Mercredes EQE vs. Tesla Model 3 Performance : laquelle est la meilleure voiture électrique ?

La Mercedes EQE se confronte aujourd'hui à l'une des références en matière de voiture électrique sportive : la Tesla Model 3 Performance. La qualité du constructeur allemand l'emportera-t-elle sur le côté geek de l'Américaine ?

Lorsque l’on parle de véhicules premium, Mercedes vient nécessairement pointer le bout du capot. Il faut dire que la marque a plusieurs références parmi les voitures haut de gamme. Dans le monde de l’électrique, une nouvelle arrivée se fait remarquer : la Mercedes EQE.

En face, nous avons décidé d’aligner la Tesla Model 3 Performance, le bolide sportif de la firme américaine. Entre ambiance à l’intérieur, design, technologies embarquées ou encore placement tarifaire, voyons celle qui est la meilleure voiture électrique.

Fiches techniques des Mercedes EQE et Tesla Model 3 Performance

Dimensions, poids et design extérieur

Avant même d’ouvrir la porte des deux véhicules du jour, on remarque des différences de taille dans les éléments de carrosserie. La Mercedes EQE d’un côté se veut luxueuse et délicate, là où la Tesla Model 3 Performance est plus agressive et sportive (notamment avec son spoiler arrière).

Les dimensions de l’Allemande montrent que l’on est en présence d’une grande berline où l’accent est mis sur le confort : avec 4,95 mètres de long, la place pour les passagers doit être au rendez-vous. De son côté, la Tesla Model 3 Performance avec ses 4,69 mètres de longueur affiche une allure de balle de fusil qui est assez caractéristique.

Tesla Model 3 // Source : Frandroid Tesla Model 3 Performances // Source : Frandroid

Le long capot plongeant et la calandre pleine de la Model 3 viennent trancher avec la face avant de l’EQE qui est plus conventionnelle. La signature lumineuse à l’arrière est assez réussie sur la Mercedes EQE, qui arbore un long bandeau transversal.

Bien que les deux propositions soient différentes, l’avantage est à donner à la Tesla Model 3 Performance pour son côté plus sportif.

À l’intérieur

Mercedes est universellement reconnu pour la qualité de son aménagement intérieur, et l’EQE n’est pas une exception à cette règle. On retrouve des matériaux nobles à chaque endroit, et une ambiance de cocon qui est très plaisante.

Les sièges sont très confortables et ajustables à souhait, et l’espace à l’arrière est excellent. On sent que c’est un véhicule fait pour les grands trajets à l’avant comme à l’arrière. Le petit bémol est sans doute à trouver au niveau du volume de coffre : avec 430 litres, on est loin des 561 litres de la Tesla Model 3 Performance (et 88 litres sous le capot avant).

Pour le volume de chargement dans le cas de vacances en famille, la Tesla Model 3 Performance a bien un avantage, mais l’espace à bord pour les passagers arrières est bien moins généreux. Il n’y a que peu de place pour glisser ses pieds sous les sièges avant, ce qui gêne les grands gabarits.

Tesla Model 3 // Source : Frandroid Le frunk (le coffre avant) sur une Model 3 de 2021

En outre, l’intérieur est très minimaliste, avec uniquement un grand écran au centre de la planche de bord pour contrôler l’intégralité des réglages du véhicule. Si cela plaît aux plus technophiles, force est de constater qu’en termes de praticité, la proposition de Mercedes est souvent meilleure.

Au final, pour son ambiance intérieure plus feutrée et luxueuse, la Mercedes EQE l’emporte sur la Tesla Model 3 Performance sur ce point.

Technologies embarquées

L’interface MBUX de la Mercedes EQE est très bien pensée, avec un combiné d’instrumentalisation composé de deux écrans (ou de l’hyperscreen lorsque l’option idoine est sélectionnée lors de la configuration) dans une disposition conventionnelle : un derrière le volant, et un au centre de la planche de bord.

Si Android Auto et Apple CarPlay sont bien disponibles, la plupart du temps le système embarqué suffit amplement en raison de l’ensemble des fonctionnalités dont il dispose. Le planificateur de trajets est excellent, ce qui est assez rare pour être souligné.

Du côté des aides à la conduite, Mercedes frappe fort, avec l’un des meilleurs systèmes de maintien dans la voie du marché. En plus de cela, une vue en réalité augmentée est disponible pour que la navigation soit encore meilleure, et des aides au parking d’une efficacité redoutable sont présentes.

Chez Tesla, tout passe par l’écran central propulsé par un processeur AMD Ryzen à la fluidité bluffante. Il n’y a pas de possibilité d’utiliser Android Auto ou Apple CarPlay, mais fort heureusement le logiciel embarqué est plutôt complet.

Les aides à la conduite standard composent l’Autopilot du constructeur, qui combine un maintien actif dans les lignes et un régulateur de vitesse adaptatif pour permettre une conduite semi-autonome de niveau 2. Malheureusement, les aides au parking ne sont pas très efficaces et il n’y a ni vue en réalité augmentée ni vue à 360 degrés pour faciliter les manœuvres.

Bien que l’on imagine souvent une Tesla comme un ordinateur roulant, nous donnons les points des technologies embarquées à la Mercedes EQE tant elles sont complètes et variées.

Sur la route

Nous pourrions presque qualifier la Mercedes EQE de tapis volant tant le confort à bord est appréciable. En effet, nous l’avions relevé dans notre récent essai routier, où l’insonorisation et les suspensions pilotées permettent de voyager dans un grand luxe pour les passagers comme pour le conducteur.

