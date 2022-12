Opel Corsa-e vs. Fiat 500 électrique : laquelle est la meilleure voiture électrique ?

La micro-citadine de Fiat vient se frotter à l’Opel Corsa-e dans ce duel de véhicules électriques. Alors, qui de la Fiat 500 électrique ou de l’Opel Corsa-e va l’emporter ? Réponse dans ce comparatif.

Le groupe Stellantis est à l’honneur aujourd’hui, puisque c’est un duel 100 % électrique de deux marques faisant partie de la même entité globale. D’un côté, l’iconique Fiat 500 électrique, au gabarit tout petit qui fait de la ville son terrain de jeu, et de l’autre, l’Opel Corsa-e qui est plus imposante, et dispose de plus d’espace à bord.

Fiches techniques des Opel Corsa-e et Fiat 500e

Dimensions, poids et design extérieur

Si l’Opel Corsa-e est très loin d’être une grosse voiture, forcément à côté de la Fiat 500 électrique, tout paraît plus imposant. En effet, avec 4,06 mètres de long pour 1,77 mètre de large et 1,43 mètre de haut pour l’allemande, les mensurations de l’italienne montrent bien à quel point elle est plus compacte.

Source : Etienne Rovillé Source : Etienne Rovillé Source : Etienne Rovillé Source : Etienne Rovillé Source : Etienne Rovillé

La longueur de la Fiat 500 électrique est de 3,63 mètres, ce qui lui permet de se faufiler à travers des petites ruelles ou autres places de parking étriquées avec brio. Sa hauteur de 1,53 mètre et sa largeur de 1,75 mètre sont là bien plus proches des mesures des autres véhicules, et elle est même plus haute que l’Opel Corsa-e.

La Fiat 500 3+1 et sa porte antagoniste arrière // Source : Fiat Fiat 500 Electrique // Source : Nicolas Valeano pour Frandroid Fiat 500 Electrique // Source : Nicolas Valeano pour Frandroid

Sur la balance, là aussi la Fiat 500 électrique gagne le prix de la légèreté : de 1 180 à 1 325 kilogrammes selon les configurations, contre 1 530 kilogrammes pour l’Opel Corsa-e. Le design est bien plus singulier sur l’italienne, qui affiche fièrement ses différences avec le reste des véhicules du paysage urbain.

Pour son côté courageusement non conventionnel, le point du design va à la Fiat 500 électrique.

À l’intérieur

Si l’extérieur des deux véhicules est drastiquement différent, il en va de même de l’intérieur. En ouvrant la porte de l’Opel Corsa-e, nous retrouvons un intérieur plutôt quelconque, lorsqu’il n’est pas celui d’une édition limitée arborant fièrement des motifs inédits.

Source : Etienne Rovillé Source : Etienne Rovillé Source : Etienne Rovillé Source : Etienne Rovillé

Les matériaux utilisés sont globalement tout juste passables, avec des plastiques durs à peu près partout dans l’habitacle. Le volume de coffre est affiché à 309 litres, ce qui est bien entendu loin devant la Fiat 500 électrique et ses 185 litres de coffre.

Qu’on se le dise, aller faire des courses alimentaires avec la Fiat 500 électrique est une épreuve en soi, tant le coffre est limité. Mais si ce n’est pas un critère, vous pourrez bénéficier d’un intérieur bien plus sympathique que celui de l’Opel Corsa-e. De nombreuses combinaisons de sellerie sont proposées, et le volant, l’écran circulaire ou encore le placement des boutons font de la Fiat 500 électrique un modèle qui sort de l’ordinaire.

Habitacle de la Fiat 500 Electrique // Source : Nicolas Valeano pour Frandroid Coffre de la Fiat 500 Electrique // Source : Nicolas Valeano pour Frandroid Places arrière de la Fiat 500 Electrique // Source : Nicolas Valeano pour Frandroid Places avant de la Fiat 500 Electrique // Source : Nicolas Valeano pour Frandroid

Les voyages à plus de deux personnes sont globalement à proscrire, sauf à avoir de très petits gabarits à placer à l’arrière. Les places avant sont quant à elles tout à fait adaptées aux adultes, notamment grâce à la planche de bord sans console centrale qui offre un peu de volume utile bienvenu.

Il est difficile de donner un gagnant dans cette catégorie, étant donné la différence entre les deux propositions. Toutefois, si le coffre très réduit de la Fiat 500e n’est pas un problème, nous donnons l’avantage à l’italienne pour l’agencement intérieur et la diversité des finitions proposées.

Technologies embarquées

Les deux véhicules disposent d’une sélection d’assistances à la conduite comparables en option. En effet, nous retrouvons notamment un régulateur de vitesse adaptatif, un maintien actif dans les lignes ou encore un détecteur de fatigue au volant pour la Fiat 500 électrique et des phares matrix led pour l’Opel Corsa-e.

Source : Etienne Rovillé Source : Etienne Rovillé

Sur l’Opel Corsa-e, deux écrans de 7 pouces sont disposés de manière conventionnelle : derrière le volant pour l’instrumentalisation et au centre de la planche de bord pour la partie infodivertissement.

