Il est difficile de répondre à cette question tant le choix d’une coque dépend des goûts et du prix que l’on veut y mettre. Si vous recherchez le parfait compromis entre design et sécurité, la coque SolidSuit de Rhinoshield est actuellement ce qu’il se fait de mieux. Elle est assez épaisse mais aussi très rassurante.

Si vous ne voulez pas y mettre plus de 15 euros, on ne peut que vous conseiller de vous tourner vers la coque Joyguard, à 10 euros environ. Elle est à la fois légère, solide et peu envahissante.

Les coques Samsung sont également de très bonne qualité, mais leur prix est souvent très élevé et elles sont plus belles que solides. Enfin si vous désirez prendre une coque portefeuille, prudence. À moins de 15 ou 20 euros, ne vous attendez pas à un produit de grande qualité. Le cuir synthétique est souvent décevant et les porte-cartes étriqués. Ce sont également des coques très épaisses qui ne rentrent plus dans les proches. De ce point de vue, notre préférence va vers la coque ShieldOn, de loin la plus qualitative de notre sélection.

Cette sélection est volontairement réduite afin de présenter les coques les plus connues du moment. Si vous pensez que nous avons manqué un modèle important, n’hésitez pas à nous le présenter dans les commentaires, nous mettrons cet article à jour dans les semaines à venir.