Qui plus est, des roues arrières directrices disponibles en option assurent de manœuvrer sans problème dans les petits espaces, là où la Tesla Model 3 Performance et son rayon de braquage XXL ne brille pas.

Différents modes de conduite sont proposés sur la Mercedes EQE, agissants sur les niveaux de freinage régénératif et allant jusqu’à la conduite à une pédale, qui est elle aussi parfaitement gérée sur la Tesla Model 3 Performance.

Chez Tesla, nous sommes résolument en présence d’une voiture de sport. Les reprises sont fulgurantes, et les départs arrêtés donneront facilement mal à la tête en mettant le pied au plancher. La gestion du groupe motopropulseur est excellente, utilisant intelligemment le moteur avant en plus du moteur arrière pour s’assurer une tenue de route à toute épreuve.

Malheureusement, avec un accent mis à ce point sur le dynamisme, c’est le confort qui pêche un peu. Plus bruyante et plus dure que l’EQE, la Tesla Model 3 Performance n’est meilleure qu’au niveau de l’accélération (3,3 secondes contre 3,5 secondes sur le 0 à 100 km/h) et de la vitesse maximale (261 km/h contre 220 k/h). Pour ces raisons, nous donnons l’avantage à l’EQE sur le plan du comportement routier.

Les différentes motorisations proposées

La Mercedes EQE est disponible dans trois versions différentes :

EQE 300 : Propulsion, moteur arrière de 180 kW (245 ch), vitesse maximale de 210 km/h et 0 à 100 km/h en 7,3 secondes ;

EQE 350 : Propulsion, moteur arrière de 215 kW (292 ch), vitesse maximale de 210 km/h et 0 à 100 km/h en 6,4 secondes ;

EQE 53 4MATIC+ : Transmission intégrale, moteur avant et arrière de 460 kW au total (625 ch), vitesse maximale de 220 km/h et 0 à 100 km/h en 3,5 secondes ;

Tesla Model 3 // Source : Frandroid

De son côté, la Tesla Model 3 Performance affiche ces caractéristiques techniques :

Moteur avant et arrière, transmission intégrale, 0 à 100 km/h en 3,3 secondes, vitesse maximale de 261 km/h.

Autonomie, batterie et recharge

Avec une batterie de 89 kWh dans ses versions de base et une de 91 kWh dans sa version 53 4MATIC+, l’autonomie en cycle WLTP atteint jusqu’à 645 kilomètres pour la Mercedes EQE. Toutefois, la version à mettre en face de la Tesla Model 3 Performance, à savoir l’EQE 4MATIC+, affiche une autonomie de 458 kilomètres seulement, contre 547 kilomètres pour la Tesla et sa batterie de 80 kWh.

La charge rapide est en faveur de la Tesla Model 3 Performance, qui profite de la puissance des Superchargeurs de 250 kW pour se recharger, là où la Mercedes EQE est limitée à 170 kW.

Toutefois, la charge de 10 à 80 % est annoncée en 3 minutes chez Mercedes, ce qui est similaire à la promesse de Tesla. Enfin, en charge à domicile l’avantage sera à donner à la Mercedes EQE qui peut s’équiper d’un chargeur embarqué de 22 kW, permettant un remplissage de batterie en environ cinq heures, contre huit heures pour la Tesla Model 3 Performance et son chargeur embarqué de 11 kW.

Compte tenu des similitudes entre les deux véhicules sur ce point, c’est un match nul.

Prix

Comme à l’accoutumée chez Mercedes, les prix vont du simple au double selon les configurations et les options. Ainsi la moins onéreuse des Mercedes EQE est affichée à 76 250 euros, et la plus chère s’échange contre 165 000 euros, rien que cela.

Tesla Model 3 Performances // Source : Frandroid

Chez Tesla, le prix est bien plus contenu, avec une Tesla Model 3 Performance disponible à partir de 66 490 euros sans options. En cochant toutes les options disponibles, on arrive à 76 370 euros, à peine plus que la moins chère des Mercedes EQE.

Laquelle choisir entre la Mercedes EQE et la Tesla Model 3 Performance ?

Confort ou performances, tel est le choix qui s’offre à un acheteur potentiel de l’une ou l’autre de ces véhicules électriques. En effet, avec un budget de 70 000 euros environ, la Tesla Model 3 Performance est imbattable : mode piste, accélérations fulgurantes, autonomie de plus de 500 kilomètres, presque tout y est.

Toutefois, l’espace à l’arrière est tout de même inadapté aux grands gabarits, et le confort est loin d’être au niveau d’un véhicule de ce tarif.

Pour arriver à des performances comparables chez Mercedes avec son EQE, il faut nécessairement augmenter le budget de 50 000 euros, car la Mercedes-AMG EQE 53 4MATIC+ débute à 125 000 euros. Les modèles moins onéreux ne font clairement pas le poids contre la Tesla Model 3 Performance sur le plan sportif, mais elles s’en sortent bien mieux au niveau du confort et de la qualité intérieure.

Compte tenu de la différence de tarif entre les deux modèles affichant des performances équivalentes, il est logique d’imaginer un acheteur potentiel de Tesla Model 3 Performance regarder plutôt une Mercedes EQE d’entrée de gamme, où le confort sera mis en avant. La préférence de chacun pour le côté luxueux et confortable plutôt que le côté sportif permet de se décider entre l’EQE et la Model 3 Performance. Quoi qu’il en soit, aucun clair gagnant ne se dégage de ce comparatif : les deux véhicules sont excellents.

