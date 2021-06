Amazon Prime vs Cdiscount à volonté : quel est le meilleur programme de fidélité ?

Si l'on a l'habitude de faire ses achats sur Internet, il est pratiquement impossible de passer à côté des offres par abonnement des différentes plateformes marchandes en ligne. Nous avons sélectionné deux des plus gros acteurs du moment en France, à savoir Amazon Prime et Cdiscount à volonté (CDAV). On vous explique tout ça dans notre versus.

Cela fait maintenant de nombreuses années que les géants de la distribution sur Internet ont pris l’initiative de lancer leurs propres offres par abonnement. Par ces dernières, ils en ont également profité pour diversifier leurs activités bien au-delà de la simple vente de produits divers, mais aussi dans tout un catalogue de services (Vidéo en streaming, musique, magazines, livres audio, etc.). Le plus gros acteur mondial est bien évidemment Amazon Prime, mais en France, quelques irréductibles tentent de tirer leur épingle du jeu. C’est le cas de Cdiscount qui a lancé il y a quelque temps son offre baptisée Cdiscount à volonté. Nous avons voulu déterminer quelle est la meilleure offre, réponse dans ce versus !

Les offres Amazon Prime et Cdiscount à volonté

Amazon Prime pour 49 euros par an ou 5,99 euros par mois (avec le premier mois offert)

Cdiscount à volonté pour 29 euros par an (en ce moment en promotion à 8 euros l’année)

Livraison, catalogue exclusif et promotions

C’est bien évidemment l’avantage numéro un de ce genre de souscription : la possibilité d’obtenir une livraison rapide, quel que soit le montant de la commande.

Dans le cas d’Amazon Prime, cet aspect est fortement mis en avant via le petit logo « Prime » sur les articles éligibles à cette livraison. En général, il s’agit de produits directement stockés dans les gigantesques entrepôts du distributeur le plus à proximité de chez vous. Prime garantie la livraison en 1 jour ouvré sur des milliers d’articles. Il est même possible de se faire livrer le soir avant 22 h sur des articles commandés le jour même, même si cette option n’est disponible que dans certaines grandes villes — et leurs agglomérations — comme Paris, Lyon, Lille ou Marseille. Autre avantage, cette livraison est disponible 7 jours sur 7 et il est possible de choisir son lieu de livraison facilement entre son domicile et un point relais.

Amazon ne joue pas la carte de la promotion exclusive sur une sélection d’articles, mais mise avant tout sur les évènements comme les Primes Days. Ces derniers se déroulent sur 2 jours et donnent lieu à des réductions flash exclusives aux membres Prime sur une sélection d’articles. Vous pouvez d’ailleurs en profiter dans les jours qui viennent puisque l’évènement est de retour du 21 au 22 juin 2021. Nous avons d’ailleurs concocté un article dédié pour vous y préparer.

De son côté, Cdiscount à volonté n’est pas en reste puisque le service fait également profiter de la livraison express en illimité. Il faut cependant un minimum d’achat de 25 euros pour profiter d’une livraison en 1 jour ouvré. Le dimanche, c’est un autre son de cloche puisque la livraison se fait à partir de 2,99 euros pour un minium d’achat de 10 euros. Il est cependant à mettre en avant le fait que l’abonnement est très rapidement rentabilisé tant les prix de livraison peuvent être élevés, allant de 7 à parfois plus de 30 euros en fonction du jour et du poids de l’article.

Cdiscount met en avant son abonnement à volonté par la mise en place de réductions exclusives sur certains produits via le principe de ventes privées. Ces dernières peuvent parfois être très intéressantes avec des prix imbattables. CDAV propose même un système de cagnotte permettant de gagner de l’argent sur l’achat d’un produit issu d’une offre partenaire. Cela permet d’accumuler de l’argent et de le dépenser sur un autre produit du catalogue Cdiscount. Attention cependant : il arrive parfois que le site gonfle fortement le prix de certains articles afin de rendre la promotion plus attractive, pensez donc à bien vérifier le prix d’origine du produit sur un autre site.

Chaque service dispose de sa propre vision commerciale. Il apparaît cependant qu’Amazon Prime est bien plus efficace dans son système de livraison que Cdiscount. Les promotions sont quant à elles faites en fonction des articles et les évènements spéciaux distillent des offres similaires. Nous vous conseillons toutefois de passer de l’un à l’autre pour trouver la meilleure promo. Avantage Amazon Prime sur ce point.

Vainqueur : Amazon Prime

Les services annexes

Passons maintenant à ce qui rend ces abonnements de plus en plus attrayants : les services annexes et exclusifs.

Sur ce point, Amazon a clairement mis le paquet ces dernières années et la force de frappe du géant américain n’est plus à prouver. En premier lieu, Prime Video constitue peut-être le meilleur argument en sa faveur. Le service de vidéo à la demande d’Amazon gagne toujours plus de contenu de mois en mois : que ce soit en termes de films, de documentaires ou de séries exclusives. Pêle-mêle, on peut citer des séries comme Watchmen, The Boyz, Tom Clancy’s Jack Ryan ou The Man In The High Castle.

