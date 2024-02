Samsung Galaxy S24 Ultra vs iPhone 15 Pro Max : comment choisir le meilleur smartphone ?

C'est le duel des évidences : le nouveau mastodonte de Samsung affronte le nec plus ultra d'Apple. Et il y a bien des choses à dire au sujet de ce duel entre l'iPhone 15 Pro Max et le Galaxy S24 Ultra. C'est parti pour un versus !

Les iPhone ont toujours eu cela de particulier qu’ils sortent au beau milieu du cycle de vie des haut de gamme de Samsung. Cela n’a pas loupé avec l’iPhone 15 Pro Max, qui s’opposait à sa sortie au Galaxy S23 Ultra et qui se trouve en ce début d’année un concurrent de poids : le Samsung Galaxy S24 Ultra. Toutes les nouveautés dévoilées par le Sud-Coréen concernant l’IA permettront-elles à son fleuron de sortir vainqueur incontesté de ce duel ?

Avant d’y répondre et de voir lequel est le meilleur smartphone pour vous, rappelons que l’iPhone 15 Pro Max se négocie neuf à partir de 1479 euros (avec 256 Go de stockage) et que son adversaire s’affiche à partir de 1469 euros avec 256 Go de stockage également.

Les fiches techniques des Samsung Galaxy S24 Ultra et iPhone 15 Pro Max

Modèle Samsung Galaxy S24 Ultra Apple iPhone 15 Pro Max Dimensions 79 mm x 162,3 mm x 8,6 mm 159,9 mm x 76,7 mm x 8,3 mm Interface constructeur One UI N/C Taille de l'écran 6,8 pouces 6,7 pouces Définition 3120 x 1440 pixels 2796 x 1290 pixels Densité de pixels 505 ppp 460 ppp Technologie AMOLED OLED SoC Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 Apple A17 Pro Puce graphique Qualcomm Adreno Apple GPU Stockage interne 256 Go, 512 Go, 1024 Go 128 Go, 256 Go, 512 Go, 1000 Go Appareil photo (dorsal) Capteur 1 : 200 Mp

Capteur 2 : 12 Mp

Capteur 3 : 10 Mp

Capteur 4 : 50 Mp Capteur 1 : 48 Mp

Capteur 2 : 12 Mp

Capteur 3 : 12 Mp Capteur photo frontal 12 Mp 12 Mp Définition enregistrement vidéo 8K@30fps 4K Wi-fi Wi-Fi 7 (be) Wi-Fi 6E Bluetooth 5.3 5.3 5G Oui Oui NFC Oui Oui Capteur d'empreintes Sous l'écran Non Type de connecteur USB Type-C USB Type-C Capacité de la batterie 5000 mAh N/C Poids 232 g 221 g Couleurs Noir, Violet, Jaune, Gris Noir, Blanc, Bleu, Gris Fiche produit Voir le test Fiche produit Voir le test

Deux smartphones gigantesques

Pro Max d’un côté, Ultra de l’autre… la nomenclature donne le ton : nous sommes face à deux smartphones aux mensurations pour le moins impressionnantes. Mais si l’on doit jouer à ce petit jeu, alors oui le S24 Ultra est le plus grand des deux avec sa diagonale de 162 mm contre 159 mm pour l’iPhone.

De manière générale, le smartphone d’Apple est un peu plus facile à prendre en main. Moins large, plus fin, plus léger (221 grammes contre 232 grammes), il nécessite moins de contorsions pour l’utiliser au quotidien. Côté look, difficile de départager les deux mobiles tant leur philosophie de design est radicalement opposée.

Samsung Galaxy S24 Ultra // Source : Robin Wycke – Frandroid L’iPhone 15 Pro Max pour illustration // Source : Frandroid – Chloé Pertuis

Le S24 Ultra hérite du design monolithique des Galaxy Note quand l’iPhone itère sur les générations précédentes tout en opérant çà et là quelques modifications bienvenues (le bouton Action, notamment).

En termes de résistance, on peut dire que les deux produits jouent à armes égales. L’iPhone profite toujours d’un verre Ceramic Shield d’excellente facture, et le Samsung innove avec la première incursion du verre Gorilla Glass Armor. Tous deux sont certifiés IP68 et résistent parfaitement bien à des immersions accidentelles. Bref, pour le dire autrement : impossible de se tromper au chapitre du design, il s’agira de laisser parler son cœur.

