Des voitures hybrides qui finissent à la casse, les prix de la R5 électriques et la révolution Windows de Microsoft – Tech’spresso

Vous n’avez pas eu le temps de suivre l’actualité hier ? Voici ce qui a marqué le mardi 21 mai 2024 : les prix de la Renault 5 E-Tech électrique sont enfin connus, des voitures hybrides rechargeables finissent à la casse à cause de batterie irréparables et Microsoft fait sa révolution avec Windows et Qualcomm. Pour ne manquer aucune actualité, pensez à vous inscrire à la newsletter Frandroid.

Voici enfin les prix de la Renault 5 E-Tech électrique, avec une bonne nouvelle à la clef

Après une présentation en fanfare au Salon de Genève en mars 2024, la Renault 5 E-Tech électrique est enfin disponible à la commande. L’occasion de découvrir ses premiers tarifs… et de s’apercevoir que l’objectif des 25 000 euros (hors bonus) dans sa version de base est bien atteint. Voici tous les prix et les équipements de la R5 électrique.

Microsoft fait la révolution de Windows : voici les 5 annonces à retenir

Lors de la conférence Build 2024, Microsoft a annoncé une nouvelle ère pour Windows 11, avec l’intégration de l’IA au cœur de son système d’exploitation. Avec ses nouveaux appareils Copilot Plus équipés de puces Arm de nouvelle génération, Microsoft espère concurrencer Apple durablement. Voici les 5 annonces à retenir. Parmi elles, les Surface Laptop, Surface Pro mais aussi Recall et Prism. Sans oublier l’arrivée de GPT-4o sur Windows 11.

Des voitures hybrides à la casse à cause de batteries irréparables : ces modèles à éviter

Mauvaise nouvelle : certains modèles de voitures hybrides rechargeables, très peu fiables, sont quasiment irréparables. En cause : des batteries non standard, très compliquées à trouver, et hors de prix. Avec une consommation hors norme, que reste-t-il aux voitures hybrides rechargeables face aux électriques ?