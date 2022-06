Xbox Cloud Gaming fait le plein d’annonces, Huawei dévoile les FreeBuds 5i et le Poco F4 – Tech’spresso

Vous n’avez pas eu le temps de suivre l’actualité hier ? Voici ce qui a marqué le jeudi 9 juin : Microsoft fait plein d'annonces autour du Game Pass, Huawei dévoile les FreeBuds 5i et on en sait plus sur le Poco F4. Pour ne manquer aucune actualité, pensez à vous inscrire à la newsletter Frandroid.

Xbox Cloud Gaming arrive chez Samsung et s’ouvre un peu plus

Microsoft a fait le plein d’annonces autour du Xbox Game Pass et du cloud gaming, à quelques jours de sa conférence Xbox-Bethesda. La firme a annoncé que les téléviseurs Samsung auraient le droit à un accès au Xbox Cloud Gaming et que les abonnés pourront accéder à leurs jeux achetés sur le Xbox Store. Windows 11 va recevoir un lot de mises à jour pour être optimisé pour le jeu vidéo et Microsoft prépare des démos jouables pour les abonnés au Xbox Game Pass.

Huawei FreeBuds 5i : des écouteurs à petit prix avec LDAC

Huawei a dévoilé de nouveaux écouteurs sans-fil, les FreeBuds 5i. Pour moins de 100 euros, ils offrent le LDAC et de la réduction de bruit.

Le Poco F4 a-t-il été dévoilé ?

Poco a annoncé le Poco F4 sur Twitter sans vraiment le dévoiler. On revient sur les premiers détails autour du téléphone.