L’écran le plus lumineux du marché

On entre dans le dur. On l’a dit, le S24 Ultra est un peu plus grand que son concurrent et son écran suit forcément la tendance. Avec 6,8 pouces annoncés, le haut de gamme de Samsung offre une surface d’affichage étourdissante et impressionnante à plus d’un titre. Évidemment cadencée à 120 Hz, la dalle déploie une définition QHD+ atteignant les 505 ppp contre 460 ppp sur l’iPhone 15 Pro Max.

Mais c’est davantage au chapitre de la luminosité que la proposition de Samsung prend l’ascendant. Il y a d’abord la luminosité record que nous avons relevée à la sonde : 2300 cd/m2, contre 2200 cd/m2 pour l’iPhone. Pas de quoi faire une réelle différence, on en convient, mais à ce prix-là on vise l’excellence. Autre avantage en faveur du S24 Ultra : son revêtement antireflet qui fait une vraie différence en extérieur ou à contrejour.

Samsung Galaxy S24 Ultra // Source : Robin Wycke – Frandroid Source : Frandroid – Chloé Pertuis

Reste que l’iPhone a pour lui la plus grande justesse des couleurs. On sait Samsung toujours alléché par une saturation importante et le S24 Ultra n’échappe pas à la tendance. Techniquement parlant, l’iPhone 15 Pro Max délivre des couleurs un peu plus justes (delta E de 3,8 en moyenne) que le S24 Ultra (delta E de 5,19 en moyenne).

Enfin, il faudra garder en tête que le poinçon logeant l’appareil photo du S24 Ultra est bien plus discret que la Dynamic Island de l’iPhone. Même si Apple a fait en sorte de transformer son encoche en véritable atout logiciel (on y reviendra), certaines et certains n’y verront qu’une balafre.

L’avantage de l’IA

Si le Galaxy S24 Ultra a bien un avantage majeur face à l’iPhone 15 Pro Max, c’est qu’il profite d’ores et déjà de l’intelligence artificielle. Eh oui, les fans de la Pomme vont a priori devoir attendre iOS 18 avant de découvrir ce qu’Apple leur a préparé sur ce terrain. Pour l’heure, Galaxy AI transforme radicalement l’expérience utilisateur sur les derniers smartphones Samsung.

Entourer un objet pour lancer une recherche Google, nettoyer des images en quelques clics, générer des arrière-plans originaux, traduire des conversations en temps réel et résumer des pages web en quelques secondes… voici pêle-mêle les fonctionnalités mises en avant par Samsung. Autant de petites choses qui, prises individuellement ne pourraient être qu’anecdotiques, mais qui deviennent au fur et à mesure de leur utilisation de véritable game changers dans notre façon d’envisager la navigation sur smartphone. Il y a un vrai effet cliquet à utiliser l’IA au quotidien ; s’en passer devient difficile après quelques jours.

Traduction en temps réel d’une conversation entre deux personnes face à face avec un Galaxy S24 // Source : Frandroid Source : Frandroid – Chloé Pertuis

On n’ira évidemment pas jusqu’à dire que l’iPhone parait préhistorique à côté. iOS est toujours un système particulièrement soigné, hyper fonctionnel et très intuitif. La Dynamic Island, par ailleurs, s’intègre à merveille dans l’utilisation quotidienne du smartphone avec quantité d’informations contextuelles qui se superposent à l’application en cours grâce à de superbes animations.

Dommage pour Apple : la marque n’a plus pour elle le monopole des smartphones mis à jour sur le très long terme. En effet Samsung annonce avec ses Galaxy S24 étendre le support logiciel jusqu’à sept ans, mettant le S24 Ultra au même niveau que les produits de la marque californienne. Une excellente décision pour les consommateurs, quelles que soient leurs préférences en termes de smartphones.

Côté performances, le S24 Ultra reprend la main

Les performances ne sont plus vraiment un problème sur les smartphones depuis plusieurs années, et la question se pose encore moins sur le très haut de gamme. Inutile de tourner autour du pot : les iPhone 15 Pro Max et Galaxy S24 Ultra sont de toute façon dans le haut du panier et permettent de faire tourner absolument tous les jeux dans leur qualité la plus élevée sans trembler des genoux.

