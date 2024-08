Samsung Galaxy S24 Ultra vs Google Pixel 9 Pro XL : quel est le meilleur smartphone haut de gamme ?

Google a officialisé son Google Pixel 9 Pro XL, son tout dernier smartphone haut de gamme, grand format. Un rival annoncé du Samsung Galaxy S24 Ultra sorti plus tôt cette année, notamment sur la photo. Mais alors, quel est le meilleur smartphone entre le meilleur de Samsung et le meilleur de Google ? La réponse dans ce comparatif !

Source : Frandroid

Le Samsung Galaxy S24 Ultra est considĂ©rĂ© comme le meilleur smartphone du marchĂ©, y compris sur le volet photo. Mais il a un concurrent de taille, un modèle, qui comme l’Ultra, revient chaque annĂ©e : la version Pro du Pixel.

Cette annĂ©e, Google a fait le choix de rĂ©trĂ©cir cette version Pro, tout en proposant une version XL. Un grand smartphone, comme le Galaxy S24 Ultra, Ă savoir le Pixel 9 Pro XL. Un modèle qui lui aussi veut prendre les photos les plus belles possibles. Alors il y a match entre ces deux modèles : mais qui peut l’emporter ?

Les fiches techniques des Samsung Galaxy S24 Ultra et Google Pixel 9 Pro XL

Modèle Samsung Galaxy S24 Ultra Google Pixel 9 Pro XL Dimensions 79 mm x 162,3 mm x 8,6 mm 76,6 mm x 162,8 mm x 8,5 mm Interface constructeur One UI Android Stock Taille de l’Ă©cran 6,8 pouces 6,8 pouces DĂ©finition 3120 x 1440 pixels 2992 x 1344 pixels DensitĂ© de pixels 505 ppp 487 ppp Technologie AMOLED OLED SoC Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 Google Tensor G4 Puce graphique Qualcomm Adreno Mali-G715 Stockage interne 256 Go, 512 Go, 1024 Go 128 Go, 256 Go, 512 Go, 1024 Go Appareil photo (dorsal) Capteur 1 : 200 Mp

Capteur 2 : 12 Mp

Capteur 3 : 10 Mp

Capteur 4 : 50 Mp Capteur 1 : 50 Mp

Capteur 2 : 48 Mp

Capteur 3 : 48 Mp Capteur photo frontal 12 Mp 42 Mp DĂ©finition enregistrement vidĂ©o 8K@30fps 4K @ 60 fps Wi-fi Wi-Fi 7 (be) Wi-Fi 7 Bluetooth 5.3 5.3 5G Oui Oui NFC Oui Oui Capteur d’empreintes Sous l’Ă©cran Sous l’Ă©cran Type de connecteur USB Type-C USB Type-C CapacitĂ© de la batterie 5000 mAh 5060 mAh Poids 232 g 221 g Couleurs Noir, Violet, Jaune, Gris Noir, Blanc, Gris Fiche produit Voir le test Fiche produit

Design : les goûts et les couleurs, avec beaucoup de couleurs

Sur le design tout d’abord, comme d’habitude, cela dĂ©pendra de vos goĂ»ts. Et ce qui est sĂ»r, c’est que cette annĂ©e, les propositions diffèrent assez fortement. Si Samsung reste dans ce qu’il sait faire, avec plein d’Ă©lĂ©gance, un grand dos et des objectifs sĂ©parĂ©s les uns des autres, Google fait dans le pop, avec des bordures toutes rondes et un bloc photo au milieu sous forme de pilule.

Les deux modèles ont toutefois une particularitĂ© commune, plus importante qu’il n’y paraĂ®t : les bordures de l’Ă©cran sont plates. Petit mot sur le poids : le Galaxy S24 Ultra pèse 232 g, quand son concurrent affiche 220 g sur la balance, pas de quoi faire une grande diffĂ©rence. Quant aux dimensions, elles sont très semblables, Ă quelques dixièmes de millimètres près.

Samsung Galaxy S24 Ultra // Source : Robin Wycke – Frandroid

CĂ´tĂ© rĂ©sistance, les deux smartphones haut de gamme sont naturellement IP68, ce qui signifie qu’ils rĂ©sistent Ă l’immersion dans l’eau pendant 30 minutes et aux poussières. Pour l’Ă©cran, Samsung a un verre Corning annoncĂ© comme plus robuste que le Gorilla Glass Victus 2 qu’on trouve sur la face arrière, mais aussi chez le Pixel 9 Pro XL.

Le Google Pixel 9 Pro XL est le roi de la photographie. // Source : Google

Quant aux coloris disponibles, il y a d’un cĂ´tĂ© Samsung qui propose du gris, noir, violet, ambre, bleu, vert et orange. De l’autre, Google avec un peu moins de choix : porcelaine, rose, vert et noir.

