatibles avec le DRM Widevine L1 pour lire des contenus HD sur les plateformes SVOD.

En audio, il n’y a pas photo

Les haut-parleurs stéréo du Samsung Galaxy S22 Plus font le job, mais n’ont rien d’époustouflant : les voix peuvent parfois être en retrait, tout comme les basses. Disons que pour consommer du contenu sur YouTube par exemple, cela fait l’affaire. Pour se transformer en enceinte d’appoint, c’est une autre histoire.

Du côté du Xiaomi 12 Pro, c’est le jackpot. Ses quadruple haut-parleurs conçus avec le spécialiste Harmon Kardon sont puissants et justes, avec des basses bluffantes. Carton plein également pour la spatialisation sonore. Seuls les aigus sont en retrait, sans que cela ne soit rédhibitoire. Bref, c’est un match à sens unique sur ce volet.

Appareil photo

Le Samsung Galaxy S22 Plus et le Xiaomi 12 Pro partagent le même nombre de capteurs photo arrière, mais se démarquent par des spécifications et nombre de mégapixels parfois différents. Sachez que dans ce comparatif photo, nous reprenons certains clichés capturés avec le Galaxy S22 classique, qui profite du même matériel et du même traitement logiciel que son grand frère. Cela ne change donc rien.

Configuration du Samsung Galaxy S22 Plus :

Objectif grand-angle de 50 mégapixels (f/1.8) ;

Objectif ultra grand-angle de 12 mégapixels (f/2.2) ;

Téléobjectif x3 de 10 mégapixels (f/2.4).

Configuration du Xiaomi 12 Pro :

Un capteur IMX 707 de 50 mégapixels avec objectif grand-angle (f/1.9) ;

Un capteur de 50 mégapixels avec ultra grand angle (f1.9) ;

Un capteur de 50 mégapixels avec téléobjectif X2 ;

Un capteur principal plus aguicheur sur le Samsung

De jour et dans de bonnes conditions lumineuses, le Galaxy S22 Plus vous apportera entière satisfaction dans la grande majorité des situations. Les photos sont à la fois belles, contrastées comme aime le faire Samsung – cela flatte au moins la rétine – et jouissent d’un piqué tout à fait honorable.

Au volet des points noirs, citons la gestion inégale de la plage dynamique – mais c’est rare – et l’apparition d’effets lens flare lorsque le soleil se trouve dans votre champ de vision. Mais à part ça, il n’y a pas grand chose à lui reprocher.

Du côté du Xiaomi 12 Pro, les images sont à la fois nettes, bien éclairées et détaillées. Au même titre que son concurrent du jour, le mode HDR peut parfois faire des siennes. On notera toutefois des rendus moins pop, mais au moins plus naturels, qui pourraient cependant déplaire à certains. Enfin, mention spéciale à la stabilisation optique.

Photos en grand-angle prises avec le Samsung Galaxy S22 Plus :

Photos en grand-angle prises avec le Xiaomi 12 Pro :

Capteur principal Xiaomi 12 Pro // Source : Frandroid Capteur principal Xiaomi 12 Pro // Source : Frandroid Capteur principal Xiaomi 12 Pro // Source : Frandroid Capteur principal Xiaomi 12 Pro // Source : Frandroid Capteur principal Xiaomi 12 Pro // Source : Frandroid Capteur principal Xiaomi 12 Pro // Source : Frandroid

En ultra grand-angle, un vainqueur net

Avantage net et sans bavure pour le Galaxy S22 Plus lorsqu’il s’agit d’utiliser l’ultra grand-angle : certes, une petite perte de netteté – somme toute logique – pointe le bout de son nom, ainsi qu’une gestion du HDR en retrait. Mais dans l’ensemble, les clichés sont plus qu’exploitables. La colorimétrie reste d’ailleurs la même.