Du côté de la Fiat 500 électrique, nous retrouvons un écran tactile de 10 pouces au centre et un plus petit derrière le volant. Dans un cas comme dans l’autre, Android Auto et Apple CarPlay sont de la partie pour permettre de répliquer son téléphone et d’utiliser éventuellement un planificateur de trajets, puisque ceux proposés par les constructeurs ne prennent pas en compte les arrêts liés à la charge.

Enfin, une application compagnon est disponible chez Fiat, permettant de consulter le statut de son véhicule à distance. C’est un match nul sur le plan des technologies embarquées, les deux véhicules faisant jeu égal.

Sur la route

Au volant de l’Opel Corsa-e, la conduite est des plus plaisantes. L’agrément est globalement de haut niveau, notamment grâce à une réactivité sous la pédale qui est plus que correcte. Le 0 à 100 km/h est abattu en 8,1 secondes, de quoi s’insérer sur voie rapide ou dépasser sur départementale sans problème.

La conduite en ville est très agréable en Opel Corsa-e, mais force est de constater que sur ce terrain, c’est bel et bien la Fiat 500 électrique qui mène la danse. Son tout petit gabarit lui permet de se jouer des ruelles étroites et autres manœuvres de parking, qui sont sans aucun doute plus pratiques à bord de l’italienne que de l’allemande.

Bien entendu, le 0 à 100 km/h de la Fiat 500 électrique (entre 9 et 9,5 secondes) et la puissance de son petit moteur ne lui permettent pas de rivaliser avec l’Opel Corsa-e sur le plan des performances, mais elle se rattrape sur le confort et la consommation.

Enfin, la conduite à une pédale est de la partie sur la Fiat 500 électrique. En revanche, ce n’est pas le cas sur l’Opel Corsa-e. Pour cela, le point va à l’italienne.

Les différentes motorisations proposées

L’Opel Corsa-e est proposée dans une seule motorisation au catalogue français :

Moteur de 136 ch, traction avec batterie de 50 kWh : moteur avant de 100 kW, 0 à 100 km/h en 8,1 secondes, vitesse maximale de 150 km/h.

La Fiat 500 électrique est quant à elle disponible dans deux configurations différentes, selon la taille de la batterie :

Moteur de 95 ch, propulsion avec batterie de 23,8 kWh : moteur avant de 70 kW, 0 à 100 km/h en 9,5 secondes, vitesse maximale de 135 km/h ;

Moteur de 118 ch, traction avec batterie de 42 kWh : moteur avant de 87 kW, 0 à 100 km/h en 9 secondes, vitesse maximale de 150 km/h ;

Autonomie, batterie et recharge

Une batterie de 50 kWh équipe l’Opel Corsa-e : l’autonomie WLTP ainsi culmine à 360 kilomètres. Le chargeur embarqué de série de 7 kW assure un remplissage intégral en un peu plus de sept heures, durée qui peut tomber à cinq heures avec le chargeur de 11 kW en option.

La charge rapide est bien de la partie sur l’Opel Corsa-e, avec une puissance maximale de 100 kW acceptée. Comptez autour de 30 minutes pour atteindre 80 % de batterie, tout comme cela est le cas sur la Fiat 500 électrique.

Selon les configurations, l’autonomie WLTP de la Fiat 500 électrique est comprise entre 190 kilomètres (batterie de 23,8 kWh) et 322 kilomètres (batterie de 42 kWh). Avec sa petite batterie, il ne faut que deux heures et demie pour atteindre les 100 % lorsque l’on est branché sur une borne de recharge 11 kW en courant alternatif (4h15 pour la batterie de 42 kWh).

Sur le plan de l’autonomie, l’Opel Corsa-e fait mieux que la Fiat 500 électrique, c’est donc l’allemande qui l’emporte.

Prix

Avec un prix débutant à 35 000 euros hors bonus écologique, l’Opel Corsa-e est plus onéreuse que la Fiat 500 électrique. En effet, l’italienne débute à 30 400 euros en version berline avec la petite batterie de 23,8 kWh.

Source : Etienne Rovillé

Toutefois, les versions de Fiat 500 électrique dotées de la batterie de 42 kWh et affichant une autonomie plus proche de celle de l’Opel Corsa-e sont proposées à partir de 33 900 euros, ce qui s’approche beaucoup du tarif de l’allemande.

Laquelle choisir entre l’Opel Corsa-e et la Fiat 500e ?

Au terme de ce comparatif, nous sommes en présence de deux véhicules totalement différents, mais à un tarif qui est comparable. En effet, avec une Opel Corsa-e à 35 000 euros hors bonus, nous sommes au niveau du tarif d’une Fiat 500 électrique berline, cabriolet ou 3 +1 dotée d’une batterie de 42 kWh, et avec quelques options.

Ainsi, la différence de gabarit des deux véhicules mise à part, il convient de définir ce que vous privilégiez. Si vous préférez un design qui sort de l’ordinaire et un côté différent assumé dehors comme dedans, il est évident que la Fiat 500 électrique est faite pour vous.

Si toutefois le côté plus conventionnel de l’Opel Corsa-e vous convient, elle offre plus de volume utile et de meilleures performances. Attention cependant : la conduite à une pédale n’est proposée que sur la Fiat 500 électrique, et cela apporte un vrai confort en milieu urbain qu’il ne faut pas négliger.

