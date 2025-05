« Ils ont menti » : Whoop cède à la grogne des utilisateurs et facilite le changement de bracelet connecté

Suite à l’annonce du Whoop 5.0, la marque américaine aurait trahi sa promesse de renouvellement automatique des bracelets connectés. Elle est en partie revenu dessus.

Le Whoop 4.0 au poignet // Source : Chloé Pertuis – Frandroid

La promesse de Whoop était simple : ce bracelet connecté est proposé gratuitement pour tous les utilisateurs avec un renouvellement du matériel à chaque nouveau modèle, à condition de continuer à payer l’abonnement. Mais ça, c’était sur le papier.

Dans les faits, Whoop semble avoir changé son fusil d’épaule la semaine dernière avec l’annonce de ses deux nouveaux modèles, le Whoop 5.0 et le Whoop MG, ainsi que ses trois nouvelles formules : Whoop One, Whoop Peak et Whoop Life.

Alors que les utilisateurs actuels du Whoop 4.0 pensaient pouvoir obtenir directement le Whoop 5.0, il n’en est rien comme l’a indiqué la marque américaine. Pour passer au bracelet Whoop 5.0 — qui propose notamment une autonomie triplée par rapport au modèle précédent — les utilisateurs devaient s’engager pour 12 mois supplémentaires ou opter pour un paiement à l’acte de 49 dollars, en plus de leur abonnement. Bien loin de la promesse de renouvellement automatique, donc.

Whoop fait marche arrière

Finalement, comme le rapporte le site TechCrunch, Whoop a fait en partie marche arrière face à la gronde des utilisateurs. Désormais, les personnes étant encore engagées pour plus de 12 mois peuvent recevoir gratuitement le nouveau modèle. Reste que pour les personnes abonnées à l’année ou au mois, il faudra toujours souscrire pour une année supplémentaire, pour un total de 264 euros.

Le nouveau bracelet Whoop 5.0 // Source : Whoop

Dans un article publié sur son blog, Whoop revient sur cette décision. La firme explique que ce choix résulte en partie de l’abandon des abonnements mensuels proposés jusqu’à présent :

Désormais, nous proposons des abonnements sur 12 ou 24 mois et il en résulte que l’éligibilité pour la mise à jour matérielle vers le Whoop 5.0 nécessite au moins 12 mois d’abonnement restant. Si vous avez moins de 12 mois restants, vous pouvez étendre votre abonnement pour recevoir un nouvel appareil sans coût supplémentaire — ou payer des frais de mise à jour pour obtenir le dernier appareil sans étendre l’abonnement.

Des arguments difficiles à avaler

Depuis l’annonce du Whoop 5.0, les utilisateurs des bracelets connectés sont particulièrement mécontents. L’une des publications les plus en vues sur le subreddit de la marque incite notamment à résilier l’abonnement Whoop. En réponse à une longue publication du responsable produit de Whoop, un utilisateur indique par ailleurs avoir l’impression que la marque « ne se soucie pas de ses clients ».

Un collègue utilisant un bracelet Whhop 4.0 depuis plus d’un an et demi, et dont le renouvellement est prévu pour décembre prochain, résume bien la situation :

Je le sentais venir et je suis donc à moitié surpris, mais reste qu’ils ont menti. Pour moi, ils perdent la confiance de pas mal d’abonnés, en plus de perdre un élément de différenciation par rapport à la concurrence. Là, les défenseurs du système d’abonnement Whoop prennent un coup dans leur argumentaire.

Rappelons que l’usage d’un bracelet Whoop nécessite un engagement au moins annuel, d’un montant de 264 euros par an. Sans cet abonnement, l’accès à l’application est fermé et les données de santé ou de sport ne sont alors plus accessibles.