Écran : ça se bataille entre Samsung et Google

Les Ă©crans de Samsung et de Google aussi sont souvent très bons et c’est le cas ici. Le Galaxy S24 Ultra s’affiche avec une dalle Amoled de 6,8 pouces avec un taux de rafraĂ®chissement maximal de 120 Hz, avec la technologie LTPO s’il vous plaĂ®t.

En réalité, le Pixel 9 Pro XL propose les mêmes caractéristiques techniques, avec une diagonale un peu plus petite : 6,73 pouces. À noter que la résolution du modèle de Samsung est un peu plus élevée : 505 ppp contre 486 chez celui de Google.

Samsung Galaxy S24 Ultra // Source : Robin Wycke – Frandroid Google Pixel 9 Pro et Pixel 9 Pro XL // Source : Evan Blass

C’est au niveau des pixels que ça change (la faute Ă une taille un peu diffĂ©rente). Samsung avance une dĂ©finition Quad HD+ de 3120 par 1440 pixels, quant Google avance 2992 par 1344 pixels.

Reste un match important, celui de la luminositĂ©. Le Galaxy S24 Ultra annonce un pic Ă 2600 cd/m², tandis que Google indique que son Pixel 9 Pro XL peut monter jusqu’Ă 3000 cd/m².

On pourrait alors dire que la manche est remportĂ©e par Google, mais notre test de l’appareil doit permettre de dĂ©terminer qui est le grand gagnant. Un Ă©cran, c’est aussi une fidĂ©litĂ© des couleurs, une large gamme de teintes, etc.

Logiciel : la bataille des deux meilleures interfaces Android

Ces deux smartphones disposent de la mĂŞme version d’Android, Ă savoir Android 14. On sait que les deux passeront dans les prochains mois Ă Android 15, qui doit bientĂ´t arriver. Mais les deux tĂ©lĂ©phones ont des interfaces diffĂ©rentes : One UI 6 pour Samsung, Pixel Experience pour Google.

LĂ oĂą ils sont Ă Ă©galitĂ©, c’est au niveau du suivi logiciel : 7 ans pour les deux, c’est ce qui se fait de mieux sur le marchĂ© des smartphones.

Ce qui fera la diffĂ©rence, ce seront les usages possibles de l’intelligence artificielle gĂ©nĂ©rative, que les deux marques poussent beaucoup.

Les deux interfaces proposent des fonctionnalités exclusives plus ou moins utiles, ainsi que des applications propres à One UI et à la Pixel Experience.

Performances : deux philosophies, un gagnant a priori

Samsung a fait le choix du SoC le plus évolué disponible sur le marché, à savoir le Snapdragon 8 Gen 3 for Galaxy, une version développée spécialement en collaboration avec Qualcomm. Une puce très puissante et pas trop énergivore, qui garantit une excellente puissance dans tous les usages.

Samsung Galaxy S24 Ultra // Source : Robin Wycke – Frandroid

Du cĂ´tĂ© de Google, la marque amĂ©ricaine conçoit elle-mĂŞme ses puces pour smartphones depuis plusieurs annĂ©es. En 2024, c’est le Tensor G4, Ă©volution minime du Tensor G3 de l’annĂ©e dernière. Ce qui sous-entend que cette puce ne sera pas extrĂŞmement puissante : suffisante dans tous les usages, mais pas optimisĂ©e pour le jeu vidĂ©o par exemple.

Pour en avoir le cœur net, il faudra attendre les benchmarks et autres tests de performances. Mais a priori, la manche sera remportée par Samsung haut la main.

Malgré tout, cette année, Google a intégré une chambre à vapeur dans ses Pixel 9 Pro, comme Samsung avec ses modèles Ultra : de quoi réduire un peu la chauffe.

Le Google Pixel 9 Pro XL se recharge vite. // Source : Google

Sur la mĂ©moire vive, la victoire revient Ă Google : 16 Go, contre 12 pour Samsung. Une RAM qui sert surtout aux usages d’IA sur le Pixel.

Pour compléter le tout, sachez que le Galaxy S24 Ultra est disponible dans des versions avec 256 Go, 512 Go ou 1 To, tandis que le Pixel 9 Pro XL propose en plus de ça une version avec 128 Go seulement (ce qui devient assez limité mi-2024).

Photographie : les deux mastodontes sont ici

D’un cĂ´tĂ©, on a le Samsung Galaxy S24 Ultra avec cinq capteurs photo au total pour plus de polyvalence :

capteur principal de 200 Mpx, f/1,7, équivalent 23 mm (OIS) ;

ultra grand-angle de 12 Mpx, f/2,2, 120 degrés, équivalent 13 mm ;

téléobjectif x3 de 10 Mpx, f/2,4, équivalent 69 mm (OIS) ;

téléobjectif x5 de 50 Mpx, f/3,4, équivalent 115 mm (OIS) ;

capteur selfie de 12 Mpx, f/2,2.

