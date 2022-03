Keynote Apple en puissance, panne chez Spotify et Discord, Android 12L est là – Tech’spresso

Vous n’avez pas eu le temps de suivre l’actualité hier ? Voici ce qui a marqué le mardi 8 mars 2022 : Apple a dévoilé ses premiers produits de l’année dont le nouvel iPhone SE et un Mac Studio. Spotify et Discord ont passé un début de soirée difficile et les possesseurs de smartphones grand écran sous Android vont être ravis. Pour ne manquer aucune actualité, pensez à vous inscrire à la newsletter Frandroid.

Keynote Apple : un iPhone SE 5G, un iPad Air… et un nouveau Mac Studio avec son écran

La première conférence Apple de l’année n’a pas fait preuve de beaucoup de surprises en début de programme avec l’intronisation de l’iPhone SE 5G, version modernisée du modèle précédent, et de l’iPad Air qui s’enorgueillit de la puce M1. Mais c’est la seconde partie qui a pris de la vitesse avec l’arrivée d’un nouveau membre dans la famille Apple Silicon, la puce M1 Ultra encore plus puissante que la M1 Max. Elle va commencer par équiper le tout nouveau Mac Studio, un Mac plus vraiment mini taillé pour les pros et surpuissant, qui arrive avec un Studio Display, un écran doté de la puce A13 Bionic des iPhone 11.

Fin de journée difficile pour Discord et Spotify

Une panne majeure a frappé Discord et Spotify, mardi en fin de journée. Si le second s’en est rapidement remis, les utilisateurs du premier rencontraient encore quelques difficultés en soirée.

Android 12.1 (Android 12L) est disponible

De nombreux smartphones commencent à profiter d’Android 12L. Cette nouvelle version du système d’exploitation de Google va surtout faire le bonheur des grands écrans, qu’il s’agisse des smartphones pliants ou des tablettes.

