L’IA de Google fait peur, Android Auto se met à jour et Wear OS 6 est présenté – Tech’spresso

Vous n'avez pas eu le temps de suivre l'actualité hier ? Voici ce qui a marqué le mercredi 21 mai : Google étonne et effraie avec sa nouvelle IA vidéo, la firme lance une nouvelle version d'Android Automotive et passe Wear OS en version 6.

La Pixel Watch 3 XL (45 mm) // Source : Chloé Pertuis – Frandroid

« Atroce », « JE NE VEUX PAS ÇA », « Wow », « Juste incroyable » : l’IA de Google effraie autant qu’elle impressionne

Lors de sa conférence Google I/O, la firme a fait la démonstration de son nouveau modèle de vidéos générées par IA, Veo. Non content de proposer des images plus que nature, il intègre également de l’audio. De quoi épater les utilisateurs autant que leur faire craindre la multiplication de fausses vidéos.

Android Auto fait sa révolution : bien plus qu’un GPS, voici la nouvelle expérience embarquée

En parallèle de sa conférence, Google a aussi présenté les nouveautés à venir pour son système embarqué pour les voitures, Android Automotive. Parmi les principales nouveautés, on peut citer l’extension du support vidéo vers des applications et des jeux tiers ou une plus grande ouverture à davantage de catégories d’applications.

Google a également présenté sa nouvelle version de Wear OS, son système d’exploitation destiné aux montres connectées. Wear OS 6 permettra ainsi non seulement un gain en autonomie, mais aussi une nouvelle interface graphique et le retour des cadrans proposés par des boutiques dédiées.