En face, ça se gâte : le piqué se dégrade fortement avec le Xiaomi 12 Pro, tout comme la cohérence colorimétrique, bien différente de celle observée sur le grand-angle. Vous avez globalement affaire à des images plus sombres, alors que le focus rencontre lui aussi plus de difficultés. Bref, ce n’est pas le champion de la catégorie.

Photos en ultra grand-angle prises avec le Samsung Galaxy S22 Plus :

Photos en ultra grand-angle prises avec le Xiaomi 12 Pro :

Le capteur ultra grand angle du Xiaomi 12 Pro. Le capteur ultra grand angle du Xiaomi 12 Pro. Le capteur ultra grand angle du Xiaomi 12 Pro. Le capteur ultra grand angle du Xiaomi 12 Pro. Le capteur ultra grand angle du Xiaomi 12 Pro.

Téléobjectif, Samsung va plus loin

Dans l’idée, les téléobjectifs des deux téléphones se valent avec un zoom optique performant et des détails bien conservés. Mais l’appareil de Samsung se démarque sur un point particulier, et pas n’importe lequel : sa focale est capable de zoomer en x3, contre seulement du x2 sur le téléphone Xiaomi.

Résultats des courses : à distance égale d’un objet ou d’un sujet, le Galaxy S22 Plus sera en mesure de zoomer plus fort. C’est une petite différence à prendre en compte. Sachez aussi que la plage dynamique fait encore des siennes sur le smartphone coréen, même si cela reste rare.

Photos en x3 prises avec le Samsung Galaxy S22 Plus :

Photos en x2 prises avec le Xiaomi 12 Pro :

Téléobjectif du Xiaomi 12 Pro Téléobjectif du Xiaomi 12 Pro Téléobjectif du Xiaomi 12 Pro Téléobjectif du Xiaomi 12 Pro Téléobjectif du Xiaomi 12 Pro

Le Galaxy voit mieux dans la nuit

La nuit, le Samsung Galaxy S22 Plus effectue un travail intéressant pour conserver un bon niveau de détails et apporter une belle quantité de lumière dans l’image. On regrette quelques effets lens flare çà et là. Oubliez cependant le x3 optique, dont le résultat est un poil trop brouillon pour être satisfaisant.

En revanche, l’ultra grand-angle marque des points grâce à sa bonne compréhension des scènes : lorsqu’il juge la luminosité ambiante trop faible, il active automatiquement le mode nuit. Résultats des courses : les photos capturées avec cette prise de vue sont particulièrement réussies, malgré la petite perte de netteté.

Du côté du Xiaomi 12 Pro, ce n’est pas aussi tout rose. Le capteur ultra grand-angle et le x2 optique se ratent et souffrent d’un gros souci de netteté. C’est néanmoins très propre en ce qui concerne le grand-angle, qui offre un piqué étonnant et définitivement agréable. Heureusement qu’il est là, car il sauve la mise.

Photos de nuit prises avec le Galaxy S22 Plus :

Photos de nuit prises avec le Xiaomi 12 Pro :

Deux modes portrait corrects mais perfectibles

Les Samsung Galaxy S22 Plus et Xiaomi 12 Pro n’embarquent pas les meilleurs mode portrait du monde, mais cela fait le travail. Quelques imprécisions au niveau du contour peuvent survenir de temps en temps — même si le Galaxy semble mieux s’en sortir. Pensez à privilégier des conditions lumineuses favorables et une bonne stabilisation.

Photos portrait prises avec le Samsung Galaxy S22 Plus :

Photos portrait prises avec le Xiaomi 12 Pro :

Mode portrait du Xiaomi 12 Pro Mode portrait du Xiaomi 12 Pro Mode portrait du Xiaomi 12 Pro

Du choix en vidéo

Vous aurez affaire à un beau panel de qualité vidéo sur les deux téléphones, qui peuvent chacun monter en 8K à 24 FPS. Le Galaxy S22 Plus propose quelques fonctionnalités rigolotes comme le mode « Réalisateur » ou « Hyperlapse ». Le Xiaomi 12 Pro opte pour un mode portrait de nuit ou encore un suivi des yeux, mais aussi un mode ralenti qui peut atteindre les 960 FPS en 1080p.