De l’autre, le Google Pixel 9 Pro XL avec :

capteur principal de 50 Mpx, f/1,8 ;

ultra-grand-angle de 48 mpx, f/1,7 ;

téléobjectif x5 de 48 Mpx, f/2,8 ;

capteur selfie de 42 Mpx, f/2,2.

Le Google Pixel 9 Pro // Source : Google

Sur la partie photo, impossible de dĂ©signer un gagnant pour le moment : notre test du Pixel 9 Pro XL qui arrivera prochainement devra le dĂ©cider. Mais le Galaxy S24 Ultra est un concurrent qu’il sera difficile de surmonter : c’est pour l’instant le meilleur smartphone en photo et il est devant le Pixel 8 Pro.

Batterie : on ne sait pas encore qui gagne sur l’autonomie

Le Pixel 9 Pro XL dispose d’une batterie de 5060 mAh, contre 5000 mAh tout juste pour son concurrent.

Toutefois, la capacitĂ© de la batterie ne nous avance pas forcĂ©ment pour savoir lequel est le plus autonome. En fait, cela dĂ©pend d’Ă quel point les composants consomment de l’Ă©nergie.

Samsung Galaxy S24 Ultra // Source : Robin Wycke – Frandroid

Sur les autonomies revendiquĂ©es, Google indique plus de 24 heures d’autonomie en usage normal, quand Samsung va un peu plus loin : jusqu’Ă 28 heures en Wi-Fi.

Le Pixel 9 Pro XL avance jusqu’Ă 100 heures d’endurance avec le mode ultra Ă©conomiseur de batterie. Du cĂ´tĂ© de Samsung, ce n’est pas le mĂŞme chiffre qui est annoncĂ©.

Le constructeur corĂ©en a prĂ©cisĂ© 30 heures en lecture vidĂ©o et jusqu’Ă 95 heures en lecture audio.

Mais pour avoir une réelle idée duquel de ces deux modèles est le plus autonomes, il faudra attendre notre test du Pixel 9 Pro XL qui arrive prochainement. À titre indicatif, son concurrent de chez Samsung avait tenu 14 heures et 24 minutes sur notre protocole de test automatisé et personnalisé, ce qui était un bon score.

Le Google Pixel 9 Pro XL sait tout faire. // Source : Google

L’autre affrontement sur le volet batterie, c’est Ă©videmment celui de la charge. Sur ce point, Samsung et Google n’incluent pas de chargeur secteur dans les boĂ®tes de leurs tĂ©lĂ©phones.

Le Galaxy S24 Ultra peut ĂŞtre rechargĂ©e Ă 45 W en filaire et Ă 10 W en sans-fil. Chez Google, le Pixel 9 Pro XL est limitĂ© Ă 37 W en filaire et Ă 10 W en sans-fil. Samsung a (de peu) l’avantage ici donc.

Qui du Samsung Galaxy S24 Ultra ou du Google Pixel 9 Pro XL est le meilleur smartphone ?

Pour ĂŞtre honnĂŞtes, difficile de dĂ©signer un gagnant tant que notre test du Pixel 9 Pro XL n’est pas terminĂ©. Mais au regard des fiches techniques des deux modèles, le Samsung Galaxy S24 Ultra nous semble rester le meilleur smartphone Android haut de gamme.

Que ce soit pour l’Ă©cran, les performances, la batterie qui tient bien, la polyvalence en photo, il bat de peu son concurrent amĂ©ricain sur le papier. A priori, le Pixel 9 Pro XL n’aura en vĂ©ritĂ© pas de gros dĂ©faut, mis Ă part peut-ĂŞtre les performances en retrait et une autonomie plus lĂ©gère.

Mais cela a quand mĂŞme une explication : le prix. Effectivement, le Samsung Galaxy S24 Utlra est plus cher. Au regard du prix de vente conseillĂ© et Ă stockage Ă©quivalent (256 Go, puisque la version 128 Go n’est pas proposĂ©e chez Samsung), le Galaxy S24 Ultra est Ă 1349 euros, contre 1199 euros chez Google, soit 150 euros de diffĂ©rence. Et si l’on met de cĂ´tĂ© le stockage pour prendre les modèles les moins chers, la diffĂ©rence de prix grimpe Ă 250 euros.

Toutefois, les mois ont passé depuis le lancement du Galaxy S24 Ultra. En promotion, on peut le trouver à moins de 1000 euros. Du côté de Google, il faudra miser sur les offres de précommandes pour obtenir des prix plus doux.