Samsung Galaxy S24 Ultra // Source : Robin Wycke – Frandroid Apple iPhone 15 Pro Max // Source : Frandroid – Chloé Pertuis

Mais puisqu’il faut en venir aux chiffres, il s’avère effectivement que la Snapdragon 8 Gen 3 du S24 Ultra se débrouille mieux que la A17 Pro de l’iPhone 15 Pro Max, avec un score général sur AnTuTu supérieur de 23 % d’après nos tests. Il faut aussi noter que le S24 Ultra propose une bien meilleure dissipation thermique grâce à sa chambre à vapeur de grande taille. Le smartphone chauffe donc moins lorsqu’il est mis sous pression.

Maintenant, permettez-nous d’insister : les performances ne seront jamais un problème, quel que soit le smartphone qui finit dans votre poche à l’issue de cette lecture.

Modèle Samsung Galaxy S24 Ultra Apple iPhone 15 Pro Max AnTuTu 10 1875639 1523431 AnTuTu CPU 457922 374317 AnTuTu GPU 741621 523543 AnTuTu MEM 366871 286364 AnTuTu UX 309225 339207 PC Mark 3.0 17957 N/C 3DMark Wild Life Extreme 4571 3776 3DMark Wild Life Extreme framerate moyen 27.38 FPS 23 FPS GFXBench Aztec Vulkan/Metal high (onscreen / offscreen) 99 / 83 FPS 53 / 43 FPS GFXBench Car Chase (onscreen / offscreen) 105 / 132 FPS 56 / 100 FPS GFXBench Manhattan 3.0 (onscreen / offscreen) 120 / 338 FPS 60 / 209 FPS Geekbench 6 Single-core 1985 2960 Geekbench 6 Multi-core 6409 7556 Geekbench 6 Compute (Vulkan) 17263 27368 Lecture / écriture séquentielle 2500 / 1190 Mo/s N/C

L’écart se resserre en photo

Cela ne vous échappera pas, les Samsung Galaxy S Ultra et iPhone Pro Max se retrouvent annuellement en tête des classements des meilleurs photophones. Ce qui va plutôt différencier les deux concurrents du jour, c’est leur philosophie de traitement numérique, leur patte esthétique. Car en des termes purement visuels et optiques, nous sommes effectivement face à deux ténors, à l’aise dans tous les domaines.

Samsung Galaxy S24 Ultra :

Objectif grand-angle de 200 Mpx, f/1,7, équivalent 23 mm (OIS) ;

Objectif ultra grand-angle de 12 Mpx, f/2,2, 120 degrés, équivalent 13 mm ;

téléobjectif x3 de 10 Mpx, f/2,4, équivalent 69 mm (OIS) ;

téléobjectif x5 de 50 Mpx, f/3,4, équivalent 115 mm (OIS) ;

Selfie, 12 Mpx, dual photodiode, autofocus, taille de pixels : 1,12 μm, FOV : 80˚, f/2,2.

iPhone 15 Pro Max :

Objectif principal 48 Mpx : 24 mm, ouverture ƒ/1,78, système de stabilisation optique de l’image par dépla­cement du capteur ;

Ultra grand-angle 12 Mpx : 13 mm, ouverture ƒ/2,2 et champ de vision de 120° ;

Téléobjectif 5x 12 Mpx : 120 mm, ouverture ƒ/2,8, système de stabilisation optique de l’image par déplacement du capteur 3D ;

Selfie 12 Mpx : 23 mm, ouverture ƒ/1.9, système de stabilisation optique par déplacement du capteur.

L’iPhone 15 Pro Max // Source : Frandroid – Chloé Pertuis Samsung Galaxy S24 Ultra // Source : Robin Wycke – Frandroid

Certes, au petit jeu des fiches techniques, le S24 Ultra a tout l’air d’écraser son adversaire grâce à son grand-angle de 200 mégapixels. Mais vous savez bien que tout n’est pas aussi simple en photographie, surtout sur smartphone où les algorithmes revêtent une importance très importante. Le piqué est tout bonnement inattaquable aussi bien sur l’iPhone que sur le Samsung ; les optiques sont extraordinaires dans un cas comme dans l’autre.