La puce du Xiaomi plus performante

Ce comparatif est l’occasion d’opposer les puces dernière génération de Samsung d’un côté et de Qualcomm de l’autre : il s’agit de l’Exynos 2200 (Galaxy 22 Plus) et du Snapdragon 8 Gen 1 (Xiaomi 12 Pro). Et le moins que l’on puisse dire, c’est que le constat est sans appel au petit jeu des benchmarks.

C’est simple : le Snapdragon 8 Gen 1 domine une très grande majorité des simulations, tant sur la partie CPU que GPU. Il faut dire que les performances graphiques de l’Exynos 2200 étaient attendues au tournant, sans pour autant convaincre. Sur ce point, le Galaxy S22 Plus affiche donc un retard par rapport à la concurrence.

Modèle Samsung Galaxy S22 Plus Xiaomi 12 Pro AnTuTu 9 862605 967591 AnTuTu CPU 210041 219760 AnTuTu GPU 353027 424956 AnTuTu MEM 156708 164789 AnTuTu UX 142829 158086 PC Mark 3.0 12569 12979 3DMark Wild Life 6918 7129 3DMark Wild Life framerate moyen 41 FPS 43 FPS GFXBench Aztec Vulkan/Metal high (onscreen / offscreen) N/C 58 / 44 FPS GFXBench Car Chase (onscreen / offscreen) N/C 73 / 91 FPS GFXBench Manhattan 3.0 (onscreen / offscreen) N/C 121 / 233 FPS Lecture / écriture séquentielle 1883 / 1319 Mo/s 1827 / 1444 Mo/s Lecture / écriture aléatoire 87436 / 76071 IOPS 79899 / 105473 IOPS Voir plus de benchmarks

En navigation simple, le Galaxy S22 Plus répond globalement présent, mais peut parfois chauffer dès lors que l’on multitâches ou regarde des vidéos durant un certain temps. C’est décevant. Cette montée en chaleur est également présente sur Fortnite, que l’on ne peut pas paramétrer au maximum de ses capacités au risque de rencontrées de nombreuses latences. Pire : des bugs de texture (éléments en rose) ont même été rencontrés.

Le Xiaomi 12 Pro se débrouille mieux sur ce même Battle Royale, qu’il parvient à faire tourner en 45 FPS, en Ultra et avec l’échelle graphique à 100 %. Attention cependant, une chauffe intense peut rapidement survenir dans ce cas.

Kif-kif sur l’autonomie, mais il y a un mais

L’autonomie des deux téléphones joue grosso modo dans la même cour. Avec leur batterie respective de 4500 et 4600 mAh, les Galaxy S22 Plus et Xiaomi 12 Pro parviennent à tenir une belle journée avec un usage modéré et mixte. En clair : il vous restera quelques pourcentages d’énergie (autour de 20 %) vers 1h du matin.

Les plus gourmands d’entre vous devront peut-être passer par la case recharge au cours de la soirée, lorsque les plus économes peuvent pousser leur endurance à une petite journée et demie. Il n’empêche, leur autonomie est en retrait comparé au reste du marché. Certains concurrents font mieux pour plus cher, ou moins cher.

C’est au registre de la recharge que la balance penche complètement d’un côté : celui de Xiaomi. En effet, sa charge filaire de 120 W casse la baraque – sans fil à 50 W et inversée à 10 W – et permet de récupérer une quantité d’énergie en un laps de temps ultra court. En témoignent nos relevées :

5 minutes : 23 % ;

10 minutes : 41 % ;

15 minutes : 56 % ;

20 minutes : 70 % ;

25 minutes : 85 % ;

30 minutes : 99 %.

Notons toutefois que la batterie monte en température au cours d’une session de charge : 44 degrés, ce qui nous semble un poil élevé. En sachant que la surchauffe est la pire ennemie d’une batterie – elle s’use plus vite -, il convient de rester vigilant sur le long terme.

