Apple M3 et MacBook Pro, drôle de message contre Google et One UI 6 – L’actu tech de la semaine

Entre les annonces d'Apple autour des puces M3 et des MacBook Pro, l'étrange message d'alerte considérant l'app Google comme une menace et le déploiement de Samsung One UI 6, l'actualité tech a été bien mouvementée cette semaine. On fait le point.

Les annonces de la keynote d’Apple

Dans la nuit du 30 au 31 octobre a eu lieu la keynote d’Apple pour lever le voile sur les puces M3 surpuissantes de la pomme et les nouveaux MacBook Pro qui s’en équipent. Un iMac M3 a aussi été présenté.

Lien YouTube S’abonner à Frandroid Ce contenu est bloqué car vous n’avez pas accepté les cookies et autres traceurs. Ce contenu est fourni par YouTube.

Pour pouvoir le visualiser, vous devez accepter l’usage étant opéré par YouTube avec vos données qui pourront être utilisées pour les finalités suivantes : vous permettre de visualiser et de partager des contenus avec des médias sociaux, favoriser le développement et l’amélioration des produits d’Humanoid et de ses partenaires, vous afficher des publicités personnalisées par rapport à votre profil et activité, vous définir un profil publicitaire personnalisé, mesurer la performance des publicités et du contenu de ce site et mesurer l’audience de ce site (en savoir plus) J’accepte tout Gérer mes choix

Des annonces intéressantes qui ne suffisent pas à oublier deux vilains points noirs ni à masquer le dédain que semble toujours entretenir Apple envers l’USB-C.



Pour aller plus loin

Ce qui cloche avec le MacBook Pro M3 entrée de gamme d’Apple

« Désinstaller Google » ? Pourquoi ?

En outre, les prix des nouveaux produits sont très élevés

Une surprenante actualité a marqué le monde des smartphones. Des modèles Huawei, Honor et Vivo ont affiché un message d’alerte invitant les utilisateurs et utilisatrices à « désinstaller immédiatement » l’application Google. Il semblerait que cette étrange alerte soit due à une mise à jour de Google que les systèmes des téléphones concernés auraient mal interprétée et, en conséquence, considérée comme une menace.

Samsung One UI 6 sur les Galaxy S23

Samsung One UI 6 s’est déployé en version finale sur les Galaxy S23, Galaxy S23 Plus et Galaxy S23 Ultra. L’interface basée sur Android 14 arrivera par la suite sur d’autres modèles et le constructeur a déjà révélé un début de liste officielle des modèles compatibles avec la mise à jour.

En outre, nous avons listé plusieurs nouveautés apportées par One UI 6. On retient notamment l’arrivée d’un nouveau panneau des paramètres rapides et une belle mise à jour de l’application de montage vidéo qui s’appelle désormais Studio.