Samsung Galaxy S24 Ultra, grand-angle

iPhone 15 Pro Max // Source : Frandroid Cliché grand angle iPhone 15 Pro max Cliché grand angle iPhone 15 Pro max Cliché grand angle iPhone 15 Pro max

iPhone 15 Pro Max, grand-angle

L’objectif ultrawide est un peu en retrait des deux côtés. Un mal commun des smartphones, quel que soit le budget d’ailleurs. Disons plutôt que tant qu’on les utilise en pleine journée, on devrait obtenir des résultats de qualité. La petitesse de ces capteurs autorise difficilement la même aisance à la nuit tombée.

Samsung Galaxy S24 Ultra, ultra grand-angle

Ultra grand angle iPhone 15 Pro Max (6) Ultra grand angle iPhone 15 Pro Max (6) Ultra grand angle iPhone 15 Pro Max (6) Ultra grand angle iPhone 15 Pro Max (6)

iPhone 15 Pro Max, ultra grand-angle

Pour le téléobjectif enfin, on va malgré tout accorder les points restants au S24 Ultra. La raison ? Il dispose de deux capteurs (un 3x et un 5x) qui, l’un comme l’autre, produisent des clichés à la finesse exceptionnelle. L’iPhone 15 Pro Max n’est pas en reste, loin s’en faut, mais ne propose pas tout à fait le même genre de polyvalence — surtout en zoom numérique.

Samsung Galaxy S24 Ultra, téléobjectifs

X5 iPhone 15 Pro Max. X5 iPhone 15 Pro Max. X5 iPhone 15 Pro Max.

iPhone 15 Pro Max, téléobjectif

Au final, les deux smartphones se débrouillent donc admirablement bien. Et si nous n’avons rien de particulier à reprocher à l’iPhone 15 Pro Max, il faut bien reconnaître au Galaxy S24 Ultra une polyvalence un peu plus poussée. Même s’il faut aimer ses clichés très saturés et contrastés.

La bonne batterie du S24 Ultra

Côté autonomie, on a, une fois encore, affaire à des poids lourds. Mais nos tests ont démontré que le smartphone de Samsung s’en sort mieux et permet plus souvent d’enchaîner sur une deuxième journée d’utilisation que son adversaire. Soyons clairs : les deux smartphones sont suffisamment endurants pour permettre une utilisation intensive toute une journée et aller se coucher sans avoir besoin de le recharger.

Toutefois, le S24 Ultra dispose d’une réserve d’énergie supplémentaire qui le rend un peu plus à l’aise dans les courses de fond. D’après notre test automatisé ViSer, ce modèle a tenu 14h23 (nous n’avons pas été en mesure d’utiliser notre protocole sur l’iPhone 15 Pro Max pour comparaison).

Samsung Galaxy S24 Ultra // Source : Robin Wycke – Frandroid Source : Frandroid – Chloé Pertuis

Pour ce qui est de la recharge en revanche, les deux mobiles sont au coude à coude. Aucun n’est particulièrement pressé et ne supporte la recharge très rapide. Avec un chargeur 45 W, le S24 Ultra se recharge pleinement en 1h. Comptez plutôt 1h30 pour l’iPhone 15 Pro Max (rappelons que, dans les deux cas, le chargeur n’est pas fourni).

Samsung Galaxy S24 Ultra ou iPhone 15 Pro Max : lequel choisir ?

Vous l’avez remarqué, le duel est beaucoup plus déséquilibré que notre précédent opposant le S23 Ultra à l’iPhone 15 Pro Max. On voit que Samsung a su adapter sa formule pour la rendre plus compétitive encore sur les points où Apple était difficile à détrôner : l’écran et le logiciel.

Aussi, même si dans tous les cas votre choix sera en grande partie motivé par vos habitudes (Android ou iOS), il s’avère que le S24 Ultra ressort grand gagnant de notre comparatif. Meilleur écran, meilleures performances, fonctionnalités IA innovantes, polyvalence en photo… il a tout pour lui. Ce qui n’invalide pas la grande qualité de l’iPhone 15 Pro Max, évidemment. Ce duel illustre simplement à quel point les choses vont vite, sur la planète smartphone, et à quel point l’IA peut drastiquement transformer l’expérience de navigation sur des appareils qui nous accompagnent au quotidien depuis plus de 15 ans.

On se donne rendez-vous pour le duel Galaxy S24 Ultra vs iPhone 16 Pro Max ?