Ce n’est clairement pas le même son de cloche chez Samsung, qui, malgré ses efforts en intégrant un bloc de 45 W – sans fil à 15 W -, est à la traîne. Voici les temps recensés durant notre test :

10 minutes : 6 % à 29 % ;

20 minutes : 6 % à 49 % ;

30 minutes : 6 % à 64 % ;

1h : 6 % à 100 %.

Mais le pire dans tout ça, c’est bien l’absence de chargeur dans la boîte du Samsung Galaxy S22 Plus, pour des raisons officielles liées à l’écologie, mais des enjeux officieux rattachés à l’économie. Le Xiaomi 12 Pro, lui, vous fournit bel et bien un bloc au moment de la livraison.

De la 5G partout

Le Galaxy S22 Plus et Xiaomi 12 Pro assurent comme il faut en matière d’appels téléphoniques : propos intelligibles, voix très peu compressée, qualité globale plus que satisfaisante. Ils proposent par ailleurs la 5G, mais aussi du Bluetooth 5.2, du Wi-Fi 6E et une puce NFC pour les titres de transport dématérialisés et les paiements sans contact.

Lequel est le meilleur smartphone ?

À l’issue de chaque comparatif, c’est toujours la même chanson : vos critères d’achat détermineront le grand gagnant de ce versus. Mais ce qu’il faut surtout retenir, c’est que le Samsung Galaxy S22 Plus se démarque sur plusieurs points importants. Son design plus soigné, plus abouti (IP68, Gorilla Glass Victus +) et plus contenu prend le dessus sur le Xiaomi 12 Pro, qui ne démérite pas non plus.

Le téléphone coréen fait cependant jeu égal en matière d’écran : sa luminosité est meilleure, mais sa définition est en dessous (WQHD+ chez Xiaomi). Dans tous les cas, ce sont deux dalles magnifiques qui combleront vos mirettes. Le Galaxy S22 Plus reprend le dessus sur la partie logicielle, avec une interface maîtrisée — qui mériterait juste un poil plus de fluidité — mais surtout 4 ans de mises à jour majeures d’Android.

Les meilleures performances photographiques sont aussi à mettre à son crédit : d’une manière générale, le Galaxy S22 Plus domine son adversaire du moment sur toutes les focales, de jour comme de nuit. Le binôme a néanmoins du mal à se partager sur l’autonomie, qui ne casse pas trois pattes à un canard dans les deux cas mais qui fera l’affaire pour une journée complète avec un usage mixte et modéré.

Pour le reste, le Xiaomi 12 Pro passe la seconde, prend l’aspiration et dépasse avec l’art et la manière la livrée de Samsung. Il peut notamment remercier sa recharge ultra rapide de 120 W (contre 45 W sur Samsung, qui ne fournit même pas de bloc de recharge dans sa boîte), qui lui permet de prendre un sacré tour d’avance sur ce domaine.

Du côté des performances, la puce Snapdragon 8 Gen 1 du Xiaomi met un sacré coup d’épaule à l’Exynos 2200 du Samsung, qui en vient même à trébucher sur la partie graphique, clairement en retrait. Pour le quotidien et les tâches simples, vous ne rencontrerez aucun problème d’un côté comme de l’autre.

Pour finir, l’expérience sonore est largement dominée par le Xiaomi 12 Pro, dont les triple haut-parleurs apportent un volume conséquent, un équilibre juste et des basses présentes. En face, le Galaxy S22 Plus est bien plus à la peine, sans non plus être ridicule : regarder des contenus vidéo en stéréo est tout à fait envisageable.

Prix et disponibilité

Le Samsung Galaxy S22 Plus est disponible au prix de 1059 euros avec 8 Go de RAM et 128 Go de stockage, contre 1109 euros pour la version 8 Go de RAM et 256 Go de stockage.

Le Xiaomi 12 Pro est disponible (29 mars) en une unique version : 12 Go de RAM et 256 Go de stockage, pour la modique somme de 1 099 euros.

