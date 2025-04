Présentation de la Switch 2, vélo avec recharge USB-C et annonce des tablettes Samsung – Tech’spresso

Vous n’avez pas eu le temps de suivre l’actualité hier ? Voici ce qui a marqué le mercredi 2 avril : la présentation complète de la Switch 2, un vélo électrique qui se charge par USB-C et deux nouvelles tablettes Samsung. Pour ne manquer aucune actualité, pensez à vous inscrire à la newsletter Frandroid

La présentation complète de la Nintendo Switch 2

Comme prévu, Nintendo a enfin levé le voile sur les informations de sa nouvelle console, la Nintendo Switch 2. Vous pouvez retrouver toutes les informations du Nintendo Direct dans notre article dédié, mais aussi retrouver les informations sur le prix et la date de sortie, le nouveau bouton C, les caractéristiques techniques ou les critères de précommande.

Le premier vélo électrique avec recharge USB-C

C’est une nouveauté intéressante que vient d’annoncer le constructeur de vélos électriques Ampler Bikes. La marque estonienne a dévoilé deux nouveaux modèles dont l’une des particularités est la possibilité de se recharger à l’aide d’un simple câble USB-C via un port présent sur le cadre.

L’annonce des nouvelles tablettes Samsung Galaxy Tab S 10 FE

Samsung a présenté ce mercredi ses nouvelles tablettes d’entrée de gamme, les Galaxy Tab S 10 FE et Tab S10 FE Plus. Deux nouvelles tablettes de respectivement 10,9 et 13,1 pouces profitant d’écrans Oled 90 Hz et d’un processeur Exynos 1580. Nous avons déjà eu l’occasion de les prendre en main en amont de leur lancement, le 11 mai prochain.