De plus, l’acquisition récente du studio MGM va permettre encore plus à Prime vidéo d’étoffer son catalogue. Prime Video est aujourd’hui un mastodonte qui justifie presque à lui seul l’abonnement Amazon Prime. Notez qu’Amazon vient récemment de diffuser les matchs de Rolland Garros via Prime Video et que l’entreprise vient tout juste d’obtenir les droits de diffusion de la ligue 1 pour l’année 2021/2022. Il n’est cependant pas à exclure que cet élément donne lieu à un abonnement annexe ou à une hausse de prix de la souscription à Amazon Prime.

Amazon Music Prime est également un argument de poids. Le service de streaming musical permet d’accéder à un catalogue de plus de 2 millions de titres depuis n’importe quel appareil compatible en streaming et en écoute locale via une application dédiée. Il faut tout de même distinguer Music Prime d’Amazon Music Unlimited qui est un abonnement annexe proposant plus de 70 millions de titres musicaux en qualité MP3 ou en audio haute définition.

Prime dispose également d’un catalogue de livres nommé Reading à télécharger et à lire sur n’importe quel appareil compatible. Les membres Prime peuvent aussi avoir accès à un livre audio par mois via la plateforme Audible.

Si vous êtes joueurs, vous savez sans doute que la plateforme de streaming Twitch appartient depuis quelques années à Amazon. Les membres Prime disposent donc également de divers avantages comme des objets exclusifs pour certains jeux, des DLC et parfois même des titres complets. Prime Gaming offre également la possibilité de s’abonner à la chaîne d’un streamer gratuitement pour une durée d’un mois. Frandroid vient d’ailleurs de lancer sa chaîne Twitch.

Enfin, Amazon propose pour conclure un espace de stockage photo dans le cloud illimité grâce à l’application Amazon Photos.

Cdiscount n’a évidemment pas la force de frappe de son concurrent américain, mais propose tout de même quelques avantages non sans intérêt. En premier lieu, Cdiscount propose l’accès illimité à un ensemble des titres de Presse française. Ces derniers peuvent être des journaux quotidiens, hebdomadaires ou mensuels sur un ensemble de thématique allant de l’actualité générale aux sports, en passant par la presse féminine ou l’automobile. Tous ces journaux sont accessibles depuis n’importe quel appareil, en format numérique uniquement.

S’il ne dispose pas de service de streaming musical dédié, Cdiscount à volonté offre pourtant l’abonnement à Spotify Premium sur une durée de 6 mois. Il suffit de cliquer sur le lien donné, de renseigner le code promo distribué ou de lier les deux comptes pour en profiter. Cdiscount mise aussi sur un ensemble de réductions sur des articles issus de distributeurs partenaires, comme c’est le cas en ce moment avec Cdiscount à table.

Autre avantage : il est possible de partager son abonnement CDAV avec deux autres personnes pour leur faire bénéficier de tous ces avantages gratuitement. Enfin, il est à noter que les membres Cdiscount à volonté disposent de leur propre service client avec un accès privilégié aux agents par mail ou par téléphone en cas de questions ou de réclamation.

Mais malgré les efforts de Cdiscount, il est clair qu’Amazon a le dessus dans le domaine des services annexes. Ce dernier remporte ce round haut la main.

Vainqueur : Amazon Prime

Prix de l’abonnement

Pour ce dernier point, nous allons nous concentrer sur le prix de la souscription à l’un ou l’autre des abonnements.

Amazon Prime est disponible en abonnement annuel à 49 euros par an. Il est possible de régler cette somme directement ou de le faire via une souscription mensuelle à 5,99 euros par mois. Il est à noter que cette offre est sans engagement et qu’il est possible de résilier à n’importe quel moment depuis le site ou l’application Amazon. Le premier mois est offert pour toute nouvelle souscription et, là encore, la résiliation est possible à tout moment.

Amazon Prime dispose aussi d’une offre spécifique pour les étudiants baptisée Prime Student. Après avoir fourni un justificatif, les étudiants peuvent bénéficier d’un abonnement Prime avec 90 jours d’essai et une souscription annuelle de 24 euros. Cet avantage prend fin à l’obtention du diplôme ou sur une durée maximale de 4 ans.

Le prix annuel de Cdiscount à volonté est fixé à 29 euros. Cependant, le service est actuellement disponible pour seulement 8 euros pendant un an avant de repasser au prix initial. CDAV est sans engagement et il est possible de résilier à tout moment.

Sur ce dernier point, d’un point de vue strictement comptable, il est clair que Cdiscount à volonté tire son épingle du jeu avec un prix bien moins élevé que son concurrent. Il est pourtant à mettre en exergue avec les prestations fournies par les deux services. Il n’est pas non plus à exclure qu’Amazon Prime augmente également ses prix dans les temps à venir. Avantage donc à Cdiscount à volonté.

Vainqueur : Cdiscount à volonté

Amazon Prime ou Cdiscount à volonté ?

Amazon Prime remporte ce duel, c’est indéniable. Le géant américain profite de sa gigantesque force de frappe pour proposer un service toujours plus étoffé, exclusif et de qualité. Cdiscount est évidemment bien moins loti côté budget, mais ne démérite pourtant pas avec quelques avantages pouvant faire mouche sur le public visé. Il compte aussi sur un prix bien moins élevé pour convaincre, mais le constat est pourtant sans appel, cette fois-ci c’est Goliath qui gagne.

Si vous souhaitez en savoir un peu plus sur Amazon Prime et ses services, nous vous conseillons la lecture de notre guide dédié. Vous pouvez également tout savoir de Cdiscount à volonté en allant jeter un œil à notre guide.

